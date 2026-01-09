Věděli jste? Alza má novou powerbanku s 50 000mAh kapacitou a rychlým nabíjením, tohle všechno nabízí Hlavní stránka Zprávičky Alza rozšířila portfolio vlastní značky AlzaPower o powerbanku BigFoot s kapacitou 50 000 mAh Powerbanka nabízí čtyři porty s celkovým výkonem až 100 W a dobije i většinu notebooků AlzaPower BigFoot je v Česku k dispozici za 2 499 Kč v černém provedení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Alza od minulého měsíce nabízí pod vlastní značkou AlzaPower powerbanku s nadstandardně vysokou kapacitou. Model BigFoot 50000mAh Power Delivery (100W) cílí na uživatele, kteří potřebují napájet nejen telefony a tablety, ale také notebooky nebo další náročnější zařízení, a to ve více cyklech po sobě. S cenou 2 499 Kč jde o zajímavou volbu pro cestovatele i outdoorové nadšence. Čtyři porty a výkon až 100 W AlzaPower BigFoot disponuje dvěma USB-C a dvěma USB-A porty, čímž dohromady umožňuje nabíjení až čtyř zařízení současně. Modernější „céčka“ při využití pouze jednoho z nich nabízejí výkon až 100 W, což stačí pro napájení většiny moderních notebooků. USB-A porty pak poskytují maximálně 22,5W výstup. Při současném použití všech čtyř portů se nicméně výkon každého z nich omezí na 15 W. Powerbanka podporuje celou řadu nabíjecích standardů – kromě Power Delivery 3.0 také Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, PPS i Apple 2.4A. Technologie Smart IC automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí mu optimální proud. Displej, LED světlo a hliníkové tělo Na přední straně powerbanky se nachází LCD displej, který zobrazuje aktuální kapacitu baterie, napětí i proud. Uživatel tak má přesný přehled o stavu nabíjení. Praktickým doplňkem je integrované LED světlo s SOS režimem, které se hodí při kempování nebo v nouzových situacích. CHCI POWERBANKU ALZA BIGFOOT Tělo powerbanky je vyrobeno z hliníku a nehořlavých materiálů splňujících normu UL94. Součástí je také poutko pro snadné zavěšení. S rozměry 148 × 91 × 49 mm a kapacitou 185 Wh jde pochopitelně o rozměrnější zařízení určené spíše do batohu než do kapsy. Opomenout nesmíme ani 925g hmotnost, se kterou už se dá poměrně snadno říct, že powerbanku v příručním zavazadle ucítíte. Plně nabitá za tři hodiny Navzdory vysoké kapacitě se AlzaPower BigFoot nabíjí poměrně rychle. Při použití dostatečně výkonného adaptéru trvá plné nabití přibližně 3 hodiny (vstupní výkon přes USB-C dosahuje až 90 W). O bezpečnost se stará šestistupňová ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. V balení najdete také oboustranný USB-C kabel. Pořídili byste si powerbanku s takto vysokou kapacitou? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza powerbanka Mohlo by vás zajímat Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Chytrá zásuvka s měřením spotřeby pod 250 Kč: Se slevou teď pořídíte různé modely Adam Kurfürst 19.12.2024 Populární Alza Dny jsou zpět! Vybrali jsme nezávisle TOP akce (aktualizováno 5.12.2024) Jakub Kárník 8.10.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 Powerbanka pod stromeček? Na trhu se objevily šmejdy, které vás mohou i popálit Jana Skálová 23.12.2024