TOPlist

Věděli jste? Alza má novou powerbanku s 50 000mAh kapacitou a rychlým nabíjením, tohle všechno nabízí

  • Alza rozšířila portfolio vlastní značky AlzaPower o powerbanku BigFoot s kapacitou 50 000 mAh
  • Powerbanka nabízí čtyři porty s celkovým výkonem až 100 W a dobije i většinu notebooků
  • AlzaPower BigFoot je v Česku k dispozici za 2 499 Kč v černém provedení

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.1.2026 20:00
Ikona komentáře 0
AlzaPower BigFoot 50000mAh Power Delivery 100W na stole

Alza od minulého měsíce nabízí pod vlastní značkou AlzaPower powerbanku s nadstandardně vysokou kapacitou. Model BigFoot 50000mAh Power Delivery (100W) cílí na uživatele, kteří potřebují napájet nejen telefony a tablety, ale také notebooky nebo další náročnější zařízení, a to ve více cyklech po sobě. S cenou 2 499 Kč jde o zajímavou volbu pro cestovatele i outdoorové nadšence.

Čtyři porty a výkon až 100 W

AlzaPower BigFoot disponuje dvěma USB-C a dvěma USB-A porty, čímž dohromady umožňuje nabíjení až čtyř zařízení současně. Modernější „céčka“ při využití pouze jednoho z nich nabízejí výkon až 100 W, což stačí pro napájení většiny moderních notebooků. USB-A porty pak poskytují maximálně 22,5W výstup. Při současném použití všech čtyř portů se nicméně výkon každého z nich omezí na 15 W.

AlzaPower BigFoot 50000mAh Power Delivery 100w render

Powerbanka podporuje celou řadu nabíjecích standardů – kromě Power Delivery 3.0 také Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, PPS i Apple 2.4A. Technologie Smart IC automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí mu optimální proud.

Displej, LED světlo a hliníkové tělo

Na přední straně powerbanky se nachází LCD displej, který zobrazuje aktuální kapacitu baterie, napětí i proud. Uživatel tak má přesný přehled o stavu nabíjení. Praktickým doplňkem je integrované LED světlo s SOS režimem, které se hodí při kempování nebo v nouzových situacích.

CHCI POWERBANKU ALZA BIGFOOT

Tělo powerbanky je vyrobeno z hliníku a nehořlavých materiálů splňujících normu UL94. Součástí je také poutko pro snadné zavěšení. S rozměry 148 × 91 × 49 mm a kapacitou 185 Wh jde pochopitelně o rozměrnější zařízení určené spíše do batohu než do kapsy. Opomenout nesmíme ani 925g hmotnost, se kterou už se dá poměrně snadno říct, že powerbanku v příručním zavazadle ucítíte.

Plně nabitá za tři hodiny

Navzdory vysoké kapacitě se AlzaPower BigFoot nabíjí poměrně rychle. Při použití dostatečně výkonného adaptéru trvá plné nabití přibližně 3 hodiny (vstupní výkon přes USB-C dosahuje až 90 W). O bezpečnost se stará šestistupňová ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. V balení najdete také oboustranný USB-C kabel.

Pořídili byste si powerbanku s takto vysokou kapacitou?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá

Adam Kurfürst
5.1.2025
Polohovatelný stůl

Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C

Libor Foltýnek
4.1.2025

Chytrá zásuvka s měřením spotřeby pod 250 Kč: Se slevou teď pořídíte různé modely

Adam Kurfürst
19.12.2024
alza dny slevy top akce

Populární Alza Dny jsou zpět! Vybrali jsme nezávisle TOP akce (aktualizováno 5.12.2024)

Jakub Kárník
8.10.2024
Garmin Instinct 2X Solar sleva

Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce

Adam Kurfürst
14.8.2024
nebezpečná powerbanka a požár

Powerbanka pod stromeček? Na trhu se objevily šmejdy, které vás mohou i popálit

Jana Skálová
23.12.2024