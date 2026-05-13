Nejlepší příležitost koupit Sony BRAVIA televizi! Tenhle obří 85" model zlevnil o polovinu a má skvělý obraz

Sony za rozumné peníze je tak trochu protimluv, na který si zákazníci u téhle značky zvykli. Bravia XR-85X90L se ale s kódem ALZADNY50 dostala na 38 499 Kč, tedy o polovinu pod aktuální cenu a dokonce výrazně pod prvotní cenu 59 990 Kč z roku 2023. Pro 85″ Sony s Cognitive XR procesorem a lokálním stmíváním jde o nečekanou nabídku. Co dostanete za 38 tisíc Co stojí za zmínku před nákupem Verdikt Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte velký obývák, chcete prémiové zpracování obrazu Sony a hodláte TV propojit s PS5.⚠️ Zvažte, že jde o modelový rok 2023 – chybí novější funkce a má jen 2× HDMI 2.1 (ne všechny 4 porty).💡 Za 38 499 Kč je to 85″ Full Array LED televize Sony s kompletní herní výbavou pro PS5. Co dostanete za 38 tisíc Bravia X90L je Full Array LED televize s lokálním stmíváním – tedy LED podsvícení rozdělené do zón, kde každá svítí samostatně podle obsahu na obrazovce. Nejde o nejmodernější Mini LED, ale zóny jsou hustší než u běžných LED a výsledný kontrast přesvědčivý. O zpracování obrazu se stará procesor Cognitive XR, který Sony používá i u dražších modelů. 4K rozlišení, 120Hz panel, podpora Dolby Vision i HDR10 – pro filmy, sport i hraní výbava bez kompromisů. Pro majitele PS5 je tahle televize certifikovaná jako „Perfect for PlayStation 5″. Po připojení konzole se automaticky aktivuje optimální HDR tone mapping a Auto Genre režim, který přepíná podle typu hry. K dispozici je 4K při 120 Hz, VRR, ALLM a Dolby Vision gaming. Drobná, ale důležitá poznámka – jen 2 ze 4 HDMI portů jsou verze 2.1, zbylé dva HDMI 2.0. Pro většinu domácností to není problém, ale pokud chcete připojit PS5, Xbox Series X i herní PC současně s plnou rychlostí, počítejte s tím. Co stojí za zmínku před nákupem Z uživatelských recenzí na Alze se opakuje několik realistických postřehů. Hlavní pozitivum – poměr cena/výkon je v této akci výjimečný a majitelé starších modelů Sony potvrzují svižnost systému i kvalitu obrazu. Drobné kompromisy: vestavěná Wi-Fi i ethernet má slabší propustnost, takže pro 4K streaming z náročných služeb je dobré počítat s tím, že limit může nastat dříve než u modernějších modelů. Dálkové ovládání není podsvícené, což u večerního použití v tmavém pokoji někdy chybí. Zvukově nabízí 30W reproduktory X-Balanced s polohovacími tweetery po stranách – pro běžné sledování stačí, ale u 85″ televize stejně dříve nebo později sáhnete po soundbaru. Sony k tomu nabízí funkci Acoustic Center Sync, kde reproduktory TV slouží jako středový kanál soundbaru. Verdikt Sony XR-85X90L za 38 499 Kč dává smysl pro velký obývák s aspoň 3,5metrovou pozorovací vzdáleností. Je to model z roku 2023, takže nejnovější AI vychytávky letošních vlajek nečekejte, ale samotné jádro obrazu od Sony zůstává. Sleva o polovinu z 76 998 Kč a téměř o třetinu pod původní startovní cenovkou z roku 2023 – pokud jste si chtěli 85″ Sony, lepší okamžik se v dohledné době nenabídne.