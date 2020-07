Chrome pro Android dohání resty. Přijde verze, která tu měla dávno být

Ač se to zdá jako věc, která se měla stát už asi před pěti lety, Google Chrome konečně přichází ve své mobilní podobě v 64bitové verzi. Výkonnější varianta prohlížeče je momentálně v testovacím módu dostupná pro několik telefonů s Androidem 10. Mobily s touto verzí systému by se časem měly dočkat 64bitového Chromu všechny. Vylepšenou architekturu podporuje samotný Android už od verze 5.0 (Lollipop) a roku 2014. Dalo by se očekávat, že nástup (ideálně povinný) aplikací v této verzi by měl nastat velmi rychle. Na tomto místě nicméně trpí Android na svou rozmanitost. Vinu na tom má ale jistě i Google. Povinné nasazování aplikací připravených na tuto architekturu bude hlídat až od srna 2021 a doteď sám nešel moc dobře příkladem. 64bitový Google Chrome tu klidně mohl být o několik let dříve.

V čem bude nová verze prohlížeče lepší? Primárně pochopitelně ve výkonu. Uživatelé, kterým se podařilo tuto úpravu spustit v Dev či Canary verzi prohlížeče, podrobili 64bitový Google Chrome benchmarku Octane. I když se mohly projevit i jiné softwarové změny, výkonnostní posun byl znatelný. Naměřeno bylo 15 515 (32bit) a 16 785 (64bit) bodů. Dá se tedy hovořit o tom, že bude modernizovaný prohlížeč skutečně silnější. Nová verze se objevila několika uživatelům vývojářských aplikací Chrome Dev a Chrome Canary ve verzích 85 a 86 Nemělo by to ovšem dlouho trvat a dočkat by se měli všichni majitelé telefonů s Androidem 10. Časem bychom se mohli dočkat i toho, že všechny aplikace pro Android 10 a vyšší budou muset být v 64bitové verzi. Například Apple u svého iOS odřízl 32bitové aplikace už v roce 2017. Pro něj je ale takový krok s ohledem na uzavřenost systému mnohem snazší.

Zdroj: apolice