TOPlist

Nejlepší příležitost koupit Sony BRAVIA televizi! Tenhle obří 85" model zlevnil o polovinu a má skvělý obraz

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.5.2026 14:07
Ikona komentáře 0
sony bravia 85 jpg

Sony za rozumné peníze je tak trochu protimluv, na který si zákazníci u téhle značky zvykli. Bravia XR-85X90L se ale s kódem ALZADNY50 dostala na 38 499 Kč, tedy o polovinu pod aktuální cenu a dokonce výrazně pod prvotní cenu 59 990 Kč z roku 2023. Pro 85″ Sony s Cognitive XR procesorem a lokálním stmíváním jde o nečekanou nabídku.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte velký obývák, chcete prémiové zpracování obrazu Sony a hodláte TV propojit s PS5.
⚠️ Zvažte, že jde o modelový rok 2023 – chybí novější funkce a má jen 2× HDMI 2.1 (ne všechny 4 porty).
💡 Za 38 499 Kč je to 85″ Full Array LED televize Sony s kompletní herní výbavou pro PS5.

CHCI 85″ SONY ZA 38 499 KČ

Co dostanete za 38 tisíc

Bravia X90L je Full Array LED televize s lokálním stmíváním – tedy LED podsvícení rozdělené do zón, kde každá svítí samostatně podle obsahu na obrazovce. Nejde o nejmodernější Mini LED, ale zóny jsou hustší než u běžných LED a výsledný kontrast přesvědčivý. O zpracování obrazu se stará procesor Cognitive XR, který Sony používá i u dražších modelů. 4K rozlišení, 120Hz panel, podpora Dolby Vision i HDR10 – pro filmy, sport i hraní výbava bez kompromisů.

Pro majitele PS5 je tahle televize certifikovaná jako „Perfect for PlayStation 5″. Po připojení konzole se automaticky aktivuje optimální HDR tone mapping a Auto Genre režim, který přepíná podle typu hry. K dispozici je 4K při 120 Hz, VRR, ALLM a Dolby Vision gaming. Drobná, ale důležitá poznámka – jen 2 ze 4 HDMI portů jsou verze 2.1, zbylé dva HDMI 2.0. Pro většinu domácností to není problém, ale pokud chcete připojit PS5, Xbox Series X i herní PC současně s plnou rychlostí, počítejte s tím.

Co stojí za zmínku před nákupem

Z uživatelských recenzí na Alze se opakuje několik realistických postřehů. Hlavní pozitivum – poměr cena/výkon je v této akci výjimečný a majitelé starších modelů Sony potvrzují svižnost systému i kvalitu obrazu. Drobné kompromisy: vestavěná Wi-Fi i ethernet má slabší propustnost, takže pro 4K streaming z náročných služeb je dobré počítat s tím, že limit může nastat dříve než u modernějších modelů. Dálkové ovládání není podsvícené, což u večerního použití v tmavém pokoji někdy chybí.

Zvukově nabízí 30W reproduktory X-Balanced s polohovacími tweetery po stranách – pro běžné sledování stačí, ale u 85″ televize stejně dříve nebo později sáhnete po soundbaru. Sony k tomu nabízí funkci Acoustic Center Sync, kde reproduktory TV slouží jako středový kanál soundbaru.

Verdikt

Sony XR-85X90L za 38 499 Kč dává smysl pro velký obývák s aspoň 3,5metrovou pozorovací vzdáleností. Je to model z roku 2023, takže nejnovější AI vychytávky letošních vlajek nečekejte, ale samotné jádro obrazu od Sony zůstává. Sleva o polovinu z 76 998 Kč a téměř o třetinu pod původní startovní cenovkou z roku 2023 – pokud jste si chtěli 85″ Sony, lepší okamžik se v dohledné době nenabídne.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY50

Vyplatí se podle vás dnes ještě připlatit za prémiovou značku, nebo dostanete srovnatelný obraz i u dostupnějších modelů?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024