Společnost Huami představila na začátku září dvojici nových hodinek Amazfit GTR 4 a Amazfit GTS 4. První zmíněný model už testujeme přibližně tři týdny, takže jsme měli dostatek času je zhodnotit a porovnat, jak si vedou oproti své konkurenci.

Obsah balení Amazfit GTR 4

Obsah balení hodinek Amazfit GTR 4 vás nikterak nepřekvapí. Kromě samotných hodinek zde nalezneme nabíjecí kabel, návod na spárování a další papíry. Na chudší balení jsme si u hodinek snad všech výrobců už zvykli a tak si budete muset dokoupit jak náhradní řemínky, tak i nabíjecí adaptér.



Kvalita zpracování a vzhled

Hodinky Amazfit GTR 4 přichází s kulatým designem, stejně jako jeho předchůdci. Pokud byste měli zájem o hranatou verzi, koukněte na Amazfit GTS 4, které se od GTR liší jen minimálně. Námi testovaná varianta byla dodána s černým silikonovým řemínkem, který je sice praktický, ale kdybychom si měli vybrat hodinky sami, sáhli bychom po variantě s hnědou kůží.

Samotné tělo je tvořeno z hliníku a hned na první pocit působí prémiově. Je navíc odolné vůči vodě a to až do 5 ATM, takže si s nimi můžete jít v klidu zaplavat do bazénu. Na boku se nachází klasické tlačítko a také otočná korunka, která může fungovat jako druhé. Ta má celkem příjemnou haptickou odezvu, čekali bychom u ní ale možná o něco větší odpor. Není to ale nic, na co byste si během pár hodin používání nezvykli.

Za zmínku stojí rovněž vestavěný reproduktor s mikrofonem pro Bluetooth hlasové hovory a také přehrávání hudby. Maximální hlasitost a celková kvalita reproduktoru vám ale hned napoví, že pouštět hudbu z hodinek není dobrý nápad. Jako doplňující funkce je to asi fajn, ale za celou dobu testování jsme nenašli jedinou situaci, kdy bychom ji využili. K poslechu využijete spíše Bluetooth, díky kterému lze na Amazfit GTR 4 spárovat bezdrátová sluchátka a tak mobil můžete nechat klidně doma. Samozřejmostí je také GPS, avšak se překvapivě nedostalo na NFC. Na placení tedy budete muset používat mobil.



Displej je jasný a jemný

Dominantou přední strany je 1,43palcový AMOLED panel s rozlišením 466 x 466 pixelů, což nám dává velmi slušnou jemnost 326 pixelů na palec. Kromě jemnosti nás oslovil také maximální jas a celkový kontrast. Fakt, že jsou bez problémů čitelné i na přímém slunci možná v dnešní době působí už trochu jako klišé, ale zkrátka to tak je.

V době, kdy většina výrobců hodinek používá AMOLED displeje nemusíte myslet na to, že byste si nepřečetli notifikaci. Oceňujeme také poměrně rychlou odezvu na dotyk, která je u hodinek pochopitelně klíčová. To však souvisí i se svižným systémem, ke kterému se dostaneme hned v dalším odstavci.



Systém Zepp OS a sledování aktivit

Hodinky Amazfit přešly na systém Zepp OS před rokem u řady GTR 3/GTS 3 a jinak tomu není ani u Amazfit GTR 4. Jestliže vám uzavřenost systému vadí, pravděpodobně budete vybírat jinde, ale za dobu používání jsme si na něj zvykli. Sice nám chybělo několik vlastností, na které jsme zvyklí u našich Wear OS hodinek, ale přesto musíme pochválit jeho rychlost a plynulost, která je příkladná. Pro komunikaci mezi hodinkami a telefonem využijete aplikaci Zepp.

Na hlavní kartě aplikace vidíte vaší zdravotní a sportovní aktivitu jako jsou kroky, spánek, srdeční tep, hodnota PAI či historii cvičení. Potěší také fakt, že přímo z aplikace můžete stahovat aplikace do hodinek, což je pohodlnější. Není jich však tolik, kolik bychom si představovali a vystačíte si těmi, které máte předinstalované. Tedy za předpokladu, že nemáte potřebu hrát hada nebo jiné jednoduché hry.

