Tohle je 10 nejčastějších problémů s One UI 7! Na některé máme řešení

Jako každý rok, kdy probíhá aktualizace na nový systém, se obsah příspěvků na sociálních sítích a diskusních fórech změnil z „Kdy už to bude?“ na „Jak se to dá vypnout?“. Není to nic neobvyklého. V případě One UI 7 od Samsungu jde o opravdu velkou změnu a pro mnoho uživatelů může být nepříjemným překvapením.

Prošli jsme fóra a sesbírali nejčastější stížnosti, ale také rady, jak se s nechtěným nebo chybným chováním vypořádat. Stížností je více než v době, kdy byla uvedena do prodeje řada Galaxy S25. U nového telefonu uživatelé jiné chování očekávali, ale nyní přichází aktualizace i na loňské modely, a to i těm, kteří o novinky třeba vůbec nestojí.

Rychlé vybíjení baterie

V tomto případě se doporučuje vyčkat. Systém se po aktualizaci znovu učí, jak telefon používáte, a nejpozději do týdne by mělo dojít ke zlepšení výdrže.

Neuškodí ale projít seznam aplikací a zkontrolovat, zda některá nevyužívá neúměrně mnoho zdrojů. Může jít o starší aplikaci, která není plně připravena na Android 15.

Pokud po aktualizaci nebylo provedeno obnovení do továrního nastavení, může pomoci také vymazání systémové mezipaměti. Tato operace je obecně bezpečná, ale důrazně doporučujeme zkontrolovat aktuálnost záloh.

Opožděné vypnutí obrazovky

Uživatel Domes_ si stěžuje, že systém reaguje opožděně na stisk tlačítka – obrazovka se nevypne okamžitě. Opět se zdá, že jde spíše o vlastnost než o chybu. Někteří radí zakázat nebo alespoň zrychlit animace v nastavení pro vývojáře, ale nezdá se, že by to mělo zásadní efekt. V jiném vlákně se zmiňuje, že to působí, jako by chyběla animace. Přehraje se zvuk, ale obrazovka zhasne až po chvíli.

Seskupení notifikací

Uživatel Mrozzik se ptá, jak zrušit seskupování oznámení v Androidu 15. Podle odpovědi zkušeného člena Samsung Members Star se zdá, že jde o změnu, na kterou si budou muset uživatelé zvyknout.

Proč mně nepřišla aktualizace?

Tento dotaz neodmyslitelně provází každou větší aktualizaci. Typickým důvodem bývá nákup telefonu v zahraničí, kdy zařízení nedokáže správně rozpoznat kombinaci SIM karty a regionu, pro který bylo určeno. Nutno však podotknout, že tento problém téměř vymizel se zavedením jednotného evropského regionu.

Další možnou příčinou je nákup telefonu u operátora. Někteří z nich si systém upravují, a zanesení těchto změn do nové verze může chvíli trvat.

V případě One UI 7 do hry vstoupil i další faktor. Samsung odhalil chybu a dočasně pozastavil distribuci aktualizace. Pokud jste tedy neaktualizovali hned v první vlně, budete muset počkat, než se vydávání obnoví.

Oblíbené kontakty se nezobrazují na začátku seznamu

Jiný uživatel si stěžuje, že v seznamu kontaktů se na začátku zobrazují naposledy přidané kontakty, nikoliv oblíbené. Pomohla univerzální rada: vymazat data aplikace a restartovat telefon. Upozorňujeme, že tímto krokem přijdete o historii volání!

Aplikace Fotoaparát padá

Poměrně výjimečný případ nestability hlásil uživatel Members_46dmCUk. Aplikace Fotoaparát mu padala v režimu Pro Video při výběru mikrofonu nebo změně odstínu. Šlo přitom o čistou instalaci systému.

Po delším zkoumání se zjistilo, že problém způsobuje redukce animací v usnadnění. Problém byl nahlášen Samsungu k opravě.

Widget hodin plýtvá místem

Nikdy se nelze zavděčit všem – co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Na tom, že nové widgety pro zobrazení času plýtvají místem, se ale v diskusi shodli všichni.

Díky univerzálnosti Androidu je řešení snadné: existuje nepřeberné množství alternativních widgetů a nikdo vás nenutí používat právě ten vestavěný.

Ukazatel baterie je špatně čitelný

Nelze než souhlasit. Nový ukazatel baterie v podobě oválu s procenty uvnitř sice vypadá moderně, ale čitelnost není ideální. Zejména pokud máte horší zrak nebo trpíte dalekozrakostí. Bohužel, ani v systémovém nastavení, ani v jinak skvělé aplikaci Good Lock nelze zobrazování stavu baterie vrátit do původní podoby.

Nezbývá než doufat, že Samsung vyslyší četné komentáře k této změně a nabídne možnost návratu k lépe čitelné variantě.

Nezobrazují se detailní informace o baterii

Kuriózní situace – základní modely S24 a S24+ zobrazují detailní informace o stavu baterie, zatímco model S24 Ultra pouze základní. Předpokládá se, že vyšší model tuto funkci obdrží s některou z budoucích aktualizací.

Galaxy S25 Ultra tyto informace zobrazuje v plném rozsahu. Nejde tedy o problém samotného One UI 7, ale spíše o odlišnosti v implementaci mezi jednotlivými řadami.

Samovolně se vypíná Always On Display

Uživatel JUra2 se zmínil, že se mu samovolně deaktivuje funkce Always On Display. Uvedl, že používá aplikaci AodNotify, ale protože problém přetrvával i v bezpečném režimu, kde se aplikace třetích stran nespouštějí, předpokládal jinou příčinu.

Ukázalo se ale, že problém skutečně způsobovala zmíněná aplikace, jak potvrdil i uživatel Milan87. Po jejím odinstalování se vše vrátilo do normálu. Test bezpečného režimu uživateli pouze rozhodil nastavení, které pak musel složitě obnovovat.

Máte problémy s One UI 7?

Zdroj: Samsung Community