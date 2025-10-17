Android Auto na telefonech s Androidem 8 dojíždí na konečnou. Nová beta už vyžaduje devítku Hlavní stránka Zprávičky Android Auto 15.5 beta skutečně vyžaduje minimálně Android 9.0 Google změnu ohlásil už loni v červenci, ale dosud ji nevynucoval Starší verze Android 8.0/8.1 používá už jen 4 % aktivních zařízení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Po více než roce odkládání Google začal skutečně vynucovat vyšší systémové požadavky pro Android Auto. Nejnovější beta verze 15.5 už nepůjde nainstalovat na telefony s Androidem 8.0 a 8.1 Oreo. Uživatelé těchto starších zařízení tak zůstanou u dosavadní verze bez možnosti aktualizace, jak upozornil server Android Authority. Google dlouho váhal s vynucením změny Americká společnost aktualizovala oficiální stránku podpory už v červenci loňského roku, kde uvedla požadavek na Android 9.0 nebo novější. V listopadu jsme vás informovali, že Android Auto začalo na některých starších zařízeních zobrazovat hlášku o ukončení podpory. Překvapivě ale Google pokračoval v publikování aktualizací kompatibilních s Androidem 8.0 až do současnosti. Dokonce i aktuální výpis v obchodě Play Store stále uvádí minimální požadavek Android 8.0 pro běžné uživatele. Beta 15.5 je první s reálným omezením Změna je patrná při pohledu na technické parametry APK souborů. Android Auto 15.4 stále podporuje Android 8.0, zatímco nová beta verze 15.5 už vyžaduje minimálně Android API 28, což odpovídá Androidu 9.0 Pie. Tuto změnu potvrzují jak výpisy na APKMirror, tak samotný kód aplikace. Není jasné, proč Google čekal více než rok s implementací ohlášené změny. Možným vysvětlením je postupný pokles počtu zasažených zařízení. Podle oficiálních statistik z dubna 2025 už pouze 1 % aktivních zařízení běží na Androidu 8.0 a další 3 % na verzi 8.1. Co to znamená pro uživatele Majitelé telefonů s Androidem 8.0 nebo 8.1 neztratí Android Auto okamžitě. Aplikace jim bude nadále fungovat v současné verzi, ale nedostanou žádné nové funkce ani bezpečnostní opravy. Beta verze 15.5 by se měla dostat do stabilního kanálu během několika příštích týdnů. Pro většinu uživatelů změna nebude představovat problém. Android 9.0 Pie vyšel už v srpnu 2018, tedy před více než šesti lety. Používáte Android Auto na telefonu s Androidem 8? Zdroje: Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Android Auto Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.