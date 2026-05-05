Obří 98" TCL televize zlevnila na minimum! Má Mini LED technologii, 144Hz a vestavěný subwoofer Hlavní stránka Zprávičky TCL 98C6K je 98palcová Mini LED televize s úhlopříčkou 249 cm — kategorie, která se ještě nedávno objevovala jen v luxusních interiérech Cena padá z 59 990 Kč s kódem ALZADNY25 na 44 993 Kč — sleva 15 tisíc na televizi, která dokáže nahradit projektor Obsahuje 4× HDMI 2.1, 144Hz herní režim, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, Dolby Atmos a 40W ONKYO 2.1 zvuk s vestavěným subwooferem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Před pěti lety jste museli za 98″ televizi počítat s investicí přes 100 tisíc a často ještě s individuální logistikou. Mini LED a čínští výrobci ovšem trh totálně změnili. TCL 98C6K v ceně 44 993 Kč po zadání kódu ALZADNY25 je televize, která vám do obývacího pokoje přinese rozměr promítacího plátna. Co znamená 98″ v praxi Výbava na úrovni vlajek za polovinu ceny Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte velkou místnost (minimálně 4 metry pozorovací vzdálenost) a chcete domácí kino. Mini LED s 512 stmívacími zónami a kompletní HDR balík (Dolby Vision, HDR10+) zvládne kinematografický obsah s jistotou. Pro hráče 4× HDMI 2.1 s 144Hz a FreeSync Premium Pro.⚠️ Zvažte, že 98″ televize není standardní spotřebič — vyžaduje profesionální dopravu, vynesení a montáž (Alza tuto službu nabízí). Pouze jeden USB port. Proti vlajkové řadě C8K má 512 zón místo 2 176, takže kontrast a halo efekt nejsou na stejné úrovni.💡 Za 44 993 Kč dostanete 98″ 4K QD-Mini LED panel s HVA technologií, antireflexní povrch, 512 stmívacích zón, Dolby Vision IQ a HDR10+, 144Hz nativní obnovovací frekvenci, procesor AiPQ Pro s AI vylepšením obrazu, ONKYO 2.1 zvukový systém 40 W s vestavěným subwooferem, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 a Google TV s českými aplikacemi včetně Oneplay. KOUPIT TCL 98C6K S KÓDEM Co znamená 98″ v praxi Devadesát osm palců je číslo, které na první pohled nedává moc smysl, dokud si ho nepostavíte vedle nábytku. Šířka televize je 2,18 metru, výška 1,25 metru. To znamená, že potřebujete obývací stěnu s minimálně dvoumetrovou volnou plochou a ideální pozorovací vzdálenost je mezi 4 a 6 metry. Pro menší byty to není volba — pro otevřené dispozice, hernu nebo větší obývák s gaučem o pět metrů od TV je to ovšem zlatý grál. Praktický aspekt — montáž. VESA 600×500 a hmotnost přes 50 kg znamená, že připevnění na zeď není pro jednoho člověka. Alza nabízí službu vynesení a montáže, kterou u takhle velkého setu doporučujeme. Druhá varianta je postavit televizi na masivní lavici nebo TV stojan — v balení je odnímatelný stojan, ovšem počítejte s tím, že potřebuje pevný a široký nábytek pod ním. Výbava na úrovni vlajek za polovinu ceny Řada C6K je u TCL pozičně pod vlajkovou řadou C8K — má méně stmívacích zón, nižší jasovou špičku a starší procesor AiPQ Pro místo nejnovějšího AiPQ Ultra. V praxi to znamená, že obraz nebude přesně tak výrazný jako u C8K, ale stále se pohybuje hodně vysoko. Mini LED panel s HVA technologií drží kontrast 7 000:1 a antireflexní povrch řeší odlesky lépe než klasický lesklý panel. Pro hráče televize připravila plnou herní výbavu — 4× HDMI 2.1, automatický herní režim ALLM, variabilní obnovovací frekvenci VRR a podporu AMD FreeSync Premium Pro. Plus speciální Game Master rozhraní s předvolbami pro PS5, Xbox Series X i PC, podporu ultra-wide formátů 21:9 a 32:9 pro PC hráče. Zvuková sestava od ONKYO s 2.1 konfigurací a vestavěným subwooferem zvládne i bez externího soundbaru rozumný filmový zážitek — pro plný kinozážitek na 98″ ale stejně doporučujeme připojit externí audio systém. VYUŽÍT KÓD ALZADNY25 Volili byste raději 98″ televizi za 45 tisíc, nebo menší 75″ s vlajkovým panelem za podobnou cenu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TCL Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024