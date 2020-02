5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #245: Xiaomi herní sluchátka

V dnešním díle tipů z číny se zaměříme na hráče, péči o tělo a turistiku. Doporučíme vám Xiaomi herní sluchátka s aktivním potlačením šumu, Xiaomi houpací síť a nebo Xiaomi nůžky na nehty :) Přítelkyni naopak můžete potěšit Xiaomi zrcadlem s vlastním osvětlením.

Xiaomi herní sluchátka s potlačením šumu

Xiaomi herní sluchátka jsou vybavena prostorovým zvukem 7.1 a k počítači je lze připojit přes USB či 3,5mm jack. Jsou vybaveny 40mm měniči a barevnými LED proužky po stranách. Mikrofon je zabudovaný přímo do sluchátek a pro potlačení okolního hluku slouží druhý mikrofon na zadní straně sluchátek.

Cestovní zásuvka Magic Cube

Cestovní zásuvka/prodlužovačka díky které můžete z jedné zásuvky napájet až 4 zařízení na 220V a 2 mobilní zařízení na USB. Magic Cube zvládá dodávat až 16 A při 250V. Jedná se o ideálního pomocníka pro organizaci kabelů na cestách. Navíc můžete propojit více kostek a připojit tak nespočet menších spotřebičů.

Xiaomi zrcadlo

Praktické zrcátko, které nesmí chybět na stolku žádné ženy. Díky jednoduchému designu se hodí téměř kdekoliv. Největší předností je však zabudované LED podsvícení, které je rozmístěno po obvodu zrcadla, takže se vám nebude stávat, že si rukou budete stínit. O napájení světla se stará zabudovaná baterie o kapacitě 1200 mAh.

Xiaomi houpací síť

Xiaomi houpací síť s nosností 300 kg, kterou jednoduše složíte do malého rozměru a hodíte do batohu na čundr. Výrobce se chlubí, že pro výrobu houpací sítě používá materiál, ze kterého se vyrábí padáky (210T). Součástí balení je vše potřebné pro uchycení sítě.

5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #244: Mini bezpečnostní kamera čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Xiaomi nůžky na nehty

Nakonec tady máme takovou třešničku na dortu. Vždy, když si někdo dělá srandu z toho, že to Xiaomi vyrábí snad už úplně všechno, tak právě nužkami na nehty to jen potvrzuje. Nůžky jsou vyrobeny z nerezové oceli a jak už to tak bývá, tak jsou vybaveny také malým pilníkem.

Extra slevy na GearBest

Sekce věnovaná speciálním slevám na eshopu Gearbest. Produkty jsou z pravidla ve výprodeji, ve slevové akci nebo jsou dostupné z českého (Fast-23) a polského (Fast-08) skladu. Nabídky níže mají zpravidla omezený počet kusů a omezenou dobu trvání. Proto pokud o ně máte zájem, tak neváhejte, platnost nebude trvat věčně. Při objednávání dražšího zboží zvolte vždy poštovné Priority Line (bývá zdarma a Gearbest to řeší tak, že při tomto typu dopravy posílá balík na svůj Evropský sklad a až z něj vám zásilku pošle, takže neplatíte žádné další popaltky).

Líbí se vám Xiaomi herní sluchátka?