Populární adaptér pro bezdrátové Android Auto umí v nové verzi i CarPlay. Cena je nastavená rozumně AAWireless TWO+ přichází rok po úspěšné dvojce s podporou Apple CarPlay Adaptér umožňuje bezdrátové připojení Android Auto i CarPlay za 1 488 Kč Multifunkční tlačítko umožňuje rychlé přepínání mezi připojenými telefony Adam Kurfürst Publikováno: 22.10.2025 10:00 Rok po uvedení úspěšného adaptéru AAWireless TWO představuje nizozemský výrobce vylepšenou verzi AAWireless TWO+. Hlavní novinkou je podpora Apple CarPlay vedle stávajícího Android Auto, díky čemuž se z adaptéru stává univerzální řešení pro majitele telefonů s oběma operačními systémy. Zařízení je již dostupné v Evropě včetně Česka za cenu 1 488 Kč. Konečně podpora obou platforem Zatímco předchozí verze AAWireless TWO fungovala výhradně s Android Auto, nový model TWO+ přidává plnohodnotnou podporu Apple CarPlay. Uživatelé tak mohou k adaptéru připojit Android telefon i iPhone a využívat příslušné platformy ve svém vozidle. Výrobce zdůrazňuje, že jde o první adaptér společnosti s oficiální podporou obou systémů bez beta označení. Adaptér funguje jako plug & play zařízení – stačí jej zapojit do USB portu infotainmentu a telefon se automaticky připojí bezdrátově. Při prvním použití je nutné provést párování, poté se telefon připojuje automaticky po nastartování vozidla. Multifunkční tlačítko pro snadné ovládání Klíčovou funkcí, kterou AAWireless TWO+ zdědil po svém předchůdci, je fyzické multifunkční tlačítko. To umožňuje několik akcí: Párování nového telefonu Přepnutí na další spárovaný telefon jedním stiskem Uvedení adaptéru do pohotovostního režimu Funkce přepínání mezi telefony ocení především rodiny nebo firemní vozidla, kde se za volantem střídá více řidičů. Přepnutí mezi Android telefonem a iPhonem zabere pouhé stisknutí tlačítka. Praktické využití v každodenním provozu AAWireless TWO+ řeší několik běžných problémů spojených s kabelovým připojením. Telefon můžete nechat v kapse nebo tašce, nemusíte jej vytahovat při zastávce u drive-thru okénka nebo při krátkých zastávkách. Adaptér udržuje spojení i když vystoupíte z vozidla – hudba, navigace a hovory pokračují bez přerušení. Zařízení automaticky rozpozná, který telefon má prioritu při připojení. Pokud jsou ve vozidle oba spárované telefony, adaptér se připojí k naposledy používanému zařízení. Změnu lze provést zmíněným tlačítkem. Mobilní aplikace pro pokročilé nastavení Přestože adaptér funguje ihned po zapojení, doprovodná aplikace AAWireless nabízí dodatečné možnosti nastavení. Prostřednictvím aplikace lze: Aktualizovat firmware adaptéru bezdrátově Konfigurovat chování multifunkčního tlačítka Řešit případné problémy s připojením Upravit rozlišení (DPI) pro Android Auto Dostupnost a cena AAWireless TWO+ je dostupný okamžitě prostřednictvím oficiálního e-shopu výrobce za 1 488 Kč. V ceně je zahrnuta dvouletá záruka a možnost vrácení do 30 dnů. Při objednání do poledne výrobce garantuje dodání do dvou pracovních dnů. Adaptér bude později dostupný také na Amazonu. Zajímavostí je, že cena zůstává stejná jako u předchozího modelu AAWireless TWO, který podporoval pouze Android Auto. Pro koho je adaptér vhodný AAWireless TWO+ je ideální volbou pro majitele vozidel s podporou kabelového připojení Android Auto nebo CarPlay, kteří chtějí přejít na bezdrátové připojení. Ocení jej především: Domácnosti s telefony Android i iOS Firemní vozidla s více uživateli Řidiči, kterým vadí neustálé připojování kabelu Uživatelé s problémy s nestabilním kabelovým připojením Adaptér není potřeba pro vozidla, která již bezdrátové Android Auto nebo CarPlay podporují nativně. Před nákupem je vhodné ověřit, zda vaše vozidlo vůbec disponuje kabelovým Android Auto nebo CarPlay – bez této podpory adaptér nebude fungovat. Android Auto na telefonech s Androidem 8 dojíždí na konečnou. Nová beta už vyžaduje devítku Adam Kurfürst Zprávičky S cenou necelých 1 500 korun představuje AAWireless TWO+ dostupné řešení pro modernizaci starších infotainment systémů. Kombinace podpory obou hlavních platforem, snadného přepínání mezi telefony a stabilního bezdrátového připojení z něj dělá zajímavou volbu pro širokou skupinu řidičů. Zdroje: AAWireless, 9to5Google