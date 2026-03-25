Dobře hodnocená sluchátka s potlačením hluku za 524 Kč. Tahle z Alzy dlouho nebyla levnější

Adam Kurfürst
25.3.2026 14:00
Bezdrátová sluchátka s ANC za cenu pod 600 korun? AlzaPower Core PRO ANC nyní seženete za 524 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY25, což je nejnižší cena od prosincových akcí. Běžně se prodávají za 699 Kč. Pokud hledáte solidně hodnocený model s potlačením hluku a obstojnou výdrží, mohla by vás zaujmout.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte levná sluchátka na podcasty, hovory nebo běžný poslech v MHD a nechcete riskovat ztrátu dražších sluchátek.
⚠️ Zvažte, pokud očekáváte audifilskou kvalitu zvuku nebo ANC srovnatelné s Apple AirPods Pro – za 524 Kč to nečekejte.
💡 Za 524 Kč dostáváte funkce (ANC, transparentní režim, herní mód), které u konkurence začínají na dvojnásobku.

OBJEDNAT SLUCHÁTKA V AKCI

Proč jsou tato sluchátka zajímavá

AlzaPower Core PRO ANC cílí na uživatele, kteří chtějí funkční TWS sluchátka s ANC, ale nechtějí platit tisíce korun. Za cenu pod 530 Kč dostanete aktivní potlačení hluku se čtyřmi mikrofony, transparentní režim pro vnímání okolí, herní mód s nízkou latencí a výdrž až 27 hodin (7 h sluchátka + 20 h pouzdro).

Sluchátka vyrábí Alza pod vlastní značkou AlzaPower, takže v případě problémů můžete řešit okamžitou výměnu na pobočce. Reklamovanost je nízká – pouhých 1,35 %, což je na produkt v této cenové kategorii solidní číslo.

Klíčové parametry v praxi

Sluchátka používají 10mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeků AAC a SBC. Odolnost IPX4 znamená, že zvládnou pot i lehký déšť – na sport nebo běhání jsou tedy použitelná. Jedno sluchátko váží pouhé 4 gramy, takže je prakticky necítíte.

ANC podle recenzí funguje, ale nečekejte zázraky. Uživatelé hlásí, že sluchátka dobře potlačí šum lednice, větráků nebo kol auta na mokré silnici. Na hlasité prostředí MHD nebo open-space kancelář to stačí pro výrazné zlepšení, ale nejde o úroveň prémiových sluchátek za pět tisíc. Transparentní režim funguje spolehlivě – hodí se při přecházení silnice nebo krátké konverzaci.

KOUPIT ZA 524 KČ S KÓDEM

Praktická stránka: ovládání, párování, balení

Ovládání je dotykové – poklepáním měníte skladby, přijímáte hovory, přepínáte ANC nebo aktivujete hlasového asistenta. Několik uživatelů v recenzích zmiňuje, že ovládání je citlivé a chce to zvyk – při nasazování sluchátek se občas nechtěně aktivuje nějaká funkce. Trojité poklepání pro přepnutí skladby ne vždy zareaguje napoprvé.

Párování s telefonem funguje bez problémů – sluchátka podporují Android i iOS. Chybí ale možnost připojit se ke dvěma zařízením současně, což u levnějších modelů není neobvyklé. V balení najdete tři velikosti vyměnitelných špuntů a USB-C kabel. Nabíječka součástí není, ale s USB-C to dnes není problém.

Co říkají uživatelé

Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,4 z 5 (362 hodnocení) a 83 % zákazníků je doporučuje. Prodalo se přes 10 000 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, výdrž baterie, funkční ANC na tuto cenovou kategorii a fakt, že sluchátka dobře drží v uších. Několik recenzí zmiňuje, že na podcasty, audioknihy a hovory jsou „naprosto dostačující“.

Kritické hlasy se objevují především u kvality zvuku pro náročnější posluchače – basy jsou podle některých slabé, středy „plechové“. ANC podle části uživatelů zhoršuje kvalitu poslechu, což je ale běžný kompromis u levnějších modelů. Někteří hlásí, že sluchátka nesedí na menší dámské uši nebo při sportu mají tendenci vypadávat. Občas se objevují stížnosti na náhodné odpojování nebo problémy s párováním, ale nejde o systematický problém.

Kdy to smysl nedává

Pokud hledáte sluchátka na kritický poslech hudby nebo očekáváte ANC srovnatelné s Apple AirPods Pro či Sony WF-1000XM5, budete zklamaní. Za 524 Kč dostanete funkční produkt, ne audifilský zážitek. Stejně tak pokud máte menší uši nebo vám obecně špunty nevyhovují – bez možnosti vyzkoušet to může být sázka do tmy. Pro profesionální telefonování v hlučném prostředí kvalita mikrofonu nemusí stačit.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 524 Kč dostáváte TWS sluchátka s ANC, transparentním režimem, herním módem, Bluetooth 5.3 a výdrží 27 hodin. Pokud hledáte levná sluchátka na MHD, sport, podcasty nebo jako záložní párek, kterých vám nebude líto, AlzaPower Core PRO ANC jsou v této cenové hladině těžko překonatelná. Od prosincových akcí jde o nejlepší cenu – a kód AUDIOVIDEOTYDNY25 platí jen omezeně.

VYUŽÍT SLEVU 25 %

Používáte levnější sluchátka jako zálohu, nebo jdete rovnou do vyšší cenové kategorie?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

