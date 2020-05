5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #254: Supretro herní konzole

Supretro herní konzole bude v dnešním díle hlavním tipem, který doporučíme všem pařanům a cestovatelům, kteří mají rádi staré retro hry typu Contra. Podíváme se také na bezdrátová sluchátka, která nabízí opravdu hodně muziky za velmi málo peněz. Zpozornět by mohl také nejeden domácí kutil, protože se podíváme na obsáhlou sadu pro domácí opravu drobné elektroniky jako je mobilní telefon nebo hodinky.

Zásilky z Číny Vzhledem k situaci, které čelí celý svět se internetem šíří i spousta nepravdy. Jednou z nepravd je také to, že Česká pošta nedoručuje zásilky ze zahraničí, respektive z našich oblíbených eshopů. Není to ale pravda. Skutečnost je taková, že na naší straně je vše v podstatě stejné, jako vždy. Na straně Činy je situace taková, že balíčky pro export do naší a dalších zemí budou opožděny z důvodů větší kontroly na třídících centrech, menších kapacit pracovníků kvůli karanténám a uzavřením některých leteckých a lodních přepravců, kteří naše balíčky dováží k nám. Oficiální vyjádření České pošty naleznete na jejich stránkách.

Supretro herní konzole

Supretro herní konzole běží na Android 6.0 a je vybavena 3,5″ IPS displejem s rozlišením 640×480 px. O výkon se stará 512 GB RAM a 4jádrový procesor s taktem 1,3 GHz. Jedná se tedy o retro po všech stránkách. Na dnešní dobu nízký výkon však této konzoli nevadí. Budete na ni hrát hry, které jsou původně určeny pro mnohem pomalejší hardware. Přednainstalovaný simulátor podporuje FC, SFC, MD, DC, N64, PCE, PSP, PS, GBA, GB, GBC, WS, WSC, MAME, FBA. Těšit se můžete na přibližně 2300 předinstalovaných her. Konzole má vlastní ovládání jako jsme zvyklí například u Gameboye, ale máte možnost připojit si gamepad přes USB nebo Bluetooth a obraz konzole připojit na TV. Nabíjení konzole probíhá přes microUSB a kapacita baterie je 4000 mAh.

Bezdrátová sluchátka za stovku

OLAF jsou bezdrátová špuntová sluchátka, která připojíte prostřednictvím Bluetooth k vašemu telefonu. Navíc ale nabízí zabudovanou čtečku microSD karet, díky které můžete poslouchat hudbu i bez telefonu. Sluchátka se tak hodí i ke sportování, kdy s sebou obvykle nenosíte telefon. Podle reakcí kupujících se po stránce zvuku nejedná o úplný odpad. Pokud projevíte zájem, budete mít na výběr ze 3 barevných provedení (červená, modrá a černá). Za cca 90 Kč (+100 Kč pošta) je to vážný zájemce na vyzkoušení :)

Ninebot MAX G30

Připadá vám design povědomý? Aby ne, když Ninebot vyrábí součástku pro Xiaomi koloběžky. Ninebot MAX G30 je v podstatě prémiová verze Xiaomi Mi Scooter Pro. Nabízí totiž dojezd až 65 km. Je to samozřejmě na úkor rozměrů a váhy (18 kg). Koloběžka je totiž ještě větší než už tak poměrně velká Xiaomi Mi Scooter Pro. Ninebot svou koloběžku vybavil většími 10″ bezdušovými koly, díky kterým je jízda pohodlnější. Zvláštností tady také je umístění motoru, který se nachází vzadu (Xiaomi ho má vepředu). Ninebot MAx nabízí 3 režimy jízdy (Eco, Drive a Sport). Potěší i poměrně rychlé nabíjení, kdy výrobce slibuje 6 hodin do úplného nabití.

Bluetooth lokátor na klíče nebo peněženku

Nut Mini je bluetooth lokátor, který vás upozorní na zapomenuté klíče či peněženku. Nut Mini je připojen k vašemu telefonu a pomocí Bluetooth se navzájem hlídají, jestli jsou spolu v dosahu. Při vzdálení vám telefon i Nut začnou vibrovat. Hlídání tedy probíhá oboustranně. Díky Bluetooth 40. je měřitelná vzdálenost přibližně 30-50 metrů (10-30 m v uzavřeném prostoru). Nut je napájen baterií typu CR2016 a výdrž se udává 110 dní. Pak je potřeba baterii vyměnit.

Set šroubováků a nástrojů

Na závěr tady máme set šroubováků a dalších drobných nástrojů, které využijete napřklad u výměny displeje telefonu nebo výměny baterie v hodinkách. Sada obsahuje tyto velikosti: Phillips: PH0000 x 2, PH000 x 2, PH00 x 2, PH0 x 2, PH1 x 2, PH2 x 2m, word, Bit: PZOO, PZOO, PZO, PZO, PZ1, PZ1, PZ2 and PZ2, Straight: 1.0, 1.5 x 2, 2.0 x 2, 2.5 x 2, 3.0 x 2, 3.5 x 2, 4.0 x 2, Five star: 0.8, 0.8, 1.2, 1.2, 1.5, 1.5, 2.0 and 2.0, Torx: T1, T2 x 2, T3 x 2, T4 x 2, T5 x 2, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, Hexagon: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H3.5, H4.0, H4.5, H5, H6, Triangle: 2.0, 2.3, 2.6 and 3.0, U-shape: 2.6 x 2 and 3.0 x 2, Y-shape: 2.0, 3.0, 0.6 x 2, 2.5, W2.0, W2.5, 4mm socket: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0 and M5.5. Kromě toho se v balení nachází i různé svorky, magnety a přísavky.

