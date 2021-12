V září roku 2020 přinesla společnost Amazfit své chytré hodinky Amazfit GTS 2, které se v podstatě hned staly obrovským trhákem a před nějakým časem se nám ukázala třetí generace označovaná jako Amazfit GTS 3. Hodinky této značky se vyznačují tím, že nabízejí vynikající poměr mezi cenou a výkonem. Před nedávnem u nás vyšla také plnohodnotná recenze hodinek Amazfit GTR 3 Pro. Ty nabízí (jak už název napovídá) některé funkce navíc a mají kulatý tvar. V dnešní recenzi se podíváme na zoubek klasické verzi Amazfit GTS 3, které jsou v podstatě takovými Apple Watch pro Android.

Obsah recenze Amazfit GTS 3

Obsah balení

V balení Amazfit GTS 3 nalezneme kromě samotných hodinek také nabíjecí kabel, návod a různé další brožurky. Krabička je tvořena z papíru a nevyvolá ve vás žádné velké emoce. Náhradní řemínek či nabíjecí adaptér byste v balení hledali marně. Tak tomu je ale u většiny mnohdy dražších modelů, takže to nebudeme firmě nijak zvlášť vytýkat.

Porovnání s modelem GTR 3 a GTS 3

Hodinky Amazfit GTR 3 a Amazfit GTS 3 se od sebe liší jen v několika detailech, které jsme vám připravili do tabulky. Hranatý model GTS 3 se může pochlubit větším a jemnějším displejem, zatímco kulaté GTR 3 vydrží o celých 9 dní déle nabité, což pro někoho může být zásadní argument.

GTR 3 Pro GTR 3 GTS 3 velikost displeje 1,45″ 1,39″ 1,75″ (obdélníkový) plocha displeje vůči tělu 70,6 % 66 % 72,4 % jemnost 331 ppi 326 ppi 341 ppi baterie (výdrž) 450 mAh (12 dní) 450 mAh (21 dní) 250 mAh (12 dní) reproduktor ano ne ne WiFi ano ne ne prostor pro hudbu ano (cca 2,3 GB) ne ne

Kvalita zpracování a vzhled

Hodinky Amazfit GTS byly vždy tak trochu kopií Apple Watch, což ale není nutně špatně a i v tomto případě odvedla společnost skvělou práci. Pokud se vám jablečné hodinky líbí po stránce designu, rozhodně by vám neměla řada GTS uniknout. Na výběr je nově ze tří barevných variant. Námi testovaná Terra Rosa je určena spíše pro dámy, nechybí však ani konzervativnější Graphite Black a Ivory White. Hodinky se mohou pochlubit 42mm tělem z hliníku a díky váze 24,4 gramu o nich nebudete za několik desítek minut nošení ani vědět. Zde tedy nemáme moc co vytknout.

Osobně nás překvapila také kvalita řemínku (který si můžete pochopitelně vyměnit), který je ze silikonu a nalezneme na něm velmi jemnou texturu, díky čemuž se vám nebude na ruce nijak zadrhávat nebo vám trhat chlupy.



Xiaomi prý plánuje v Evropě uvést nové hodinky Watch S1 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Displej je parádní

Ten pravý wow efekt však nastane až v momentě, kdy hodinky poprvé zapnete a spárujete s telefonem. Vykoukne na vás totiž nádherný 1,75″ AMOLED panel s rozlišením 450 x 390 pixelů, což nám dává finální jemnost 341 pixelů na palec. Displej je ostrý, responzivní a velice jasný (maximální jas se vyšplhal na hodnotu až 1 000 nitů).

Na pravé boční straně se nachází otočná korunka (opět ve stylu Apple Watch), která zároveň slouží jako boční tlačítko pro návrat do menu či vyvolání hlavní nabídky. Korunkou se můžete pohybovat v systému, což je rozhodně plus. Při čtení delší notifikace není pohyb po displeji úplně pohodlný, což korunka skvěle a hlavně přesně zastupuje. Haptika by mohla být lepší, ovšem v této cenové kategorii si asi není na co stěžovat.



Nový systém Zepp OS je stále poměrně uzavřený

Amazfit přišel u třetí generace svých hodinek GTS 3 i GTR 3 na nový systém Zepp OS, který sice nabízí hned několik nových funkcí, ovšem je stále dosti uzavřený. Se samotnými hodinkami pak komunikujete prostřednictvím aplikace Zepp, která je dostupná jak na Android, tak i na iOS. Uživatelské rozhraní je celkem přehledné a pokud jste někdy měli jakékoliv chytré hodinky, nebude to pro vás nic cizího.

