Maličká powerbanka za 167 Kč. Alza právě zlevnila hit s 5 000mAh kapacitou Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Onyx 5000mAh klesla ze 279 Kč na pouhých 167 Kč s kódem ALZADNY40 Kompaktní powerbanka váží jen 102 gramů a má rozměry 63 × 90 × 13 mm Kapacita 5000 mAh vystačí na jedno dobití telefonu nebo nabíjení příslušenství Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.9.2025 08:00 7 komentářů 7 Internetový obchod Alza výrazně zlevnil svou nejmenší powerbanku AlzaPower Onyx 5000mAh, která teď stojí pouhých 167 korun místo běžných 279 Kč. Sleva platí při použití kódu ALZADNY40, který se automaticky aplikuje při nákupu. Za tuto cenu dostanete maličký zdroj energie, který oceníte zejména jako poslední záchranu. Miniaturní rozměry pro každodenní nošení S rozměry pouhých 63 × 90 × 13 mm a hmotností 102 gramů patří AlzaPower Onyx mezi nejmenší powerbanky na trhu. Bez problémů se vejde do kapsy kalhot, malé kabelky nebo pouzdra na sluchátka. Powerbanka disponuje dvěma USB-A výstupy s maximálním proudem 2 A a celkovým výkonem 10 W, takže můžete nabíjet dva přístroje současně. Li-Pol baterie s kapacitou 5 000 mAh (18,5 Wh) reálně vystačí na jedno plné nabití běžného smartphonu nebo několikanásobné dobití menšího příslušenství jako jsou bezdrátová sluchátka, chytré hodinky nebo fitness náramky. O stavu nabití informují čtyři LED diody a nechybí ani praktický úchyt na poutko. UŠETŘÍM NA POWERBANCE Pro koho je powerbanka vhodná? AlzaPower Onyx se hodí především jako nouzová záloha pro nepředvídané situace. Ocení ji lidé, kteří nechtějí nosit těžké powerbanky s vysokou kapacitou, ale přesto chtějí mít jistotu dobití v případě potřeby. Ideální je také pro nabíjení drobného příslušenství – sluchátek, hodinek nebo elektronických cigaret. Powerbanka obsahuje šest vrstev bezpečnostní ochrany, a to proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Technologie Smart IC automaticky detekuje připojené zařízení a optimálně rozděluje výkon mezi oba porty. Samotná powerbanka se nabíjí přes Micro USB port zhruba 3 hodiny při použití 2A adaptéru. Hlavní nevýhody: chybí USB-C a výkon je slabý Největší slabinou powerbanky je absence USB-C konektoru. Pro nabíjení samotné powerbanky musíte použít zastaralý Micro USB port, což znamená nutnost nosit s sebou další kabel. V balení sice najdete kabel USB-A na Micro USB, ale pro nabíjení moderních telefonů s USB-C budete potřebovat vlastní kabel. Za druhý nedostatek pak můžeme považovat výkon, který výrobce udává na pouhých 10 W. Pro nabíjení drobného příslušenství sice bude dostačující, ale jakkoliv rychlé nabíjení telefonu či tabletu opravdu nečekejte. Co říkají uživatelé? Powerbanka získala na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od téměř 500 zákazníků. Uživatelé si pochopitelně nejvíce pochvalují kompaktní rozměry a nízkou hmotnost. „Mám 2 kusy, jednu na kole a druhou pro courání po městě. Naposledy mě zachránila na Oktoberfestu,“ píše spokojený zákazník Jakub z Prahy. Mezi nejčastější výtky patří právě chybějící USB-C port a fakt, že powerbanka reálně nabije telefon pouze jednou. „Plně nabitá powerbanka dodá mobilu se stejnou kapacitou baterie jen cca 70 % nabití, ale jako skladná nouzovka i tak poslouží,“ uvádí recenzentka Hana z Prahy. Několik uživatelů upozorňuje, že powerbanka se automaticky vypíná při malém odběru, takže není vhodná pro napájení zařízení s nízkou spotřebou jako jsou LED světla nebo určitá bezdrátová sluchátka. Pro běžné nabíjení telefonů ale funguje spolehlivě. Verdikt: Za 167 korun rozhodně ano AlzaPower Onyx 5000mAh za akční cenu 167 korun představuje výhodnou koupi. Získáte miniaturní powerbanku, která dobře poslouží na chození po městě nebo jako „poslední záchrana“ na dlouhé večery. Nevadí-li vám absence USB-C a vystačíte si s kapacitou na jedno nabití telefonu, za současnou cenu se bude jednat o skvělou koupi. CHCI ALZAPOWER ONYX Powerbanka je skladem v množství větším než 10 kusů a Alza garantuje dodání do AlzaBoxu následující den při objednání do půlnoci. V balení kromě powerbanky najdete USB kabel a český manuál. Pořídili byste si miniaturní powerbanku za 167 korun? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 