Do hodinek Amazfit GTS 3, GTR 3 a GTR 3 PRO míří nový update

Nejnovější dvě série prémiových hodinek značky Amazfit získávají v těchto dnech update na nový firmware. Modely GTS 3 (testovali jsme), GTR 3 a GTR 3 Pro (taky nám neunikly) díky němu získají několik funkčních či designových novinek. V případě nejvybavenějšího modelu GTR 3 Pro nese aktualizace označení 8.26.3.1, u GTS 3 je to 7.30.3.1. Verze pro hodinky GTR 3 není v tuto chvíli přesně známá, nicméně u všech tří přístrojů by měl být seznam změn s jednou jedinou výjimkou stejný.

Seznam změn u update pro Amazfit GTR 3 Pro

Unikátní novinku mají GTR 3 Pro, do kterých lze nově instalovat GoPro Mini aplikaci, čímž se nadále pomalu rozšiřuje seznam instalovatelných nástrojů třetích stran. Mezi společné nové funkce u všech tří hodinek pak patří přidání zapínání a vypínání zámku displeje do horní nabídky, manuální kalibrace nadmořské výšky a také velmi praktické zobrazování stavu aplikace běžící na pozadí přímo na ciferníku. Zmíněný update už by měl být podle všeho distribuován do zmíněných Amazfit hodinek globálně. Můžete jej tedy začít vyhlížet, měla by ho nabídnout aplikace Zepp.

