Připravte se na jaro: Alza zlevnila svůj držák telefonu na kolo, cyklisté si ho oblíbili Hlavní stránka Zprávičky Držák na kolo AlzaPower Bike Holder ACP200 je nyní k dispozici za 279 Kč s kódem ALZADNY30 Produkt nabízí pevné uchycení telefonu na řídítka o průměru 18–40 mm bez potřeby nářadí Uživatelé hodnotí držák známkou 4,9 z 5 a chválí jeho odolnost i v náročném terénu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 S příchodem teplejších dní se cyklisté začínají připravovat na sezónu. Pokud patříte mezi ty, kteří při jízdě využívají navigaci nebo sportovní aplikace v telefonu, může vás zaujmout aktuální nabídka na AlzaPower Bike Holder ACP200. Tento držák na kolo je nyní v akci za 279 Kč při použití kódu ALZADNY30, což představuje 30% slevu z původní ceny 399 Kč. Univerzální držák pro většinu telefonů AlzaPower Bike Holder ACP200 pojme telefony se šířkou 65–96 mm, což odpovídá úhlopříčce přibližně 4–7 palců. Vejde se do něj tedy naprostá většina současných smartphonů. Uchycení k řídítkům zajišťují rozevírací čelisti s aretačním šroubem, které jsou kompatibilní s průměrem 18–40 mm. Držák tak můžete použít nejen na kole, ale i na motorce. Montáž i demontáž zvládnete během několika vteřin bez nářadí. Telefon se do držáku zasune a zajistí pomocí pogumovaných čelistí s bočním aretačním šroubem. Díky 360° otočnému kloubu si můžete nastavit optimální pozorovací úhel a telefon používat jak na výšku, tak na šířku. Gumové podložky chrání jak telefon, tak řídítka před poškrábáním. Celý držák váží 172 gramů. Co říkají uživatelé Držák má na Alze hodnocení 4,9 z 5 od 54 zákazníků, přičemž 98 % z nich produkt doporučuje. Prodalo se již přes 2 000 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí pevné uchycení i v náročném terénu – telefon se podle nich nehýbe ani na kamenitých cestách nebo při průjezdu kořeny. Oceňují také kvalitní zpracování a jednoduchou instalaci. CHCI DRŽÁK NA KOLO V AKCI Jeden z recenzentů píše, že vyzkoušel mnoho držáků, ale žádný nedosahoval takových kvalit. Jiný uživatel potvrzuje, že držák spolehlivě funguje i na motorce po 500 kilometrech. Za zmínku stojí i upozornění od majitele iPhone 16 Pro, který uvádí, že se mu při uchycení samovolně mačká boční tlačítko fotoaparátu – na to je dobré myslet, pokud vlastníte právě tento model. Používáte při jízdě na kole držák na telefon? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza cyklistika držák na telefon Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024