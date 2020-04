5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #250: Xiaomi Mi10

Zásilky z Číny

Vzhledem k situaci, které čelí celý svět se internetem šíří i spousta nepravdy. Jednou z nepravd je také to, že Česká pošta nedoručuje zásilky ze zahraničí, respektive z našich oblíbených eshopů. Není to ale pravda. Skutečnost je taková, že na naší straně je vše v podstatě stejné, jako vždy. Na straně Činy je situace taková, že balíčky pro export do naší a dalších zemí budou opožděny z důvodů větší kontroly na třídících centrech, menších kapacit pracovníků kvůli karanténám a uzavřením některých leteckých a lodních přepravců, kteří naše balíčky dováží k nám. Oficiální vyjádření České pošty naleznete na jejich stránkách.