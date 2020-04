V dnešním díle tipů z čínských obchodů vám poradíme FullHD Projektor s baterií, díky které můžete sledovat filmy v podstatě i mimo civilizaci bez přísunu elektrické energie. Máte telefon, který podporuje zrcadlení obrazu přes HDMI? Pak by vás mohl zaujmout přenosný monitor, který lze napájet přes USB. Pro fanoušky chytrých hodinek máme vytipované hodinky s Androidem, fotoaparátem, IPS displejem a s dlouhou výdrží na baterii.

FullHD Projektor s vlastní baterií Fengmi M055FCN

Nejprve je potřeba říct, že firma Fengmi vám asi nepřijde moc známá, ale nebojte se. Tato firma dodává projektory pro Xiaomi, které je prodává pod svou značkou. Takže pokud firmě Fengmi věří Xiaomi, vy byste měli také :). Tento DLP projektor by vás navíc mohl zaujmout pestrou výbavou. Nabízí skutečné FullHD rozlišení. Často se u projektorů můžete setkat s tím, že je prodejce propaguje jako FullHD, ale mají skutečné rozlišení kolikrát pouze 800×480 pixelů. To tady neplatí. V projektoru běží MIUI TV (od Xiaomi) – upravené verze Androidu. Díky tomu můžete to projektoru instalovat další Android aplikace. Překvapit vás může výkonné audio, které je v projektoru zabudované. Díky kompaktním rozměrům a hmotnosti 2,2 Kg se tento FullHD projektor s baterií vyloženě hodí na cestování a přenášení. Baterie má kapacitu 12 000 mAh, což v řeči čísel znamená 120 minut přehrávání. Na Avengers to stačit nebude, ale na běžný film dostačující. Na spodní straně projektoru je klasický závit na stativ. Instalace je tak možná téměř kdekoliv. Z výčtů funkcí to není vše. Zmínit musíme také přítomnost Wifi 2,4 i 5 GHz nebo USB vstup pro připojení disku. Podporováno je také bezdrátové zrcadlení obrazu z vašeho telefonu. A aby toho nebylo málo, tak projektor je natolik inteligentní, že si díky vestavěnému senzoru dokáže sám zaostřit obraz. Pokud totiž projektor již máte, tak asi víte, jaká je to otrava projektor vždycky manuálně štelovat, aby obraz na zdi byl rovný a správně zaostřený.

BT sluchátka s aktivním potlačením hluku

Na trhu je již nepřeberné množství sluchátek s funkcí aktivního potlačení hluku z okolí. BT25 jsou jedny z nich a navíc s příjemnou cenovkou. Jedná se náhlavní sluchátka přes uši, které samy o sobě dobře izolují od okolního hluku. S integrovanou baterií vydrží na jedno nabití přehrávat hudbu přibližně 38 hodin. Se zapnutým aktivním potlačením hluku pak přibližně 28 hodin. Když se vám baterie vybije, můžete dál poslouchat v poslechu, protože ke sluchátkám dostanete 3,5mm jack kabel. S vybitou baterií ale musíte zapomenout na aktivní potlačení hluku. Ke sluchátkům dostanete i cestovní krabičku. Komu bychom sluchátka doporučili? Pokud nejste náročný uživatel, chcete vyzkoušet technologii aktivního potlačení hluku a často posloucháte hudbu nebo podcasty na místech, kde je hluk, pak jsou tato sluchátka právě pro vás.

Chytré hodinky s fotoaparátem Oukitel Z32

Oukitel Z32 jsou chytré hodinky s upravenou verzí Androidu 7.0 s 3 GB RAM a 32 GB vnitřním úložištěm. Speciální jsou navíc v tom, že mají rovnou 2 fotoaparáty. Jeden přední selfie 2MP a jeden na boční straně s 8 MP. IPS Displej je překvapivě kulatý bez zbytečných výřezů a s rozlišením 400×400 px. S hodinkami lze také telefonovat díky přítomnosti 4G modulu. Tohle všechno a GPS k tomu si říkají o velkou spotřebu baterie. Hodinky mají vlastní baterii o kapacitě 900 mAh a dlších 900 mAh baterie je zabudovaná v nabíjecí kolébce. Což je super nápad, pokud jste zrovna na cestách a nemáte k dispozici zásuvku nebo powerbanku. Výrobce udává výdrž na baterii 48 hodin, ale při využití všech funkcí si myslíme, že bude spíše poloviční.

Přenosný FullHD USB monitor Lepow

Sledování filmů, hraní her, prezentace. To všechno dnes na telefonu děláme. Trendy jsou velkým displejům naproti, přesto by se občas hodil ještě větší displej. Jednou z možností je externí monitor, ke kterému připojíte kromě telefonu i notebook, počítač nebo dokonce náhled z kamery drony (pokud dron podporuje výstup na HDMI). Tento monitor má oproti klasickému monitoru výhodu v přenositelnosti a v požadavcích na napájení. Lze ho totiž napájet i z mobilu. Stačí připojit podporovaný telefon přes USB-C. Displej nabízí FullHD rozlišení 1920×1080 px s technologií IPS. Při propojení s monitorem přes USB-C získáte prakticky nulovou latenci, takže se hodí na hraní akčních her. To se v případě použití HDMI nebo bezdrátového přenosu říct nedá. Když monitor nebudete zrovna využívat s mobilním telefonem, můžete ho připojit k vašemu počítači a využívat tak druhý monitor pro vyšší efektivitu při práci (typicky sledování seriálů u práce).

Rozbočovač na 3,5mm jack a USB-C

Posledním tipem je drobnost v podobě rozbočovače na USB-C a 3,5mm jack. Redukce vám přijde vhod i při běžném používání, protože má konektor zahnutý do pravého úhlu, díky čemuž můžete telefon pohodlnější držet v ruce při nabíjení nebo hraní. Jestli vlastníte telefon s podporou 3,5mm jacku přes USB, tak můžete navíc oprášit vaše stará sluchátka s tímto konektorem :) Podobná redukce je k mání také ve variantě 2x USB-C pro případ, že již vlastníte novější sluchátka s USB-C konektorem a přitom chcete zároveň nabíjet.

