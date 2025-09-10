Revoluce v uchu! AirPods Pro 3 nahradí chytré hodinky, umí měřit srdeční tep Hlavní stránka Zprávičky Apple představil AirPods Pro 3 se snímačem tepové frekvence a až 2× lepším potlačením hluku Novinkou je překlad v reálném čase přímo ve sluchátkách, zatím ale jen pro 5 jazyků V Česku vyjdou na 6 490 Kč, předobjednávky startují dnes, prodej 19. září Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Apple včera během svého podzimního eventu představil AirPods Pro 3, které přinášejí mix očekávaných vylepšení a několika překvapení. Největší novinkou je integrovaný snímač tepové frekvence, který z prémiových sluchátek dělá i fitness tracker. Cena zůstává stejná jako u předchozí generace – v Česku 6 490 Kč. Snímač tepu, který Apple dlužil roky Potlačení hluku na špičkové úrovni Překlad v reálném čase – zatím spíš slib do budoucna Menší tělo, větší odolnost Za kolik a kdy? Snímač tepu, který Apple dlužil roky AirPods Pro 3 používají PPG senzor s infračerveným světlem pulsujícím 256× za sekundu, který ve spolupráci s akcelerometry a gyroskopem dokáže sledovat tep během cvičení. Prakticky to znamená, že můžete vyrazit na běh jen s iPhonem a sluchátky – žádné hodinky ani fitness náramek nepotřebujete. Aplikace Kondice podporuje až 50 typů cvičení a díky Apple Intelligence dostanete i personalizované motivační zprávy během tréninku. Otázkou je, jak přesné měření bude – ušní lalůček není totiž ideálním místem. KOUPIT NOVÉ AIRPODS PRO 3 Potlačení hluku na špičkové úrovni Apple tvrdí, že AirPods Pro 3 mají „nejlepší aktivní potlačení hluku ze všech bezdrátových sluchátek do uší“. Ve srovnání s AirPods Pro 2 odfiltrují 2× více hluku, oproti první generaci dokonce 4× více. Pomáhají tomu nové mikrofony s extrémně nízkou hladinou šumu a špunty s pěnovou vrstvou, které teď přicházejí v pěti velikostech včetně XXS. Výdrž se při zapnutém ANC prodloužila na 8 hodin na jedno nabití (o 33 % více než u předchozí generace), v režimu propustnosti dokonce 10 hodin. Překlad v reálném čase – zatím spíš slib do budoucna Funkce Live Translation zní na papíře skvěle – sluchátka vám v reálném čase překládají konverzaci s někým, kdo mluví jiným jazykem. V praxi je to ale zatím omezené na angličtinu, francouzštinu, němčinu, portugalštinu a španělštinu. Čeština v dohledné době nepřijde. Zajímavé je řešení pro delší konverzace – když mají AirPods oba účastníci, každý slyší překlad ve svém jazyce. Pokud je máte jen vy, můžete použít iPhone jako displej s titulky pro druhého člověka. Menší tělo, větší odolnost Apple využil data z 10 000 skenů uší a 100 000 hodin výzkumu k přepracování designu. Sluchátka jsou menší, ale díky nové geometrii lépe drží v uchu. Poprvé také získala certifikaci IP57 – vydrží tedy prach, pot i ponoření do vody. To ocení hlavně sportovci, i když konkurence tuto odolnost nabízí už roky. KOUPIT NOVÉ AIRPODS PRO 3 Nabíjecí pouzdro zůstává prakticky stejné, podporuje MagSafe i USB-C. Díky ultraširokopásmové technologii má o 50 % větší dosah při hledání přes aplikaci Najít. Vestavěný reproduktor pomůže, když sluchátka zapadnou někam pod polštář. Za kolik a kdy? AirPods Pro 3 si můžete předobjednat už dnes, v obchodech budou od 19. září. Cena zůstává stejná jako u předchozí generace – v USA 249 dolarů, v Česku 6 490 Kč. KOUPIT NOVÉ AIRPODS PRO 3 Co říkáte na AirPods Pro třetí generace? Zdroj: Apple O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář airpods Apple sluchátka Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1. Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024