V dnešním díle se zaměříme na praktické tipy, které nám budou užitečné v této nelehké době. Jako bonus můžete brát také to, že jsme pro vás položky vybírali z českého skladu Gearbest. Hlavním tipem dnes bude domácí 3D tiskárna, díky které můžete švadlenkám pomoci tiskem speciální šablony pro ulehčení šití roušek. Dlouhé chvíle, které teď trávíme doma si můžeme zpestřit gravírovacím laserem nebo hrátky s robotickým vysavačem.

Zásilky z Číny Vzhledem k situaci, které čelí celý svět se internetem šíří i spousta nepravdy. Jednou z nepravd je také to, že Česká pošta nedoručuje zásilky ze zahraničí, respektive z našich oblíbených eshopů. Není to ale pravda. Sktečnost je taková, že na naší straně je vše v podstatě stejné, jako vždy. Na straně Činy je situace taková, že balíčky pro export do naší a dalších zemí budou opožděny z důvodů větší kontroly na třídících centrech, menších kapacit pracovníků kvůli karanténám a uzavřením některých leteckých a lodních přepravců, kteří naše balíčky dováží k nám. Oficiální vyjádření České pošty naleznete na jejich stránkách.

Domácí 3D tiskárna Alfawise U20 ONE (CZ sklad)

Prvním dnešním tipem bude domácí 3D tiskárna od známé značky Alfawise. Tiskárna se chlubí velkou plochou pro tisk (300 x 300 x 400 mm) a jednoduchému prvotnímu složení. 3D tisk pro domácí použití ušel obrovský kus cesty a s trochou nadsázky se dá říct, že to dnes zvládne již každý. Alfawise U20 ONE je dodávání se softwarem pro obsluhu tiskárny a díky její rozšířenosti lze spoustu návodu najít také na Youtube. Jednoduché ovládání je podtrženo přítomností barevného dotykového displeje. Váš připravený 3D model jednoduše nahrajete na SD kartu, kterou vložíte do 3D tiskárny a můžete tisknout. Domácí 3D tiskárna Alfawise U20 ONE je dostupná z českého skladu, takže ji doma budete mít za cca 3 dny (záleží na aktuální situaci).

Stolní laserová gravírovačka

Jak si chcete zkrátit dlouhé chvíle v karanténě nebo vybavit vaši domácí dílnu? Například stolní gravírovačkou s plochou gravírování 8×8 cm. Gravírovací laser zvládne “tisknout” na dřevo, plast, kůži nebo papír. Naopak si neporadí s kovem, kamenem nebo sklem. Výkon laseru je 3000 mW, takže doporučujeme používat ochranné pomůcky v podobě brýlí. Gravírovačka je sice vybavena štítem, který vás zrak ochrání, ale jistota je kulomet.

Robotický vysavač Alfawise V9S (CZ sklad)

Alfawise V9S se řadí mezi špičku robotických vysavačů. Je nabitý technologiemi a nestojí ranec. Zvládá suché mikro vysávání. Nádoba na vodu má 220 ml a nádobka na prach 230 ml. V9S je vybaven laserovým snímačem, umístěným na horní straně, který umí 10x za vteřinu oskenovat 360° svého okolí a vytváří si tak 3D mapu prostoru. Díky tomu zvládne efektivněji vysát a hlavně najít nabíjecí stanici – vysavač se umí sám zaparkovat a dobít baterii. Vysavač zvládá ovládání hlasem a to díky integraci Google Home a Amazon Alexa.

Powerbanka s displejem a integrovaným kabelem 10 000 mAh

Powerbanka s kapacitou 10 000 mAh od výrobce USAMS nabízí hned 3 výstupy a podporuje 2,1A rychlé nabíjení. Výhodou této powerbanky jsou zabudované USB kabely a to hned ve 2 variantách – USB-C a microUSB. Jedná se tak o velmi univerzální řešení pro aktuální dobu, kdy ne všechny zařízení a periferie již mají USB-C. Díky tomu můžete současně nabíjet svůj telefon s USB-C a například bezdrátová sluchátka s microUSB. Pro lepší přehled aktuálního stavu nabití powerbanky je přítomný displej, zobrazující aktuální kapacitu. Stejně jako výstup, tak také vstup na nabíjení powerbanky je vybaven USB-C i microUSB konektorem.

Zámek nejen na Xiaomi m365 koloběžku

Rychle do obchodu a rychle zase domů. To je heslo které dnes platí jako nikdy. Nikdo se nechce dlouho zdržovat na veřejných místech, takže se snažíme co nejrychleji dopravit z a do obchodu. Pokud k tomu také používáte koloběžku, pak řešíte jestli ji nechat zaparkovanou před obchodem a vystavit ji možnému odcizení nebo si ji s sebou vzít do obchodu. Z osobní zkušenosti mohu říct, že Xiaomi koloběžku vždy beru s sebou do obchodu a nikdy jsem neměl problém. Nicméně se s větším nákupem potýkám s horší manipulací a koloběžka je již na obtíž. Proto přišel na řadu tento zámek, který umí uzamknout brzdový kotouč a díky ocelovému lanku jej můžete připoutat venku ke stojanu. Problém vyřešen a koloběžka může bezpečně zůstat venku.

