TOPlist

Alza má novou 40 000mAh powerbanku. Dostala čtyři porty a dobije i notebook

Sdílejte:
Adam Kurfürst
21.4.2026 16:00
Ikona komentáře 0
alzapower magma 40000mah s mobilem a notebookem

Hledáte powerbanku s vysokou kapacitou, která vám současně nabídne výkon vhodný i pro dobíjení notebooku? Alza nyní rozšířila katalog svých produktů AlzaPower o powerbanku Magma 40000mAh, která vyjde na 2 190 Kč. Disponuje celkem čtyřmi porty a neschází jí ani displej, jenž navíc ukazuje více než pouhá procenta.

OBJEDNAT NA ALZE

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte jednu powerbanku pro mobil, tablet i notebook a potřebujete kapacitu, která vydrží víc dní bez zásuvky.
⚠️ Zvažte, pokud ji chcete brát do letadla – s kapacitou 148 Wh spadá nad limit 100 Wh a vyžaduje souhlas aerolinky, u některých dopravců je přeprava v kabině zakázaná.
💡 Za 2 190 Kč dostanete plný 100W PD vstup i výstup, čtyři porty a tříletou záruku – což u 40000mAh modelů na českém trhu není standard.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

AlzaPower Magma míří přesně do kategorie, kterou běžné powerbanky nepokryjí: jeden přenosný zdroj energie, který zvládne napájet mobil, sluchátka, tablet i pracovní notebook. Nejde o typickou „záchranu na pár procent k mobilu“, ale o zařízení, se kterým se dá reálně pracovat na cestách, na chatě nebo při výpadku proudu. Kapacita 40 000 mAh (148 Wh) představuje hodně dobíjení i pro energeticky náročná zařízení.

AlzaPower Magma 40000mah render

Zásadní je, že Magma je nová v nabídce Alzy za cenu 2 190 Kč a přichází s tříletou zárukou – u powerbanek podobné třídy bývá záruka kratší a u bezmarkových levných modelů často představuje po prvním problému spíš loterii. AlzaPower navíc u poruch nabízí okamžitou výměnu na pobočkách, což je praktický rozdíl oproti klasické reklamaci.

Power Delivery 100 W: dost i pro notebook

Hlavní parametr, kvůli kterému má smysl kapacitně velkou powerbanku vůbec řešit, je Power Delivery 3.0 až 100 W na USB-C. Tenhle výkon utáhne drtivou většinu 13″ a 14″ notebooků včetně MacBooků Air i Pro, řady Dell XPS, Lenovo ThinkPadů nebo ultrabooků s USB-C napájením. Konkrétně USB-C porty zvládají 5/9/12/15/20 V až do 5 A, což odpovídá plnému 100W PD profilu. 100 W stačí i na pomalejší dobíjení výkonnějších 16″ notebooků pod středním zatížením.

Kromě PD najdete i Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP a Apple 2.4 A – jinými slovy pokryje se prakticky celá paleta chytrých telefonů bez toho, abyste museli řešit kompatibilitu. Technologie Smart IC automaticky detekuje připojené zařízení a rozdělí výkon tak, aby nikdo nebyl zbytečně škrcený.

Čtyři porty, LCD displej a Pass Through

Konektivita je štědrá – 2× USB-C a 2× USB-A, takže nabijete až čtyři zařízení současně. Při využití všech čtyř portů naráz se celkový výkon rozpočítá na 65 + 15 W, což je pro mix notebook + telefon + sluchátka + hodinky stále dobré rozložení. LCD displej zobrazuje zbývající kapacitu v procentech a údaje o aktuálním nabíjení – nemusíte odhadovat podle čtyř LED teček, kolik vám ještě zbývá.

AlzaPower Magma 40000mah displej

Užitečná je funkce Pass Through, která umožní nabíjet powerbanku a současně z ní napájet připojené zařízení – praktické, když máte jednu zásuvku a dvě věci, které potřebujete dobít. Low Power Mode aktivovaný podržením tlačítka na 3 sekundy je pak určený pro sluchátka, chytré hodinky a další zařízení s nízkým odběrem, kterým by standardní režim mohl zablokovat nabíjení kvůli příliš nízkému proudu.

