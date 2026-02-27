TOPlist

Amazfit Active 3 Premium přicházejí do Česka se safírovým sklem a šikovnými běžeckými funkcemi. Známe cenu

  • Amazfit představuje chytré hodinky Active 3 Premium určené pro začínající i pokročilé běžce
  • Novinka nabízí 1,32" AMOLED displej se safírovým sklem a výdrží baterie až 12 dní
  • V Česku budou k dispozici od 5. března za 4 290 Kč ve třech barevných verzích

Adam Kurfürst
27.2.2026 10:00
amazfit Active 3 Premium cesko

Značka Amazfit má za sebou rušné období. Krátce po uvedení prémiových outdoorových hodinek T-Rex Ultra 2 nyní představuje model Active 3 Premium, který cílí na zcela jinou skupinu uživatelů. Zatímco T-Rex Ultra 2 jsou určeny pro extrémní podmínky a dobrodruhy, Active 3 Premium se zaměřují na běžce všech úrovní – od úplných začátečníků po ty, kteří se chystají na svůj první maraton.

Lehká konstrukce s kvalitním displejem

Amazfit Active 3 Premium váží včetně řemínku méně než 55 gramů, což je méně než tucet listů papíru formátu A4. Štíhlý rámeček z nerezové oceli ukrývá 1,32″ AMOLED displej s maximálním jasem 3 000 nitů, takže data zůstanou čitelná i na přímém slunci. Ochranu před poškrábáním a nárazy zajišťuje safírové sklo.

amazfit Active 3 Premium barevne varianty vedle sebe

Baterie by měla při běžném používání vydržet až 12 dní na jedno nabití. Hodinky jsou dostupné ve třech barevných variantách: bílé (Aero White), stříbrné s černým řemínkem (Apex Silver) a stříbrné s modrým řemínkem (Atlas Blue).

Monitorování laktátového prahu pro efektivnější trénink

Jednou z hlavních funkcí Active 3 Premium je schopnost určit laktátový práh a automaticky odhadnout tepovou frekvenci (LTHR) i tempo (LTP) na této úrovni. Hodinky na základě těchto dat vypočítají optimální tréninkové zóny podle intenzity a v reálném čase radí, kdy zrychlit nebo udržet tempo.

Běžci si mohou vybrat z několika režimů včetně běhu na běžeckém pásu. Všechny režimy nabízejí desítky tréninkových metrik a uživatelé si mohou přizpůsobit zobrazení dat – současně lze sledovat až šest metrik. Celkově hodinky podporují více než 170 sportovních režimů.

AI trenér a sledování opotřebení bot

Začátečníci ocení funkci Zepp Coach – AI trenéra, který vytváří a průběžně aktualizuje personalizovaný tréninkový plán podle kondice a cílové vzdálenosti. K dispozici je také knihovna předpřipravených kurzů pro různé závody od 5 km až po maraton.

amazfit Active 3 Premium svetla na dreve

Zajímavou vychytávkou je automatické sledování opotřebení běžeckých bot. Hodinky měří uběhnutou vzdálenost a v aplikaci Zepp aktualizují stav obuvi. Běžci tak mohou sledovat kondici bot a vyměnit je ve správný čas. Současně lze sledovat více párů.

Offline mapy a NFC platby

Active 3 Premium nabízejí offline mapy zdarma s navigací odbočka po odbočce. Podporují šest satelitních systémů pro přesné určení polohy. Pokud se běžec odchýlí od plánované trasy, hodinky automaticky přepočítají novou cestu.

Ze zdravotních funkcí nechybí měření tepové frekvence, okysličení krve, analýza spánku a stresu. Hodinky také podporují Bluetooth hovory přímo ze zápěstí a bezkontaktní platby prostřednictvím Zepp Pay s podporou až osmi platebních karet.

Cena a dostupnost

Amazfit Active 3 Premium jsou od dnešního dne dostupné na evropských trzích za 169,90 eur, což v přepočtu odpovídá přibližně 4 100 Kč. V Česku budou k dispozici od 5. března za 4 290 Kč.

amazfit Active 3 Premium modra na ruce

A pro koho jsou hodinky vhodné? Především pro běžce, kteří chtějí strukturovaný trénink s podrobnou analytikou, ale nepotřebují extrémní odolnost outdoorových modelů. Naopak ti, kteří hledají univerzální chytré hodinky pro každodenní nošení bez zaměření na běh, mohou sáhnout po levnějších alternativách.

Zdroje: Amazfit (1, 2), TZ

