Polohovatelný stůl AlzaErgo Table ET2 teď stojí jen 5 tisíc! Má tichý motor a umí uložit až tři polohy

AlzaErgo Table ET2 je elektricky polohovatelný stůl s motorem, antikolizí, pamětí na 3 polohy a nosností 80 kg S kódem ALZADNY35 stojí 5 194 Kč místo 7 990 Kč (úspora 2 796 Kč) V této cenovce se vyplatí každému, kdo si chce k práci občas stoupnout

Jakub Kárník Publikováno: 15.5.2026 20:00

Elektricky polohovatelný stůl byl ještě nedávno luxus, který si do pracovny pořizoval jeden z deseti homeofficerů. AlzaErgo Table ET2 se s kódem ALZADNY35 dostal na 5 194 Kč, čímž se ocitl v cenovce, kde už nemá smysl řešit, jestli stojí za úvahu – stojí.

Co za pět tisíc dostanete

Základ je jednomotorová ocelová konstrukce s nosností 80 kg a rozsahem od 73 do 123 cm. Motor jede tiše (výrobce uvádí max. 50 dB, podle recenzí klidně i míň), zvládne plný stůl s monitory, počítačem a člověkem, který se na něj při nastavování opře. Ovládání řeší tlačítkový panel s displejem, kam si uložíte tři nejčastější polohy – jednou nastavíte „sed", „stoj" a třeba „dítě dělá úkoly" a pak už jen jeden klik. Pozitivní detail je antikolizní systém s nastavitelnou citlivostí. Při nárazu do překážky se motor zastaví a kousek odjede zpět – nedrtí věci, které jste pod stolem zapomněli. Praktický je i časovač připomenutí změny polohy. Pracovní desku si vybíráte zvlášť, výrobce doporučuje rozměry 100–180 × 70–85 cm a tloušťku alespoň 1,8 cm – takovou koupíte v podstatě kdekoli včetně IKEy.

Na co si dát pozor

Hlavní bod: minimální výška 73 cm není pro každého. Recenze na Alze se opakují – pokud měříte pod 175 cm, ani s nízkou židlí se nedostanete do ergonomicky správné pozice s nohama na zemi a předloktím vodorovně. Pro vyšší lidi (180+) je to ale ideální. Druhý detail – po čase někteří uživatelé musí stůl resetovat, protože se minimální poloha postupně posouvá nahoru. Reset je otázka pár vteřin přidržením tlačítka. Zmínit se sluší i plastové uchycení hřídele, které se podle některých zkušeností může při hrubším zacházení rozbít.

Rychlé shrnutí:
✅ Smysl dává, pokud nechcete sedět celý den a měříte alespoň 175 cm.
⚠️ Zvažte, pokud jste menší – minimální výška 73 cm může být i s židlí pořád moc.
💡 Za 5 194 Kč nedostanete nejtišší prémiový stůl, ale za ty peníze je velmi slušný.

Pracujete u polohovacího stolu, nebo vám klasické sezení vyhovuje?