KOUPIT MAGMU ZA 2 190 KČ

Praktická stránka: rozměry, dobíjení a odolnost

Rozměry 190 × 95 × 27 mm odpovídají dvěma telefonům položeným na sobě – do kapsy bundy jde, do kapsy džín ne. Jde o typickou velikost pro 40000mAh kategorii. Tělo je hliníkové a doplněné nehořlavými materiály se standardem UL94, což u mobilních zdrojů energie se 148 Wh uvnitř není kosmetický detail. 6násobná ochrana řeší přepětí, přetížení, zkrat, přehřátí, přebíjení a podvybití.

Co mě příjemně překvapilo je doba dobíjení – Magma se při použití 100W nabíječky dobije přibližně za 2 hodiny. Starší 40000mAh modely typicky potřebovaly 6 až 10 hodin, protože podporovaly jen slabý vstup. Dvě hodiny u téhle kapacity je solidní. V balení je oboustranný USB-C kabel o délce 50 cm – dostatečný pro nabíjení, ale kdo chce kabel položit vedle notebooku na stole, bude muset dokoupit delší.

Pozor na letadlo: kapacita je nad limit

Jedna věc si zaslouží zvlášť zdůraznit. Kapacita 148 Wh překračuje standardní limit 100 Wh, který platí pro přepravu lithiových baterií v kabině letadla bez dalšího schvalování. Powerbanky v rozsahu 100–160 Wh jsou obvykle přepravovány jen se souhlasem aerolinky, obvykle maximálně dva kusy na cestujícího – a některé aerolinky je v kabině nepovolují vůbec. Do odbavených zavazadel powerbanky (jakékoli kapacity) nepatří. Pokud powerbanku kupujete primárně na časté létání, zvažte radši model s 99–100 Wh (zhruba 27 000 mAh), který prochází bez obstrukcí.

Co říkají uživatelé

Produkt je teprve krátce v prodeji, takže recenzní vzorek je zatím velmi malý – 3 hodnocení se průměrem 4,7 z 5 a 100 % doporučujících, ale zatím žádná psaná uživatelská recenze. Alza uvádí, že se prodalo přes 50 kusů. Na relevantní hodnocení silných i slabých stránek v reálném provozu si budeme muset několik týdnů počkat. Aktualizujeme článek, jakmile se objeví reprezentativní vzorek zpětné vazby.

Co lze zhodnotit už teď, jsou papírové parametry ve srovnání s konkurencí. V kategorii 40000mAh / 100W PD se pohybují modely jako INIU, Anker 737 PowerCore 24K (ta má ale 24000 mAh/140 W) nebo UGREEN Nexode – cenově bývají výš nebo srovnatelně, ale bez české záruky 36 měsíců a servisní sítě. Magma tak míří na lidi, kteří chtějí papírově konkurenceschopný produkt s lokální podporou.

Kdy to smysl nedává

Tahle powerbanka není pro každého. Pokud jen občas dobíjíte telefon a potřebujete něco do kapsy, 40 000 mAh je zbytečný overkill – stačí vám model kolem 10 000 mAh za čtvrtinovou cenu. Pokud pravidelně létáte a nechcete řešit schvalování u aerolinky, sáhněte po 27000mAh verzi pod 100 Wh. A pokud potřebujete napájet 16″ herní notebook při zátěži, 100 W nemusí stačit – pro takové případy jsou vhodnější modely s 140W PD 3.1 nebo menší bateriové stanice.

Verdikt: pro koho se Magma vyplatí

Pokud chcete jednu powerbanku pro všechno – telefon, tablet, sluchátka, notebook na cestách – a zároveň nechcete riskovat bezznačkový čínský model bez servisu, AlzaPower Magma za 2 190 Kč je logická volba. Dostanete plný 100W PD vstup i výstup, čtyři porty, LCD displej, hliníkové tělo a tříletou záruku s okamžitou výměnou. Hlavní kompromis je velikost, hmotnost a ten leteckou regulací řešený limit 148 Wh. Za tuhle cenu jde o jeden z kompletnějších balíčků, které u nás za tyto peníze koupíte s českým servisem.

POŘÍDIT ALZAPOWER MAGMU

Potřebujete powerbanku primárně na telefon, nebo vyžadujete, aby dobila i notebook?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

