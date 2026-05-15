TOPlist

Polohovatelný stůl AlzaErgo Table ET2 teď stojí jen 5 tisíc! Má tichý motor a umí uložit až tři polohy

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
15.5.2026 20:00
Ikona komentáře 0
AlzaErgo Table ET2 jpg

Elektricky polohovatelný stůl byl ještě nedávno luxus, který si do pracovny pořizoval jeden z deseti homeofficerů. AlzaErgo Table ET2 se s kódem ALZADNY35 dostal na 5 194 Kč, čímž se ocitl v cenovce, kde už nemá smysl řešit, jestli stojí za úvahu – stojí.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud nechcete sedět celý den a měříte alespoň 175 cm.
⚠️ Zvažte, pokud jste menší – minimální výška 73 cm může být i s židlí pořád moc.
💡 Za 5 194 Kč nedostanete nejtišší prémiový stůl, ale za ty peníze je velmi slušný.

CHCI STŮL ZA 5 194 KČ

Co za pět tisíc dostanete

Základ je jednomotorová ocelová konstrukce s nosností 80 kg a rozsahem od 73 do 123 cm. Motor jede tiše (výrobce uvádí max. 50 dB, podle recenzí klidně i míň), zvládne plný stůl s monitory, počítačem a člověkem, který se na něj při nastavování opře. Ovládání řeší tlačítkový panel s displejem, kam si uložíte tři nejčastější polohy – jednou nastavíte „sed“, „stoj“ a třeba „dítě dělá úkoly“ a pak už jen jeden klik.

Pozitivní detail je antikolizní systém s nastavitelnou citlivostí. Při nárazu do překážky se motor zastaví a kousek odjede zpět – nedrtí věci, které jste pod stolem zapomněli. Praktický je i časovač připomenutí změny polohy. Pracovní desku si vybíráte zvlášť, výrobce doporučuje rozměry 100–180 × 70–85 cm a tloušťku alespoň 1,8 cm – takovou koupíte v podstatě kdekoli včetně IKEy.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY35

Na co si dát pozor

Hlavní bod: minimální výška 73 cm není pro každého. Recenze na Alze se opakují – pokud měříte pod 175 cm, ani s nízkou židlí se nedostanete do ergonomicky správné pozice s nohama na zemi a předloktím vodorovně. Pro vyšší lidi (180+) je to ale ideální. Druhý detail – po čase někteří uživatelé musí stůl resetovat, protože se minimální poloha postupně posouvá nahoru. Reset je otázka pár vteřin přidržením tlačítka. Zmínit se sluší i plastové uchycení hřídele, které se podle některých zkušeností může při hrubším zacházení rozbít.

SLEVA PLATÍ S KÓDEM ALZADNY35

Pracujete u polohovacího stolu, nebo vám klasické sezení vyhovuje?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025