Vlajková MiniLED televize od LG je v šílené akci! Má gigantické rozměry a nádherný obraz Hlavní stránka Zprávičky 85″ prémiová LG 85QNED93A6A se slevovým kódem padá na 34 993 Kč — proti původní ceně 79 990 Kč úspora 45 tisíc What Hi-Fi? označuje tuto řadu QNED93 za nejlepší LCD televizi, jakou kdy LG vyrobilo Pro hráče 4× HDMI 2.1, 144Hz herní režim, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium a vstupní latence pouhých 9,6 ms Jakub Kárník Publikováno: 4.5.2026 16:00 85palcová prémiová televize pod 35 tisíc by ještě před pár lety byla nemyslitelná. Trh se ale otáčí a slevy v této kategorii začínají být agresivní. LG 85QNED93A6A v ceně 34 993 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY30 je deal, který nedává spát ani konkurenci od Samsungu nebo TCL. Co se LG povedlo Pro hráče i pro filmy Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte obří televizi pro filmový kinozážitek a hraní na PS5 nebo Xbox Series X. Mini LED panel, procesor alpha 8 AI Gen2, podpora Dolby Vision IQ a Dolby Atmos a kompletní herní výbava dělá z této televize jeden z nejlepších LCD modelů v této cenovce.⚠️ Zvažte, že vestavěné 40W reproduktory zvládají běžné sledování, ale podle recenze What Hi-Fi? se při vyšších hlasitostech mohou objevit zkreslení — pro plný zážitek doporučujeme přidat soundbar. LG na rozdíl od TCL nebo Hisense nepodporuje HDR10+ (jen HDR10, HLG a Dolby Vision IQ). Hmotnost 36,9 kg a šířka 189 cm — instalace na zeď je prácí pro dva lidi, Alza nabízí montážní službu.💡 Za 34 993 Kč dostanete 85″ 4K QNED panel s Mini LED podsvícením a lokálním stmíváním, 144Hz herní režim, 4× HDMI 2.1, WiFi 6, WebOS s 4 lety aktualizací, hlasové ovládání přes ovladač Magic Remote, podporu Apple AirPlay 2 a Chromecast. Co se LG povedlo Recenzenti What Hi-Fi? provedli u QNED93 srovnání s profesionálním Sony mastering monitorem a výsledek je překvapivý — barevné a jasové podání 65″ varianty se dostalo blíž k profi monitoru než většina jiných LCD televizí, které kdy testovali. Klíčem je kombinace VA panelu s 486 zónami lokálního stmívání (u 85″ verze jich bude samozřejmě mnohem více) a procesoru alpha 8 AI Gen2, který v reálném čase optimalizuje obraz podle obsahu. Černá je skutečně černá, ne zelená nebo šedá, jak tomu u starších LG LCD televizí běžně bývalo. Jasné HDR scény vypadají úžasně s kombinací vysokého jasu, bohatých barev a přirozeného podání. Procesor zvládá také 4K AI Super Upscaling pro zlepšení kvality starších filmů, dynamický tone mapping pro HDR a algoritmy pro snížení rozmazání pohybu. Pro hráče i pro filmy Herní výbava této televize je rovněž velmi dobrá. Všechny čtyři porty HDMI 2.1 podporují 4K/120Hz, takže připojíte PS5, Xbox Series X i herní PC bez nutnosti přepojovat. NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium řeší tearing pro PC hráče, ALLM automaticky přepne televizi do herního režimu a vstupní latence 9,6 ms patří mezi nejlepší výsledky v testech. Pro filmové fanoušky LG nabízí FILMMAKER Mode s kompenzací okolního světla a podporu Dolby Vision IQ pro automatické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám místnosti. Operační systém WebOS s ovladačem Magic Remote (funguje jako air mouse s pohybovým senzorem) je díky pravidelným aktualizacím dlouhodobě podporovaný. České streamovací aplikace jako Oneplay, SledováníTV nebo Telly jsou k dispozici, takže nic neztrácíte oproti specializovaným streamovacím boxům.