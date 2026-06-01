Nová OLED TV LG je hned ze startu o 15 tisíc levnější! Za 22,5 tisíce dostanete nádherný obraz s minimem slabin

LG OLED65B6ELC je 65" 4K OLED televize z roku 2026 s procesorem alpha 8 AI Gen3, systémem webOS a čtyřmi porty HDMI 2.1 Na Alze ji teď koupíte za 22 494 Kč místo původních 37 490 Kč – sleva 14 996 Kč, tedy zhruba 40 % Zahraniční recenze ji řadí mezi nejlepší herní OLEDy roku, ale upozorňují na nazelenalý nádech v některých scénách a průměrný zvuk Jakub Kárník Publikováno: 1.6.2026 18:00 OLED za rozumné peníze je pořád ta nejjistější cesta ke špičkovému obrazu – a 65″ LG B6 teď na Alze stojí 22 494 Kč místo původních 37 490 Kč, tedy o necelých 15 tisíc méně. Je to úplně nový model roku 2026, takže místo opisování parametrů se podíváme na to, co o něm zjistily zahraniční recenze, které ho už stihly proměřit. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete dokonalou OLED černou, špičkové hraní (4× HDMI 2.1, 120 Hz, VRR) a skvělý systém webOS za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, že zvuk z 20W reproduktorů volá po soundbaru, obrazovka se v osvětlené místnosti zrcadlí a recenzenti zmiňují lehce nazelenalý nádech v některých scénách.💡 Za 22 494 Kč (−40 %) je to jeden z nejdostupnějších způsobů, jak se dostat k 65″ OLEDu nové generace. Co o B6 zjistily zahraniční recenze Recenzenti se shodují, že hlavní posun oproti loňské řadě B5 je vyšší jas. Web TechRadar u B6 naměřil špičkový jas kolem 835 nitů v režimu Filmmaker a téměř 900 nitů v režimu Cinema – výrazný skok proti předchůdci, díky kterému jsou světlé scény působivější a barvy živější. Kontrast a hloubka černé zůstávají na úrovni, kterou od OLEDu čekáte. Jeden detail ale stojí za zmínku: stejní recenzenti při přímém srovnání zaznamenali u B6 mírně nazelenalý nádech v některých tmavších scénách. Při běžném sledování v izolaci je to věc, na kterou si oko rychle zvykne, ale férově to zmiňujeme, protože to byla u OLEDů LG výtka i dříve. Na hraní jeden z nejlepších OLEDů roku Tady B6 exceluje. Má čtyři porty HDMI 2.1, na všech 4K při 120 Hz, plnou podporu variabilní frekvence (AMD FreeSync i Nvidia G-Sync), ALLM a Dolby Vision Gaming. Klíčové číslo: zahraniční měření ukázalo vstupní latenci jen 8,9 ms při 60 Hz a 4,9 ms při 120 Hz, což je mezi nejlepšími herními televizemi. Pro majitele PlayStationu 5, Xboxu Series X i herního PC je to ideální 65″ obrazovka. Kde dělá kompromisy Zvuk. B6 má pouze 2.0 systém o výkonu 20 W. Na běžné sledování, čistou řeč a seriály stačí, ale basy jsou slabší a zvuk se nerozprostře do šířky. Pokud chcete, aby zvuk odpovídal kvalitě obrazu, počítejte se soundbarem. Obrazovka je také dost reflexní, takže v jasně osvětlené místnosti se mohou objevit odlesky – nejlepší dojem dostanete v zatemněnějším prostředí. A jak jsme zmínili výše, sledujte i případný zelený nádech, ač jde o věc, kterou většina diváků v praxi přehlédne. Proč sleva na 22 494 Kč mění rovnici Zahraniční recenze řeší dilema, jestli si připlatit za vyšší řadu C6, nebo sáhnout po levnější loňské B5 – jenže to počítají s tamními uváděcími cenami. Na českém trhu je B6 právě teď o necelých 15 tisíc levnější, což ten výpočet zásadně mění. Za 22 494 Kč dostáváte úplně nový 65″ OLED roku 2026 s nejnovějším systémem webOS a špičkovou herní výbavou. V téhle cenové hladině patří mezi nejzajímavější OLEDy, které teď koupíte – a pokud je obraz vaše priorita, dělá z něj sleva silnou volbu. Pro koho je B6 ta pravá Sedne hlavně hráčům a fanouškům filmů, kteří chtějí dokonalou OLED černou, svižné hraní a moderní systém, a kteří sledují spíš v zatemněné místnosti. Pokud naopak často sledujete v jasně prosvětleném pokoji nebo chcete kvalitní zvuk bez soundbaru, počítejte s kompromisy nebo zvažte dražší řadu. Pro většinu domácností hledajících první pořádný OLED je ale B6 za tuhle cenu trefa.