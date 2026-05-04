Tahle Xiaomi televize v Česku hodně zlevnila! Má MiniLED s 532 zónami, vysoký jas a umí 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi TV S Pro Mini LED v 65″ verzi padá z 22 999 Kč na 18 999 Kč — sleva čtyři tisíce na televizi s plnohodnotnou Mini LED výbavou Hlavní zbraní je panel s 532 zónami lokálního stmívání, jasem 1 700 nitů a podporou Dolby Vision i HDR10+ Pro hráče 3× HDMI 2.1, VRR, AMD FreeSync Premium a 144Hz herní režim s Game Boost až do 288 Hz při FHD Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi TV S Pro Mini LED 65″ za 18 999 Kč je televize, která v této cenovce neobvykle zaujme. Nabízí velmi vysoký špičkový jas, ale také solidní porci stmívacích zón a spolehlivý systém Google TV. Ještě loni stála 22 999 Kč. V čem dělá Mini LED rozdíl Pro hráče i pro filmy Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiový Mini LED panel pro filmy s Dolby Vision a moderní herní výbavou (3× HDMI 2.1) pod 19 tisíc. Pro PS5, Xbox Series X i PC hráče funguje VRR, AMD FreeSync Premium a herní režim s Game Boost.⚠️ Zvažte, že vestavěné reproduktory 2× 15 W zvládají běžné sledování, ale pro plný kinozážitek je vhodné přidat soundbar. Konektivita je řešena přes Wi-Fi 6, ne novější Wi-Fi 7.💡 Za 18 999 Kč dostanete 65″ 4K QD-Mini LED s 532 stmívacími zónami a jasem 1 700 nitů, Dolby Vision i HDR10+, Dolby Atmos a DTS:X, 144Hz nativní obnovovací frekvenci, 3× HDMI 2.1, Google TV s Netflixem, Disney+, HBO Max i českým Oneplay a hlasové ovládání přes Google Assistant. V čem dělá Mini LED rozdíl Klasická LED televize osvětluje displej několika málo zónami. Mini LED rozdělí podsvícení na stovky nezávisle ovládaných oblastí, takže tmavé partie obrazu zůstávají skutečně tmavé a světlé scény září. 532 stmívacích zón u Xiaomi TV S Pro je číslo, které dává televizi prostor pro práci s kontrastem. Maximální jas 1 700 nitů je u Mini LED v této cenovce slušné číslo a v kombinaci s 94% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a podporou Dolby Vision dělá z této televize velmi schopného partnera pro HDR filmy a seriály. Kvantové body navíc rozšiřují barevný gamut, takže si všimnete rozdílu hlavně u animace, přírodních scén a sportovních přenosů. Pro hráče i pro filmy Z dnešních televizí je Xiaomi TV S Pro jednou z nejlépe vybavených pro hraní v této cenové třídě. Tři porty HDMI 2.1 znamenají, že připojíte PS5, Xbox Series X i herní PC najednou bez nutnosti přepojovat kabely. Variabilní obnovovací frekvence (VRR), AMD FreeSync Premium a 144Hz herní režim s automatickým přepnutím (ALLM) zajistí plynulý obraz bez tearingu. Filmovým nadšencům udělá radost kombinace Dolby Vision pro obraz a Dolby Atmos pro zvuk. Vestavěné reproduktory 2× 15 W s laděním Harman AudioEFX jsou sice fajn, ale pro plný kinozážitek doporučujeme dokoupit soundbar. Google TV pak nabídne všechny streamovací aplikace, které byste očekávali — Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, Prima+ i SledováníTV — a navíc personalizovaná doporučení napříč službami. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi