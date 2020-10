Nový Chromebook Acer v ČR: Android aplikace, super výkon a skvělá cena

Chromebook už dávno není jen omezený počítač s webovým prohlížečem. V USA se těší Chromebooky obrovské popularitě kvůli nabídce atraktivních počítačů za skvělé ceny. Acer brzy přinese na český trh Chromebook Spin 513, který vás překvapí cenou i schopnostmi. Kolik bude stát?

Starý předsudek, že Chromebook nelze použít na práci nebo hraní již dávno neplatí. Často se jedná o stroje s jedním z nejlepších poměrů ceny a výkonu. Pro český trh je však bohužel dlouhodobě typický nedostatek atraktivních modelů. To by brzy měl změnit Acer Chromebook Spin 513. Hlavním rysem nového pro Chromebook Spin 513 je konvertibilní konstrukce, kdy je možné displej překlopit a používat zařízení jako tablet. Je to skvělá zpráva, jelikož Chromebook podporuje obchod Google Play a Androidové aplikace. Počítač běží na hardwarové platformě Qualcomm Snapdragon 7c, což je čipset přímo vyvinutý pro tento druh zařízení. Chromebook tak má celodenní výdrž na baterii až 14 hodin. Qualcomm tvrdí, že osmijádrový Snapdragon 7c je optimalizován pro běh více aplikací. Grafika Adreno 618 umožní uživatelům užívat si online hry a streamovat video. Pokud by vám pro pobavení nestačily hry z obchodu Google Play, tak je zde dokonce možnost využít streamovaní velkých herních titulů přes Nvidia GeForce Now.

Chromebook Spin 513 přichází volitelně i ve variantě s 4G LTE konektivitou. Takže ušetříte baterii v telefonu při sdílení dat. Díky hliníkovému krytu a použití Corning Gorilla Glass na displeji se nejedná o žádný „plasťák“. Dotykový displej má úhlopříčku 13,3“ při rozlišení Full HD. To všechno při slušné váze 1,2Kg. Acer Chromebook Spin 513 přijde na český trh v lednu 2021 za cenu mezi 429 – 699 EUR (11 700 – 19 000Kč) podle zvolené výbavy.

Acer Halo představen: Barevný chytrý reproduktor s Asistentem Google čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Dáváte přednost Android tabletu nebo konvertibilnímu chromebooku?

Zdroj: Pocketnow