Sportovci ocení více než 150 sportovních aktivit, což je velice slušné číslo a pokud děláte i méně populární sport, je velká šance, že se v hodinkách nachází. Na spodní straně se nachází nový snímač BioTracker 4.0 PPG, který je až o 30 % přesnější, než předchozí generace. Samozřejmostí je také nepřetržité sledování srdečního tepu a SpO2. Můžete si rovněž nastavit, aby vás hodinky upozornily v případě, že vám hodnota klesne/stoupne nad vámi určenou hodnotu. Veškerá data lze propojit appkou Strava či Adidas Running. To, že je snímač přesný dokládá i fakt, že jsme několik dní spolu s GTR 4 nosili také Galaxy Watch5 Pro a výsledky byly velmi podobné.

Ti, kteří by rádi analyzovali svůj spánek mají s Amazfit GTR 4 možnost. Hodinky vám monitorují hluboký spánek, lehký spánek, REM fázi i čas, který trávíte v posteli, ale jste vzhůru. Celkem přesně se tedy můžete dovědět, jak dlouho jste předchozí den spali.

Zepp OS na hodinkách funguje ale dobře a je intuitivní. Po přejetí prstem směrem dolů na vás vyskočí ovládací centrum, ze kterého můžete zapnout noční režim, kalendář, ovládat zvuk, jas, Bluetooth, Wi-Fi či vyhledat pomocí zvuku váš telefon. Pokud uděláte stejný pohyb směrem nahoru, dostanete se do notifikačního centra. Notifikace jsou ale bohužel stále pasivní, což je trochu škoda. Stisknutím korunky se dostanete do menu s aplikacemi, druhé tlačítko slouží jako rychlý výběr cvičení.



Výdrž baterie je hlavní předností

Výdrž baterie je jedna z hodnot, na které si firma Huami u svých hodinek vždy zakládala a nové Amazfit GTR 4 nejsou výjimkou. Akumulátor s kapacitou 475 mAh je schopen udržet hodinky při životě až 14 dní na jedno nabití. Alespoň to tvrdí výrobce. Z praxe můžeme říct, že jsme se dostávali spíše na 11 dní, což je ale stále velice slušné, pokud bereme ohled na to, že jsme s nimi za tu dobu několikrát telefonovali. Nabíjení je také poměrně rychlé. Pokud by se vám podařilo hodinky vytlouct do nuly, nabijete je do plna ani ne za dvě hodiny.



Cena a dostupnost

Hodinky Amazfit GTR 4 jsou dostupné v námi testované Superspeed Black, Vintage Brown Leather a Racetrack Grey za cenu 5 590 korun. K dostání jsou na většině českých e-shopů.

Resumé

Amazfit GTR 4 jsou bezesporu hodinky, které si své zákazníky bez problémů najdou. Na druhou stranu mají okolo sebe hromadu špičkové konkurence. Ať se bavíme o Galaxy Watch4 Classic, které stojí dokonce o pár stovek méně, nebo třeba Huawei Watch GT3. Ty jsou mimochodem také levnější. Jako fitness zařízení se super výdrží baterie a možností hlasových hovorů budou fungovat skvěle. Pokud ale víte, že byste tu a tam na hodinkách odpověděli na zprávu, nebo dokonce používali aplikace třetích stran jako Mapy Google či Spotify, můžete na ně rovnou zapomenout. Za velkou vadu na kráse pak považujeme absenci NFC, což by měl být v podobné cenové kategorii standard.

Klady + atraktivní vzhled

+ super výdrž baterie

+ rychlost systému

+ hromada sportovních a zdravotních režimů

+ možnost volání

+ přesné měření aktivit

Zápory – NFC u takto drahých hodinek prostě chybí

– Zepp OS je stále uzavřený

– vyšší cena

Jak se vám zamlouvají hodinky Amazfit GTR 4?

Za zapůjčení děkujeme českému zastoupení značky Amazfit.