Klepnutím na korunku se dostanete do menu, po přejetí prstem doprava se vám ukáží tzv. Shortcuts Cards, což jsou v podstatě malé widgety ukazující všechny potřebné informace od počasí přes PAI skóre až po aktuální tepovou úroveň.

Pokud na domovské obrazovce přejedete prstem doleva, ukáží se vám jednotlivé widgety (Quick Access Apps) aplikací. Přejetím dolu se dostanete do menu, kde můžete zapnout režim nerušit, upravit si jas, zapnout svítilnu nebo se dozvědět o aktuálním stavu baterie. Přejetím nahoru si zobrazíte nové notifikace, se kterými bohužel nelze nijak manipulovat.

Co se týče samotných aplikací, těch má Amazfit GTS 3 hromadu. Samozřejmostí jsou zdravotní aplikace pro měření tepové frekvence, SpO2 či střesu. Pokračujeme aplikací Workout, kde je na výběr hned několik desítek sportovních režimů a to včetně nového eSport módu. Sledovaná data lze synchronizovat s Google Fit, Apple Zdraví nebo třeba populární aplikací Strava. Potěší také přítomnost asistentu Amazon Alexa nebo Offline Voice Control, který pochází přímo od Amaziftu, avšak je dosti omezený a musíte mu zadávat specifické příkazy, aby na ně dokázal reagovat. Kvůli absenci mikrofonu z hodinek nelze volat, což verze GTR 3 Pro umí.



Výdrž baterie

Hodinky Amazfit GTS 3 se mohou pochlubit 250mAh baterií, která dle firmy vydrží až 12 dní na jedno nabití. Jak je to ale v praxi? Pokud je chcete využívat opravdu naplno, čímž máme na mysli zapnutý Always-On Display, neustálé měření srdečního tepu, stresu a kyslíku v krvi, sledování spánku a vyšším nastavení jasu, vydrží vám asi 4 dny na jedno nabití, což je velmi slušná hodnota, avšak ne ta, kterou výrobce deklaroval.

Recenze Huawei Watch GT 3: Líbivá klasika s novou korunkou čtení: 8 minut ( uložit na později ) čtení: 8 min. uloženo uložit na později 8 min. uloženo

Amazfit GTS 3 | Built to Move

Budete-li hodinky trochu více šetřit, vydrží vám mnohem déle. Nám se hodinky podařil vytlouct ze 100 % asi po 9 dnech, což už je velmi solidní hodnota. Pokud se vám vybíjí, budete je nabíjet z 0 na 100 % něco málo přes hodinku.

Cena a dostupnost

Hodinky Amazfit GTS 3 jsou dostupné v barevných variantách Graphite Black, Ivory Blue a Terra Rosa, přičemž na našem trhu jsou k dispozici za doporučenou cenu 3 890 Kč.



Resumé

Blížíme se pomalu ke konci této recenze a vy se určitě sami sebe ptáte na to, zda se vyplatí hodinky pořídit. Pokud se rozhodujete čistě mezi GTS 3 a GTR 3, zde je volba čistě na vás, jelikož tím největším rozdílem je bezesporu design. Co se týče porovnání s ostatními modely, osobně máme raději otevřenější systém, takže bychom si připlatili pár stovek a koupili raději TicWatch E3, které však nabízejí horší displej, nemají otočnou korunku a mají bezesporu horší výdrž baterie.

Pokud uzavřenější systém nevadí, budou nové hodinky Amazfit skvělou volbou pro vás, přítelkyni či kohokoliv jiného. Systém je velice intuitivní, dojem na vás udělá i nádherný displej a v neposlední řadě je třeba zmínit, že hodinky jsou opravdu pěkné.

Klady + Parádní vzhled

+ Dobrý výdrž baterie

+ Přehledné uživatelské rozhraní

+ Přehledná aplikace

+ Kvalitní zpracování

+ Přes 150 sportovních režimů

Zápory – Absence NFC

– Pouze pasivní notifikace

– Stále uzavřený operační systém

Co by vám u takových hodinek scházelo?

Za zapůjčení děkujeme českému zastoupení značky Amazfit.