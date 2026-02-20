Amazfit T-Rex Ultra 2 přicházejí do Česka. Mají brutální výdrž a odolají i nejnáročnějším podmínkám Hlavní stránka Zprávičky Amazfit T-Rex Ultra 2 oficiálně dorazily na český trh s cenou 13 990 Kč Hodinky z titanu 5. třídy nabízejí vodotěsnost 10 ATM a fungují až do -30 °C Novinkou jsou plnobarevné offline mapy a dvoubarevná LED svítilna Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Po týdnech spekulací a nedávném velkém úniku, o kterém jsme vás informovali ve středu, je to oficiální. Značka Amazfit uvedla na český trh své nejodolnější sportovní hodinky T-Rex Ultra 2, které cílí na outdoorové nadšence a dobrodruhy. Nástupce původního modelu T-Rex Ultra přináší několik zajímavých vylepšení včetně plnobarevných offline map a integrované svítilny. Titan a safír pro extrémní podmínky Offline mapy přímo na zápěstí Svítilna i NFC platby Pro koho jsou určeny? Cena a dostupnost Titan a safír pro extrémní podmínky Amazfit T-Rex Ultra 2 vsadily na prémiové materiály. Pouzdro o průměru 51 mm je vyrobeno z titanu 5. třídy, který se používá v leteckém průmyslu, a displej chrání safírové sklo. Hodinky splňují vojenský standard MIL-STD-810H a nabízejí vodotěsnost 10 ATM s možností potápění do hloubky 45 metrů. CHCI AMAZFIT T-REX ULTRA 2 Displej typu AMOLED má úhlopříčku 1,5 palce s rozlišením 480 × 480 pixelů a jemností 332 PPI. Výrobce slibuje dobrou čitelnost za všech světelných podmínek. Zajímavostí je funkčnost v extrémním chladu – hodinky údajně zvládnou teploty až -30 °C. Offline mapy přímo na zápěstí Jednou z hlavních novinek jsou plnobarevné předinstalované mapy, které můžete používat bez připojení k telefonu či internetu. Stačí si v aplikaci Zepp vybrat požadovanou oblast a nahrát ji do hodinek. K dispozici jsou i vrstevnicové mapy s výškovými údaji, které oceníte především v horském terénu. Pro přesnou lokalizaci hodinky využívají dvoufrekvenční GPS s podporou šesti satelitních systémů. Trasu si můžete naplánovat přímo na hodinkách a v reálném čase ji upravovat podle aktuálních podmínek. Svítilna i NFC platby T-Rex Ultra 2 integrují dvoubarevnou LED svítilnu s bílým a zeleným světlem. Zelené světlo je vhodné pro noční použití, protože méně ruší periferní vidění. Nechybí ani režim SOS pro nouzové situace a funkce Boost pro maximální intenzitu osvětlení. Hodinky podporují bezkontaktní platby přes Zepp Pay díky integrovanému NFC. V Česku aktuálně fungují s kartami Mastercard od mBank, Raiffeisenbank a s kartou Curve. Propojit lze až osm karet najednou. Pro koho jsou určeny? Amazfit T-Rex Ultra 2 míří primárně na outdoorové sportovce a dobrodruhy, kteří potřebují odolné hodinky s pokročilou navigací. Hodí se pro turistiku, horolezectví, trailový běh nebo potápění. S hmotností 89,2 gramu a masivním 51mm pouzdrem ale nepůjde o hodinky pro každého – pokud hledáte diskrétní zařízení pro běžné nošení, podívejte se spíše po modelech řady Balance nebo GTR. KOUPIT NOVINKU AMAZFIT Výdrž baterie s kapacitou 870 mAh dosahuje až 30 dní při běžném používání. Hodinky běží na systému Zepp OS a jsou kompatibilní s Androidem 7.0 a novějším či iOS 15.0 a novějším. Cena a dostupnost Amazfit T-Rex Ultra 2 jsou v Česku k dispozici za 13 990 Kč. V balení najdete samotné hodinky se silikonovým řemínkem, magnetickou nabíjecí hlavici, adaptér pro uchycení řemínku a nástroj pro demontáž. Co říkáte na nové Amazfit T-Rex Ultra 2? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit česko Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 LIDL nabízí hodinky Amazfit T-Rex a náramek Xiaomi Mi Band 5 Marek Houser 29.12.2021 Garmin přináší obří aktualizaci novým vlajkovým hodinkám! Přidává nové funkce a opravuje hromadu chyb Adam Kurfürst 24.11.2024