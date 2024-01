AAWireless se postará o bezdrátové spojení vašeho telefonu s infotainmentem vozu

Výrobce nyní představil druhou generaci, která je hezčí, menší a umí Apple CarPlay

Prodej bude ale zahájen až později, hovoří se dokonce až o 3. čtvrtletí roku 2024

AAWireless je skvělým doplňkem do všech automobilů, které jejichž infotainment podporuje Android Auto, ale pouze drátově. Tato šikovná a relativně levná krabička totiž umožňuje bezdrátové spojení, které funguje poměrně spolehlivě. Ostatně jsme pro vás první generaci před nějakým časem testovali. Na veletrhu CES 2024 však firma představila druhou generaci, která přináší nový vzhled, ale také několik dalších novinek včetně podpory CarPlay.

Co se týče funkčnosti, ta zůstává stejná. Co dalšího byste také po krabičce, jejíž jediným úkolem je bezdrátový přenos signálu chtěli. Design ale prošel velkou proměnou. Nové zařízení je menší, takže je vyšší pravděpodobnost, že ho nacpete do nějaké přihrádky. Novinkou je fyzické tlačítko sloužící ke spárování a také přepínání mezi připojenými zařízeními a LED kontrolka signalizující připojení.

Jablíčkáři určitě ocení podporu Apple CarPlay, která je zatím v beta verzi, už nějakou dobu jej firma testuje i na první generaci. Tam je ale podpora zatím nejistá. Zařízení AAWireless 2 bude CarPlay umět nativně, ale při spuštění prodeje, které je naplánováno na 2. či 3. čtvrtletí letošního roku, bude stále ve fázi beta. Cena zatím nebyla stanovena, ale dá se čekat, že nebude o moc dražší než původní model. Ten je aktuálně k sehnání za cenu okolo 1 800 korun.

