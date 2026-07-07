Tip redakce: Alza zlevnila skvěle vybavenou powerbanku. Nabije i notebook a pyšní se fajn hodnocením Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower WorkMate 25000mAh je powerbanka s výkonem až 140 W (Power Delivery 3.1), která nabije telefon, tablet i notebook Nyní stojí 1 189 Kč místo 1 699 Kč (přímá sleva 510 Kč, tedy 30 %) Tříletá záruka, kabel s čipem E-marker v balení a nízká reklamovanost 1,08 % z ní dělají rozumnou sázku na jistotu za tuto cenu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Hledáte velmi dobře vybavenou powerbanku, která se pyšní solidní kapacitou a dobije vám i notebook? AlzaPower WorkMate 25000mAh teď spadl z 1 699 Kč na 1 189 Kč díky přímé slevě 30 %. V prodeji je od loňského podzimu a uživatelé si ji zatím vesměs chválí. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednu powerbanku na telefon i notebook a hledáte reálný výkon 140 W za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud chcete lehkou kapesní powerbanku nebo máte Samsung s 45W nabíjením (dostanete z ní jen zhruba 27 W).💡 Za 1 189 Kč jde o slušný poměr kapacity a výkonu, jen počítejte s reálně využitelnou kapacitou kolem 65–70 Wh, ne s plnými 90 Wh. Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle powerbanka AlzaPower míří na lidi, kteří chtějí jedno zařízení na telefon i notebook a nechtějí kvůli tomu tahat dvě různé baterky. Kombinuje kapacitu 25 000 mAh s výstupem až 140 W přes Power Delivery 3.1, což už stačí i na moderní notebooky nabíjené přes USB-C. Díky dvěma portům USB-C a jednomu USB-A navíc zvládne nabíjet až tři zařízení současně, takže s ní obsloužíte telefon, sluchátka i notebook naráz. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Papírově má powerbanka 25 000 mAh, tedy 90 Wh. Tady je ale férové říct, že u každé powerbanky část energie ztratíte převodem napětí. Uživatelé, kteří si účinnost změřili, se dostávali na reálně využitelných zhruba 65–70 Wh. V praxi to znamená, že běžný telefon nabijete zhruba 3× až 4×, případně jednou dobijete notebook a ještě něco zbyde. To je pro powerbanku téhle třídy normální, jen je dobré s tím počítat dopředu. Zajímavé je i to, že vstup zvládá až 100 W, takže se samotná powerbanka dobije zhruba za 3 hodiny (při použití dostatečně silné nabíječky). O průběhu informuje LCD displej, který ukazuje stav baterie, aktivní porty i aktuální napětí a výkon. Nechybí režim Low Power Mode pro bezpečné nabíjení sluchátek a hodinek a šestinásobná bezpečnostní ochrana proti přepětí, přehřátí i zkratu. KOUPIT POWERBANKU NA ALZE Praktická stránka: porty, hmotnost a cestování Konektivitu řeší dva porty USB-C a jeden USB-A, přičemž vyšší výkon jde právě přes silnější USB-C. V balení je oboustranný USB-C kabel s čipem E-marker, takže rovnou dostanete kabel, který výkon utáhne. Rozměry 160 × 82 × 28 mm odpovídají tomu, že jde o kapacitnější kus. Není to lehká kapesní powerbanka, spíš baterka do batohu, se kterou počítáte na delší cesty nebo na práci mimo zásuvku. Pro cestovatele je podstatné, že 90 Wh je pod leteckým limitem 100 Wh, takže ji můžete vzít do příručního zavazadla. To u větších powerbank (nad 100 Wh) obvykle neplatí, tady je to výhoda pro časté létání. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,6 z 5 (70 hodnocení), 89 % zákazníků ji doporučuje a při 2 000+ prodaných kusech má nízkou reklamovanost 1,08 %. Nejčastěji lidé chválí vysoký výkon a kapacitu, přehledný displej s výkonem u každého portu a to, že skutečně utáhne i notebook a přitom se sama rychle dobije. Objevují se ale i konkrétní výtky, a stojí za to je znát předem. Několik uživatelů řeší zahřívání i při nižším zatížení, jiní zmiňují vyšší hmotnost a to, že povrch displeje se snadno poškrábe. Ti nejdůkladnější si naměřili účinnost kolem 70–77 %, tedy reálnou kapacitu spíš okolo 70 Wh než papírových 90 Wh. Jeden recenzent také upozornil, že Samsung s 45W nabíjením z ní dostane jen zhruba 27 W, protože powerbanka dodává na daném napětí méně proudu, než Samsung pro plnou rychlost potřebuje. CHCI TUHLE POWERBANKU Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete jen lehkou powerbanku do kapsy na dobití telefonu, je tenhle model zbytečně velký i těžký a vystačíte si s menší baterkou za pár set korun. Nesedne ani lidem, kteří chtějí vytěžit maximum z rychlonabíjení Samsungu, protože kvůli dodávanému proudu se plné rychlosti nedočkají. A pokud si od 25 000 mAh slibujete plných 90 Wh využitelné energie, počítejte s tím, že reálně to bude spíš okolo 70 Wh, jako u konkurence v této třídě. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte jednu powerbanku na telefon i notebook a chcete reálně použitelný výkon až 140 W se slušnou kapacitou, je cena 1 189 Kč místo 1 699 Kč lákavá. Dostanete výkonnou baterku s displejem, tříletou zárukou a kabelem v balení, se kterou běžný telefon nabijete zhruba 3× až 4×. Naopak pokud chcete něco malého do kapsy nebo maximální rychlost pro Samsung, poohlédněte se raději jinde. Za tuto cenu ale powerbanka nabízí férový poměr kapacity a výkonu. CHCI VÝKON 140 W ZA 1 189 KČ Berete si powerbanku hlavně na telefon, nebo potřebujete i dobít notebook mimo zásuvku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka PŘÍSLUŠENSTVÍ Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025