Alza nabízí vlastní sluchátka za tři stovky! Mají slušný zvuk, skvělou výdrž a Bluetooth 5.3

Bezdrátová TWS sluchátka AlzaPower Buds Go s výdrží až 32 hodin stojí nyní 299 Kč s kódem VYPRODEJ40 Nabízejí Bluetooth 5.3, herní režim s nízkou latencí, dotykové ovládání a voděodolnost IPX4 Původní cena činila 499 Kč – za tři stovky dostanete sluchátka na sport i běžný poslech Jakub Kárník Publikováno: 2.1.2026 20:00 Bezdrátová sluchátka za cenu třech káv? AlzaPower Buds Go jsou entry-level TWS špunty, které stojí méně než obal na dražší sluchátka. Původně se prodávala za 499 Kč, nyní je na Alze seženete za 299 Kč s kódem VYPRODEJ40. Za tři stovky těžko hledat lepší poměr cena/výkon. Co dostanete za 299 Kč AlzaPower Buds Go jsou kompaktní špunty s 6,2mm neodymovými měniči a frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeků AAC a SBC. Jedno sluchátko váží pouhých 4,1 gramu, takže je v uchu téměř necítíte. Výdrž baterie je na tuto cenu solidní – 8 hodin přehrávání na jedno nabití, s pouzdrem celkem až 32 hodin. Nabíjení sluchátek i pouzdra trvá přibližně 2 hodiny přes USB-C kabel (v balení je USB-A na USB-C). Funkce a ovládání Sluchátka mají dotykové ovládání pro přepínání skladeb a přijímání hovorů. Nechybí podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant. Pro hráče je tu herní režim s nízkou latencí – zpoždění zvuku oproti obrazu je minimální. Voděodolnost IPX4 znamená ochranu proti stříkající vodě a potu. Na běhání v dešti nebo cvičení v posilovně to stačí, ale do sprchy s nimi nechoďte. V balení najdete tři velikosti vyměnitelných špuntů pro lepší přilnutí k uchu. ALZAPOWER BUDS GO ZA 299 KČ Jak to hraje? Tady je potřeba být upřímný – za 299 Kč nečekejte zázraky. Uživatel Jiří z Trhových Svinů hodnotí: „Dobrý zvuk, nepůsobí lacině, za málo peněz hodně muziky." Maroš ze Slovenska chválí „super zvuk" a basy. Na druhou stranu jeden zákazník napsal: „Kompletní absence basů, naprosto nepoužitelný šmejd." Pravda bude někde uprostřed. Malé měniče mají fyzikální limity a hluboké basy od nich čekat nemůžete. Pro podcasty, audioknížky a běžný poslech hudby to ale stačí. Ondřej z Prahy to shrnul výstižně: „Za ty prasule velmi dobré." Pro koho jsou sluchátka vhodná? AlzaPower Buds Go cílí na zákazníky, kteří nechtějí utrácet tisíce za sluchátka. Za 299 Kč dostanete funkční TWS špunty s dlouhou výdrží, herním režimem a voděodolností. Na sport, cestování MHD nebo jako záložní sluchátka je to rozumná volba. Hodnocení 4,4 z 5 od 10 zákazníků potvrzuje, že většina lidí je spokojená. AlzaPower navíc nabízí okamžitou výměnu za nový kus v případě závady na kterékoliv pobočce Alzy. KOUPIT ALZAPOWER BUDS GO Počítejte ale s kompromisy. Žádné ANC (aktivní potlačení hluku), žádný aptX kodek pro bezztrátový zvuk, žádná aplikace pro úpravu ekvalizéru. Basy jsou slabší – pokud posloucháte hlavně elektroniku nebo hip-hop, budou vám chybět. Za 299 Kč ale dostáváte přesně to, co můžete čekat – funkční sluchátka na každodenní použití. Pokud hledáte něco lepšího, připravte si alespoň tisícovku. Pokud chcete jen něco do uší na běhání nebo cestu do práce, Buds Go svůj účel splní. Kolik jste ochotni utratit za bezdrátová sluchátka?