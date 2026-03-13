Amazfit chystá dvoje nové hodinky. Jedny z nich sám tajně ukázal

Amazfit připravuje sportovní hodinky Cheetah 2 Pro, které se objevily v oficiálním videu značky V kódu aplikace Zepp se našly stopy po modelu Falcon 2, nástupci prémiových hodinek z roku 2022 Obě novinky by mohly dorazit v průběhu několika měsíců, zatím se ale neobjevily v certifikačních databázích Adam Kurfürst Publikováno: 13.3.2026 16:00

Značka Amazfit evidentně nezahálí. Krátce po uvedení outdoorových hodinek T-Rex Ultra 2 a běžeckého modelu Active 3 Premium na český trh se začínají rýsovat další přírůstky do portfolia. Z oficiálního videa a kódu aplikace Zepp vyplývá, že výrobce pracuje minimálně na dvou nových modelech – sportovních hodinkách Cheetah 2 Pro a prémiových Falcon 2. Cheetah 2 Pro se ukázaly ve videu Falcon 2 se skrývá v kódu aplikace Amazfit se nedávno činil Cheetah 2 Pro se ukázaly ve videu Amazfit nedávno zveřejnil video ve spolupráci s kanadským dlouhodistančním běžcem Grantem Fisherem. Ve snímku je zachycena nejen aplikace Zepp se shrnutím aktivity, ale také samotné hodinky na běžcově zápěstí. A právě ty odpovídají dosud nepředstaveným Cheetah 2 Pro. Oproti původnímu modelu Cheetah Pro se novinky liší v jednom podstatném detailu. Současná generace má na boku jedno tlačítko a otočnou korunku, kdežto Cheetah 2 Pro disponují dvěma samostatnými tlačítky. Otočná korunka pravděpodobně zcela zmizí. Další specifikace ani cena zatím nejsou známé. Falcon 2 se skrývá v kódu aplikace Druhý připravovaný model odhalilo pátrání v kódu aplikace Zepp verze 10.0.8, píše server Gadgets and Wearables. Mezi interními identifikátory se nachází řetězec SUPPORT_BIND_FALCON2025, který naznačuje práci na nástupci prémiových hodinek Amazfit Falcon. Ty výrobce uvedl na trh v říjnu 2022 a od té doby je neaktualizoval. Původní Falcon cílí na náročné sportovce a pyšní se titanovým tělem, safírovým sklem a vodotěsností 20 ATM. Jaké vylepšení přinese druhá generace, zatím nevíme. Zajímavé je číslo 2025 v názvu řetězce – může naznačovat, že hodinky měly původně vyjít již loni. Ani Cheetah 2 Pro, ani Falcon 2 se dosud neobjevily v certifikačních databázích, které obvykle předcházejí oficiálnímu uvedení o několik měsíců. Realistický termín představení je tedy nejdříve v průběhu jara či léta. Amazfit se nedávno činil Nové úniky přicházejí v době, kdy značka Amazfit aktivně expanduje na českém trhu. Teprve nedávno jsme vás informovali o uvedení hodinek Active 3 Premium, které cílí na běžce všech úrovní. Model s 1,32″ AMOLED displejem a safírovým sklem je u nás k dispozici od 5. března za 4 290 Kč. Ještě o týden dříve dorazily do Česka outdoorové T-Rex Ultra 2 s tělem z titanu letecké třídy, plnobarevnými offline mapami a dvoubarevnou LED svítilnou. Tyto hodinky určené pro extrémní podmínky stojí 13 990 Kč. Zdroje: Notebookcheck (1, 2), Gadgets & Wearables