Android Auto na telefonech s Androidem 8 dojíždí na konečnou. Nová beta už vyžaduje devítku

  • Android Auto 15.5 beta skutečně vyžaduje minimálně Android 9.0
  • Google změnu ohlásil už loni v červenci, ale dosud ji nevynucoval
  • Starší verze Android 8.0/8.1 používá už jen 4 % aktivních zařízení

17.10.2025 22:00
interier auta s androidem 8 oreo ilustrace

Po více než roce odkládání Google začal skutečně vynucovat vyšší systémové požadavky pro Android Auto. Nejnovější beta verze 15.5 už nepůjde nainstalovat na telefony s Androidem 8.0 a 8.1 Oreo. Uživatelé těchto starších zařízení tak zůstanou u dosavadní verze bez možnosti aktualizace, jak upozornil server Android Authority.

Google dlouho váhal s vynucením změny

Americká společnost aktualizovala oficiální stránku podpory už v červenci loňského roku, kde uvedla požadavek na Android 9.0 nebo novější. V listopadu jsme vás informovali, že Android Auto začalo na některých starších zařízeních zobrazovat hlášku o ukončení podpory.

Překvapivě ale Google pokračoval v publikování aktualizací kompatibilních s Androidem 8.0 až do současnosti. Dokonce i aktuální výpis v obchodě Play Store stále uvádí minimální požadavek Android 8.0 pro běžné uživatele.

Beta 15.5 je první s reálným omezením

Změna je patrná při pohledu na technické parametry APK souborů. Android Auto 15.4 stále podporuje Android 8.0, zatímco nová beta verze 15.5 už vyžaduje minimálně Android API 28, což odpovídá Androidu 9.0 Pie. Tuto změnu potvrzují jak výpisy na APKMirror, tak samotný kód aplikace.

Není jasné, proč Google čekal více než rok s implementací ohlášené změny. Možným vysvětlením je postupný pokles počtu zasažených zařízení. Podle oficiálních statistik z dubna 2025 už pouze 1 % aktivních zařízení běží na Androidu 8.0 a další 3 % na verzi 8.1.

Co to znamená pro uživatele

Majitelé telefonů s Androidem 8.0 nebo 8.1 neztratí Android Auto okamžitě. Aplikace jim bude nadále fungovat v současné verzi, ale nedostanou žádné nové funkce ani bezpečnostní opravy. Beta verze 15.5 by se měla dostat do stabilního kanálu během několika příštích týdnů.

Pro většinu uživatelů změna nebude představovat problém. Android 9.0 Pie vyšel už v srpnu 2018, tedy před více než šesti lety.

Používáte Android Auto na telefonu s Androidem 8?

Zdroje: Android Authority, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

