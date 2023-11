Adobe Creative Cloud můžete nyní pořídit o téměř polovinu levněji

Cena však bude platit pouze první rok

Akce platí pro jednotlivce, firmy i studenty

Pokud vás někdy lákalo předplatné Adobe Creative Cloud, ale odrazovala vás poměrně vysoká cena předplatného, můžete o něm zapřemýšlet právě teď. Adobe totiž spustilo akční nabídku, ušetřit lze takřka polovinu. Cena však platí pouze první rok, poté se automaticky zvedne. Můžete si jej ale minimálně vyzkoušet a následně se rozmyslet, zda vám za to investice stojí.

Předplatné Adobe Creative Cloud zahrnuje všechny aplikace od této společnosti a to jak na desktop, tak i na mobilní zařízení. Výhodou je rovněž 100GB cloudové úložiště a v neposlední řadě také funkce generativní AI, která se do aplikací dostala teprve nedávno. Z těch nejznámějších na PC stojí za vypíchnutí Photoshop, Premiere Pro, Acrobat, Lightroom, Illustrator a After Effects, na telefonu či tabletu pak můžete využít Photoshop Express, Lightroom, Premiere Rush či programy Spark.

Creative Cloud pro jednotlivce vychází nově na 36,29 eur/měsíc (asi 900 korun), normálně přitom vychází na více než 1 600 korun. Studenti a učitelé jej mohou mít za 15,73 eur (asi 385 korun) namísto původních 480 korun, firmy pak za 49,99 eur (asi 1 250 korun) namísto takřka 1 900 korun.

Kdyby taková cena byla standardní, bylo by pro uživatele akceptovatelnější si Creative Cloud platit a nehledat alternativní řešení. Jen tak mimochodem – Creative Cloud, respektive jeho cena se dosti liší v závislosti na regionu. Například v Turecku vychází na nějakých 260 korun měsíčně, nyní je dokonce v akci za 155 korun měsíčně. Nutno ale podotknout, že Adobe není jedinou firmou, která nasazuje ceny individuálně. Dělá to tak třeba také Netflix nebo Playstation se svým předplatným. Vlastně proti tomu nic nemám, ale v případě Adobe jsou rozdíly opravdu drastické. Zatímco v Česku si zaplatím jediný měsíc, v Turecku bych měl za stejné peníze půlroční předplatné.

Zdroj: Adobe