Amazfit chystá hodinky T-Rex Ultra 2 s brutální výdrží, titanovým tělem a svítilnou. Víme o nich prakticky vše

Adam Kurfürst
Publikováno: 18.2.2026 14:00

Značka Amazfit se chystá rozšířit svou řadu outdoorových hodinek T-Rex o nástupce modelu Ultra, který zaujal svou odolností a funkcemi pro dobrodruhy. Specifikace i propagační materiály Amazfit T-Rex Ultra 2 unikly prostřednictvím italského prodejce Epto, který hodinky předčasně zařadil do svého katalogu. Listing byl sice následně odstraněn, ale prozradil prakticky vše podstatné včetně ceny 512,90 € (přibližně 12 500 Kč v přepočtu).

Dosud největší hodinky od Amazfitu

T-Rex Ultra 2 se stanou největším modelem, jaký kdy Amazfit uvedl na trh. Pouzdro o průměru 51 mm překonává i dosavadního rekordmana Amazfit Falcon s jeho 49 mm. Konstrukce spoléhá na titan páté třídy v kombinaci s polymery vyztuženými skleněnými vlákny (GFRP), což by mělo zajistit vysokou odolnost při rozumné hmotnosti. Displej chrání safírové sklo, které odolá i náročnějšímu zacházení v terénu. Samotný 1,5″ AMOLED panel nabízí rozlišení 480 × 480 pixelů s hustotou 322 PPI a maximální jas až 3 000 nitů. Dřívější spekulace hovořily o MicroLED technologii, ale únik potvrzuje klasický AMOLED.

Navigace a outdoorové funkce

Amazfit u druhé generace T-Rex Ultra sází na rozšířené navigační schopnosti. Hodinky podporují šest satelitních systémů s dvoupásmovou GPS pro přesnější určení polohy v náročném terénu. Přímo v hodinkách najdete předinstalované barevné mapy s možností plánování tras, vyhledáváním bodů zájmu a automatickým přesměrováním při odbočení z naplánované cesty. Pro pohyb v horách poslouží integrovaný barometr a dvoubarevná svítilna kombinující bílé a zelené světlo. Zelená varianta je užitečná pro zachování nočního vidění při orientaci v terénu. Vodotěsnost 10 ATM umožňuje plavání i potápění, byť detaily o certifikaci pro potápění zatím chybí.

Rekordní baterie s měsíční výdrží

Amazfit do T-Rex Ultra 2 integroval 870mAh baterii, která je rovněž největší v historii značky. Výrobce udává výdrž až 30 dní při běžném používání, což představuje celý měsíc bez nutnosti dobíjení. V režimu s aktivním GPS hodinky vydrží přibližně 177 hodin, tedy něco přes týden nepřetržitého trackování. Pro evropské uživatele bude k dispozici bezkontaktní placení prostřednictvím Zepp Pay. Nechybí ani mikrofon s reproduktorem pro hlasové ovládání či přijímání hovorů.

Cena a dostupnost

Amazfit T-Rex Ultra 2 se v italském listingu objevily s cenou 512,90 €, což v přepočtu odpovídá přibližně 12 500 Kč. Zákazníci měli možnost produkt předobjednat, než byl listing odstraněn. Výrobce zatím oficiální datum představení neoznámil, ale vzhledem k úniku lze očekávat, že k němu dojde v blízké době.

Co říkáte na specifikace Amazfit T-Rex Ultra 2?

Zdroje: Gizmochina, Reddit

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…