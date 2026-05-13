Příkladné využití hardwaru: AirPods dostávají v Česku boží zdravotní funkci!

  • Apple v Česku spouští funkci Sluchadlo pro AirPods Pro 2 a Pro 3, stačí bezplatná aktualizace softwaru
  • Sluchátka se promění v naslouchátko pro mírnou až středně těžkou ztrátu sluchu, bez lékařského předpisu
  • Pětiminutový sluchový test v iPhonu vytvoří personalizovaný profil, který se aplikuje napříč Apple ekosystémem

Jakub Kárník
13.5.2026 16:00
Apple dnes českým uživatelům zpřístupnil funkci Sluchadlo, díky které se z AirPodů Pro 2 a Pro 3 stává plnohodnotná pomůcka pro lidi s mírnou až středně těžkou ztrátou sluchu. Stačí aktualizovat firmware a sluchátka začnou v reálném čase dynamicky zesilovat okolní zvuky — při hovorech, sledování filmů i obyčejné konverzaci u kávy.

Jak to funguje

Základem je Sluchový test, který si uživatel udělá sám pomocí AirPodů a kompatibilního iPhonu nebo iPadu. Trvá zhruba pět minut a na konci dostanete srozumitelný přehled včetně audiogramu pro každé ucho. Ten se ukládá do aplikace Zdraví a v případě potřeby ho můžete poslat odbornému lékaři.

Z výsledků testu si AirPody vytvoří osobní sluchový profil, který Sluchadlo používá k tomu, aby okolí přizpůsobilo konkrétnímu sluchu jejich nositele. Stejný profil se pak automaticky propisuje i do přehrávání hudby, hovorů FaceTime a videa napříč všemi zařízeními Applu.

Tichá revoluce na trhu se sluchadly

Funkce má v Česku úctyhodný potenciál. Klasická sluchadla od specializovaných výrobců se cenově pohybují v desítkách tisíc korun za kus a obvykle vyžadují vyšetření u odborníka. Apple místo toho nabízí zdravotnicky certifikované řešení bez receptu za cenu sluchátek, která řada lidí stejně nosí v kapse.

Limity to samozřejmě má. AirPody nenahradí lékařskou diagnostiku, na těžší poruchy sluchu nestačí a výdrž baterie není stavěná na celodenní nošení. Pro miliony lidí s mírnějšími potížemi, kteří se klasickému naslouchátku dosud vyhýbali kvůli ceně nebo stigmatu, je to ale konečně realistická volba.

Využili byste AirPody jako naslouchátko vy nebo někdo ve vašem okolí?

Zdroj: Apple

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

