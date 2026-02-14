Alzácký bezdrátový reproduktor zlevnil o 4 stovky! Je odolný a nabízí vestavěné FM rádio Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Quest 20 je odolný Bluetooth reproduktor s výkonem 20 W a certifikací IP67 Nabízí FM rádio, USB-A vstup pro flashdisk, podsvícení a funkci pro spárování dvou kusů S kódem ALZADNY30 stojí 629 Kč místo původních 1 099 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Reproduktor na stavbu, k ohni nebo k bazénu? AlzaPower Quest 20 je přesně pro tyto situace. Voděodolnost IP67, kompaktní rozměry a cena pod sedm stovek z něj dělají reproduktor, který můžete vzít kamkoliv. Ale jak je to se zvukem? Odolnost jako hlavní přednost Certifikace IP67 znamená, že reproduktor přežije ponoření do vody až na 30 minut do hloubky jednoho metru. Prach mu taky nevadí, takže stavba nebo prašná cesta nepředstavují problém. „Za tu cenu je super reproduktor, na stavbu, cesty nebo někam k ohni,“ shrnuje jeden zákazník. KOUPIT NA ALZE Bluetooth 5.4 zajišťuje stabilní připojení na vzdálenost až 10 metrů. Jeden recenzent překvapivě hlásí funkční dosah „přes dvě místnosti panelákového domu“ a bezproblémový poslech na balkóně. Funkce TWS umožňuje spárovat dva reproduktory pro stereo zvuk. Zvuk: názory se různí Tady se recenze rozcházejí. Někteří zákazníci chválí: „Možná je někdo náročnější, ale podle mě senzační zvuk a výkon.“ Jiní jsou kritičtější: „Kvalita zvuku je horší než u staršího a levnějšího RAGE – dunivá, ztrácejí se detaily.“ Jeden zákazník reproduktor dokonce vrátil s tím, že „nebyl schopen dosáhnout dostatečné hlasitosti, basy se ztrácely a hlasitost kolísala“. Naproti tomu jiný tvrdí, že je „na svou velikost velmi hlasitý“. Pravda bude někde uprostřed – za 629 Kč nečekejte Hi-Fi, ale pro venkovní použití to postačí. Ovládání má mouchy Několik recenzentů si stěžuje na zmatečné ovládání. „Při přepínání do režimů BT reproduktor vypne nebo skočí do režimu, kdy není ani BT, ani MP3, ani rádio,“ popisuje jeden uživatel. Dalšímu vadí, že po každém zapnutí se aktivuje světelný efekt a musí ho znovu vypínat. Regulace hlasitosti je skoková, ne plynulá. KOUPIT NA ALZE Zajímavý detail: reproduktor má menší baterii (2 500 mAh) než levnější model Quest 10 (3 200 mAh). Výrobce uvádí výdrž 8 hodin, ale v praxi záleží na hlasitosti a použití podsvícení. Bonusy navíc FM rádio funguje bez externí antény, takže chytá hlavně silnější stanice. USB-A vstup umožňuje přehrávat hudbu z flashdisku až do 32 GB. Vestavěný mikrofon poslouží pro hands-free hovory. A podsvícení se dá kompletně vypnout, což oceníte v noci. V balení najdete USB-C nabíjecí kabel a poutko pro zavěšení na batoh. Nabíjení na 100 % trvá asi 3,5 hodiny. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 1 099 Kč a teď s kódem ALZADNY30 stojí 629 Kč. Hodnocení 4,4 z 5 od 23 zákazníků odpovídá realitě – solidní odolný reproduktor s pár nedostatky. Berete si Bluetooth reproduktor na výlety, nebo posloucháte hlavně doma? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza bezdrátový reproduktor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025