Jak vyzrát na drahé externí disky? Tento box na SSD zlevnil na minimum, zapojení je zcela triviální

AlzaPower M.2 SSD Enclosure je externí box pro M.2 disky s rychlostí až 10 Gb/s
Podporuje SATA i NVMe disky všech běžných velikostí, instalace bez nářadí
S kódem ALZADNY20 stojí 559 Kč místo původních 699 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 13.2.2026 08:00

Máte doma starý M.2 disk z upgradu notebooku? V době, kdy ceny pamětí kvůli AI boomu letí nahoru, dává smysl využít to, co už vlastníte. AlzaPower M.2 SSD Enclosure promění váš interní disk v rychlou externí jednotku za pár minut a bez složité instalace.

Plug and play bez nářadí

Box podporuje všechny běžné velikosti M.2 disků – 2230, 2242, 2260 i 2280 – a funguje jak s SATA, tak s NVMe rozhraním. Disk zasunete, zajistíte plastovým špuntem a připojíte k počítači. Žádné šroubky, žádné ovladače. „Dělá to, co má," stručně shrnuje jeden zákazník.

Praktické využití potvrzují recenze: „Pomohl zkopírovat NVMe disk při výměně v notebooku, dosažená přenosová rychlost cca 460 MB/s." Jiný uživatel hlásí až 500 MB/s s diskem Lexar. Teoretické maximum 10 Gb/s v praxi nedosáhnete, ale reálné rychlosti jsou pro běžné použití více než dostatečné.

Hliník chladí, ale ne dost

Konstrukce z hliníku vypadá dobře a pomáhá odvádět teplo. Jenže při delším zatížení to nestačí. „Při kopírování velkých souborů se obal přehřívá," varuje jeden recenzent. Další dodává: „Při delším použití teplota začne být hlavní bottleneck." Pro jednorázové klonování disku nebo občasné zálohování to nevadí, pro trvalé připojení jako pracovní disk je to problém.

Jeden zákazník upozorňuje na levnější chipset, který „může někdy způsobovat zamrznutí". Většina recenzí ale hlásí bezproblémový provoz.

Co chybí v balení

Zásadní informace: kabel není součástí balení. „Chybí kabel USB-C na USB-A/USB-C, ten by měl být automaticky součástí," stěžuje si zákazník. Pokud nemáte doma vhodný kabel, musíte ho dokoupit.

Drobný detail pro majitele disků s čipy na obou stranách: plastové úchyty mohou překážet. Pro jednorázové použití „na stole" to nevadí, pro trvalou instalaci ano.

Původní cena byla 699 Kč a teď s kódem ALZADNY20 stojí 559 Kč. Za tuto cenu dostanete solidní box pro příležitostné použití – klonování disků, záchrana dat nebo zužitkování starého M.2 disku jako externího úložiště. Jen nezapomeňte dokoupit kabel a nepočítejte s trvalým provozem pod vysokou zátěží.

Co děláte se starými disky po upgradu? Využíváte je, nebo končí v šuplíku?