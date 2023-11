Technologie AI nyní zvládne vytvářet digitální kopie nebo reprodukovat osobní vzpomínky zemřelých

Pokud jste jedním z fanoušků filmů s Johnny Deppem nebo konkrétněji filmu Transcendence, pravděpodobně vás tyto informace nijak neohromí. S postupným vývojem AI přichází na řadu i ty strašidelnější inovace, jako třeba používání umělé inteligence a robotiky ve snaze dosáhnout nějaké formy digitální nesmrtelnosti nebo posmrtné existence. Technologie dnes dosahuje filmové ztvárněné budoucnosti a různé společnosti využívají AI k pokusu o řešení problému úmrtnosti.

Digitální lidské repliky a transhumanismus

V rámci snahy o dosažení digitální nesmrtelnosti se společnost HereAfter zaměřuje na vytváření digitálních replik, které fungují jako virtuální kopie. Jsou to technologie podobné těm, které se používají pro výrobu deepfake a chatbotů. Digitální repliky jsou tvořeny na základě shromážděných dat a osobních vzpomínek, které jsou poskytovány zesnulými osobami, nebo jejich blízkými před smrtí. Cílem je vytvořit co nejpřesvědčivější a nejvěrnější kopii, která by mohla reflektovat osobnost a vzpomínky konkrétního jedince.

Roboti, kteří napodobují lidské emoce a mohou mít osobní vzpomínky

Další společnosti, které se do tohoto průmyslu angažují a rozhodně stojí za zmínku jsou Promobot a Hanson Robotics, které se zaměřují na vývoj androidů podobných životu. Vytvářejí roboty, kteří nejenže vypadají jako lidé, ale jsou také schopni napodobovat širokou škálu lidských emocí a reakcí. Hanson Robotics, známý hlavně díky své Sophii, integruje pokročilé jazykové modely AI do svých robotů.

V oblasti digitální nesmrtelnosti se také objevují iniciativy zaměřené na shromažďování a dokumentaci osobních dat, které by mohly být v budoucnu využity k rekonstrukci jednotlivců. Transhumanistické skupiny, jako je Digital Immortality Now, a jednotlivci jako Alexey Turchin, se věnují vývoji metod pro efektivní sběr a uchování dat. Tyto metody zahrnují sběr vzorků DNA, zaznamenávání osobních vzpomínek, denních rutin a interakcí s ostatními.

Aby to bylo úplně kompletní, re;Memory společnosti DeepBrain uživatelům umožňuje vést virtuální rozhovory se svými zesnulými příbuznými. K tomu dochází skrze vytvoření digitálních replik těchto osob, které jsou založeny na rozsáhlých datech a informacích získaných během jejich života. Re;Memory provádí dlouhé rozhovory s klienty před jejich smrtí a kombinuje tyto rozhovory s dalšími shromážděnými daty, jako jsou osobní vzpomínky a charakteristické rysy, aby vytvořili co nejpřesvědčivější virtuální kopii.

Možnost nechat se kryonicky konzervovat

V animovaných seriálech se často setkáváme s vizualizací budoucnosti, která se postupně stává realitou. Jedním z nich je americký seriál Futurama, kde se hlavní hrdina Fry omylem nechal zamrazit na tisíc let. Tuto techniku praktikuje například Alcor, přední společnost v oblasti kryoniky, s cílem umožnit potenciální budoucí oživení. Po smrti se tělo rychle ochladí a krev se vymění za ochranný roztok, aby se zabránilo poškození mrazem. Pak se tělo uloží do kryonické nádrže při -196 °C. Cílem je v budoucnu s využitím pokročilé medicíny obnovit životní funkce a možná vyléčit příčinu smrti. Organizace jako Alcor tímto procesem „pozastavují“ smrt, což otevírá diskuse o budoucnosti života a smrti.

Co si myslíte o těchto futuristických AI inovacích?

