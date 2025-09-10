TOPlist

Revoluce v uchu! AirPods Pro 3 nahradí chytré hodinky, umí měřit srdeční tep

  • Apple představil AirPods Pro 3 se snímačem tepové frekvence a až 2× lepším potlačením hluku
  • Novinkou je překlad v reálném čase přímo ve sluchátkách, zatím ale jen pro 5 jazyků
  • V Česku vyjdou na 6 490 Kč, předobjednávky startují dnes, prodej 19. září

Jakub Kárník
10.9.2025 14:00
airpods-pro-3-gen

Apple včera během svého podzimního eventu představil AirPods Pro 3, které přinášejí mix očekávaných vylepšení a několika překvapení. Největší novinkou je integrovaný snímač tepové frekvence, který z prémiových sluchátek dělá i fitness tracker. Cena zůstává stejná jako u předchozí generace – v Česku 6 490 Kč.

Snímač tepu, který Apple dlužil roky

AirPods Pro 3 používají PPG senzor s infračerveným světlem pulsujícím 256× za sekundu, který ve spolupráci s akcelerometry a gyroskopem dokáže sledovat tep během cvičení.

airpods měření tepu

Prakticky to znamená, že můžete vyrazit na běh jen s iPhonem a sluchátky – žádné hodinky ani fitness náramek nepotřebujete. Aplikace Kondice podporuje až 50 typů cvičení a díky Apple Intelligence dostanete i personalizované motivační zprávy během tréninku. Otázkou je, jak přesné měření bude – ušní lalůček není totiž ideálním místem.

Potlačení hluku na špičkové úrovni

Apple tvrdí, že AirPods Pro 3 mají „nejlepší aktivní potlačení hluku ze všech bezdrátových sluchátek do uší“. Ve srovnání s AirPods Pro 2 odfiltrují 2× více hluku, oproti první generaci dokonce 4× více. Pomáhají tomu nové mikrofony s extrémně nízkou hladinou šumu a špunty s pěnovou vrstvou, které teď přicházejí v pěti velikostech včetně XXS.

shrnutí airpods

Výdrž se při zapnutém ANC prodloužila na 8 hodin na jedno nabití (o 33 % více než u předchozí generace), v režimu propustnosti dokonce 10 hodin.

Překlad v reálném čase – zatím spíš slib do budoucna

Funkce Live Translation zní na papíře skvěle – sluchátka vám v reálném čase překládají konverzaci s někým, kdo mluví jiným jazykem. V praxi je to ale zatím omezené na angličtinu, francouzštinu, němčinu, portugalštinu a španělštinu. Čeština v dohledné době nepřijde.

Apple AirPods Pro 3

Zajímavé je řešení pro delší konverzace – když mají AirPods oba účastníci, každý slyší překlad ve svém jazyce. Pokud je máte jen vy, můžete použít iPhone jako displej s titulky pro druhého člověka.

Menší tělo, větší odolnost

Apple využil data z 10 000 skenů uší a 100 000 hodin výzkumu k přepracování designu. Sluchátka jsou menší, ale díky nové geometrii lépe drží v uchu. Poprvé také získala certifikaci IP57 – vydrží tedy prach, pot i ponoření do vody. To ocení hlavně sportovci, i když konkurence tuto odolnost nabízí už roky.

Nabíjecí pouzdro zůstává prakticky stejné, podporuje MagSafe i USB-C. Díky ultraširokopásmové technologii má o 50 % větší dosah při hledání přes aplikaci Najít. Vestavěný reproduktor pomůže, když sluchátka zapadnou někam pod polštář.

Za kolik a kdy?

AirPods Pro 3 si můžete předobjednat už dnes, v obchodech budou od 19. září. Cena zůstává stejná jako u předchozí generace – v USA 249 dolarů, v Česku 6 490 Kč.

Co říkáte na AirPods Pro třetí generace?

Zdroj: Apple

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

