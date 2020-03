V dnešním díle se podíváme na Xiaomi reprák, který zároveň slouží jako držák na telefon a bezdrátová nabíječka. Protože jste již pravděpodobně vytáhli svá kola a koloběžky ze zimního spánku, tak vám doporučíme chytrou helmu se zabudovaným světlem. Noční sovy inspirujeme světlem, které se může umístit přímo na monitor jako webkamera a v neposlední řadě tady máme i něco pro pařmeny a sledovače dlouhých seriálů na mobilu.

Xiaomi reprák a bezdrátová nabíječka v jednom

Váš telefon určitě leží na vašem nočním stolku a velice pravděpodobně jej používáte jako budík do práce/školy. S tímto Xiaomi repráčkem docílíte lepšího buzení díky výkonnějším repráčkům a zároveň můžete zařízení bezdrátově přes noc nabíjet bez nutnosti hledání USB kabelu při pozdním příchodu do postele. Repráček je vybaven nejnovějším Bluetooth 5.0 a NFC pro rychlé spárování telefonu. Bezdrátové nabíjení podporuje až 30W pro podporované Xiaomi telefony. Pro ostatní telefony s bezdrátovým nabíjením počítejte spíše s ccs 10W. Repráček se napájí ze zásuvky a pro podporovaná zařízení nabízí speciální funkce v podobě přepnutí grafického rozhraní při položení na podložku – Little love screen.

USB kabel se zahnutým U konektorem

Určitě znáte ten nepříjemný pocit držení telefonu připojeného do napájení. Všudypřítomný trčící kabel vám brání pohodlnější držení a hraní nebo pozorování seriálů je tak rázem dost nepříjemné. Pro tyto účely vám poslouží tento USB-C kabel od značky KUULAA, který má konektor zahnuto o 180 stupňů do tvaru U. Kabel se hodí k nabíjení do max 2,4A a přenosu dat například z/do PC.

Spojovač síťového kabelu Baseus

Možná jste již někdy v narazili na problém, kdy vám s délkou nevystačil váš ethernetový kabel. Pravděpodobně máte v šuplíku hromadu krátkých ethernetových kabelů, které jste dostali k PC/notebooku či jiné periferii. Díky této redukce můžete spojit 2 etthernetové kabely bez nutnosti odřezávání jejich koncovek a spojení v jeden pomocí speciálních kleští.

Xiaomi, Oppo a Alibaba posílají do světa respirátory a další materiály čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

USB lampa k monitoru

Občas je problém sehnat k PC tu správnou lampičku. Jednak se nám nemusí hodit designem, někdy je moc velká a není pro ni na stole místo a nebo není pořádně možné ji nastavit tak, aby vám svítili na prostor mezi vámi a monitorem. Pro tyto případy je tady skvělé řešení od značky Baseus, která vyrábí toto šikovné LED světlo, které se připne na horní část monitoru jako webkamera. Napájení je řešeno pomocí USB kabelu, tím pádem můžete napájet světlo přímo z monitoru – většina moderních monitorů má totiž zabudovaný USB HUB. Šikovnou funkcí je možnost nastavení teploty světla od 2900 do 5000 K. Jas se pak nastavuje pomocí otočného knoflíku na boční straně lampičky. Celá konstrukce je pak z hliníku a packy držáku jsou pokryté měkkým silikonem pro lepší přilnavost.

Chytrá helma se světlem od Xiaomi

Posledním tipem je bezpečnostní helma na kolo či koloběžku, která má hend několik super funkcí. Vše se ovládá pomocí jednoho tlačítka na zadní straně. Světlo je složeno ze 7 LED, díky kterým umí zobrazit i stav baterie. Baterie se dobíjí klasicky přes USB konektor. Světlo umí svítit až 3 režimy po dobu cca 36 hodin. Nabití zabere zhruba 1 hodinu. Díky zabudovaným senzorům helma pozná, že brzdíte a začne výstražně blikat. Helma je vyrobena z PC a EPS plastů. Výrobce se pyšní super prodyšností a nastavitelnosti helmy.

Extra slevy na GearBest

Sekce věnovaná speciálním slevám na eshopu Gearbest. Produkty jsou z pravidla ve výprodeji, ve slevové akci nebo jsou dostupné z českého (Fast-23) a polského (Fast-08) skladu. Nabídky níže mají zpravidla omezený počet kusů a omezenou dobu trvání. Proto pokud o ně máte zájem, tak neváhejte, platnost nebude trvat věčně. Při objednávání dražšího zboží zvolte vždy poštovné Priority Line (bývá zdarma a Gearbest to řeší tak, že při tomto typu dopravy posílá balík na svůj Evropský sklad a až z něj vám zásilku pošle, takže neplatíte žádné další poplatky).

Líbí se vám Xiaomi reprák?