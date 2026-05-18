Proč to nikoho nenapadlo dřív? Mezi iPhonem a Androidem si vyměníte soubor extrémně snadno

Google zavádí sdílení souborů z Androidu do iPhonů přes QR kód, novinka dorazí ke všem do konce června Soubory letí přes cloud, jsou šifrované end-to-end a po 24 hodinách se odkaz znepřístupní Souběžně Google rozšiřuje přímou AirDrop kompatibilitu v Quick Share na další modely Samsungu, OnePlus, Oppo a Honoru

Jakub Kárník Publikováno: 18.5.2026 16:00

„Pošli mi to nějak." Jedna z nejotravnějších vět, která zazněla mezi majitelem Androidu a majitelem iPhonu vždycky, když si potřebovali předat fotku nebo soubor. E-mail je prehistorický, WhatsApp komprimuje fotky. Google na vývojářské akci The Android Show: I/O Edition představil dvě řešení, která mají tenhle problém konečně zaříznout. Jedno univerzální, jedno elegantní. QR kód: nejjednodušší řešení vede přes cloud Přímý AirDrop most: zatím pro pár vyvolených Apple ustupuje, ale jen tak akorát Tím elegantním je rozšiřování přímé kompatibility Quick Share s Apple AirDrop, o které píšeme níž. Tím univerzálním je nově oznámené sdílení přes QR kód, které bude fungovat na úplně každém Androidu bez ohledu na značku, model nebo verzi systému. A přesně proto je to ta zajímavější novinka. QR kód: nejjednodušší řešení vede přes cloud Princip je jednoduchý do té míry, že se Google může ptát, proč to nikoho nenapadlo dřív. Když chcete poslat soubor z Androidu na iPhone, telefon vygeneruje QR kód. Příjemce ho naskenuje pomocí klasické aplikace Fotoaparát na iPhonu, otevře se mu odkaz a stáhne si přiložené soubory. Žádná instalace aplikace, žádné účty, žádné párování zařízení. Pod kapotou se ovšem děje něco, co tak úplně neodpovídá obrazu peer-to-peer sdílení. Soubory se totiž nahrávají na cloudové úložiště a iPhone si je z něj jen stahuje přes privátní odkaz. Google sice slibuje end-to-end šifrování, časové omezení dostupnosti na 24 hodin a nemožnost sdílet vygenerovaný odkaz dál, ale pořád jde o kompromis. Pro letmou fotku z dovolené nebo PDF dokument je to dokonalé. Pro 4K video natočené před chvílí na svatbě už méně. Univerzálnost má cenu a v tomto případě se počítá v gigabajtech mobilních dat. Funkce by se měla v Quick Share objevit pro všechny uživatele do konce června. Přímý AirDrop most: zatím pro pár vyvolených Vedle QR řešení Google pokračuje v expanzi přímé AirDrop kompatibility v Quick Share. Tu firma poprvé představila loni s Pixely 10 a postupně ji rozšiřuje na další zařízení. Aktuálně tahle přímá kompatibilita funguje na Pixelech 8a, 9 a 10, řadě Samsung Galaxy S26, vlajkovkách Oppo Find X9 Ultra a Find N6 i na vivo X300 Ultra. Brzy se ale výčet podporovaných modelů výrazně rozšíří. Google potvrdil, že podpora dorazí na: Samsung Galaxy S25 a S24 Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6 a Z TriFold Oppo Find X8 OnePlus 15 Honor Magic V6 a Magic8 Pro Apple ustupuje, ale jen tak akorát Celá tahle iniciativa je pozoruhodná v širším kontextu. Apple roky držel AirDrop jako uzavřenou zahradu výhradně pro vlastní ekosystém. Že Google dokázal vystavět funkční most i bez oficiální spolupráce, je technologicky chvályhodné — i když výsledek není úplně rovnocenný protokol, ale spíš obejití bariér přes cloudovou pumpu a QR kódy. Pro běžného uživatele je ovšem podstatné, že se vůbec konečně něco děje. Před lety vznikla iniciativa RCS, kterou Apple také zpočátku odmítal a nakonec ji v iOS 18 přijal. Sdílení souborů přes hranice ekosystémů se vydává podobnou cestou — pomalu, kompromisně, ale nezadržitelně. Posíláte si soubory mezi Androidem a iPhonem často? Jak to dnes řešíte? Zdroj: Google