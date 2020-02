Všichni si chtějí střežit své bezpečí a proto vám dnes doproučíme praktickou mini bezpečnostní kameru, kterou využijete i jinak. Dále se podíváme na svítilnu s neskutečným světelným tokem o 6000 lm, kterou osvítíte celou ulici. U světla zůstaneme i u dalších tipů a to konkrétně u retro LED žárovky od Xiaomi nebo LED RGB pásku s dálkovým ovládáním.

Mini bezpečnostní kamera A9

Mini bezpečnostní kamera s HD rozlišením, Wifi, infračerveným světlem, slotem na SD kartu a možností ovládání přes aplikaci v telefonu. V podstatě plně vybavená malá kamera, kterou můžete použít pro zabezpečení majetku s možností kamerku napájet třeba z powerbanky nebo poslouží k hlídání ratolestí ve vedlejší místnosti. Bezpečnostní kamera má vlastní zabudovanou baterii o kapacitě 240 mAh, se kterou dokáže natáčet a ukládat záznam na kartu po dobu cca 60 minut (bez Wifi). Díky USB vstupu s možností připojení powerbanky získáte téměř neomezený čas nahrávání.

RGB LED pásky 3x 5 metrů s ovládáním

Určitě nebudu sám, kdo má rád RGB osvětlení u svého PC stolu. Pokud nepatříte mezi fanoušky barevně blikajícího pařanského doupěte, můžete RGB LED pásek využít k osvětlení postele v ložnici pro navození potřebné atmosféry. Díky celkové délce pásku jste omezení pouze vlastní fantazií. Součástí balení je také dálkový ovladač, ale chybí adaptér pro napájení ze zásuvky, který musíte koupit zvlášť.

Rychlo nabíječka Essager s QC3.0 a PD3.0

Firma Essager vyrábí tento napájecí adaptér do zásuvky se zabudovaným displejem, který zobrazuje procházející proud a napětí. Díky tomu poznáte, jak rychle se skutečně váš telefon nabíjí. Adaptér podporuje hned několik technologií nabíjení a to Quick Charge 3.0, PD3.0 (Apple), FCP (Huawei) či AFC (Samsung). Kromě klasického USB výstupu má adaptér také USB-C konektor.

Retro LED žárovka Yeelight od Xiaomi

I moderní řešení může vypadat retro. Jestli je důvod, proč se vyhnout moderním LED žárovkám, tak je to kolikrát design. LED žárovky vypadají vesměs hodně podobně, zkrátka bílý kus ne moc vzhledného plastu. Yeelight YLDP22YL má nejen stylové označení, ale především design, který připomíná retro žárovky. Žárovka má klasický závit E27, svítivost až 700 lm, výkon 6 W, Wifi 2,4 GHz, teplotu 2700 K a ovládat ji je možné přes aplikaci Mijia, Google Home, Amazon Alexa nebo Apple HomeKit.

Kapesní svítilna se svítivostí 6000 lm

Utorch vyrábí tuto malou kapesní svítilnu s neskutečnou svítivostí 6 000 lm. Dosahuje toho za pomocí 4 diod CREE XPL2 5350 a napájením pomocí 3 baterií typu 18650 (nejsou součástí balení). Zaujmout vás může i certifikace IPX7, díky čemuž ji můžete ponořit až do hloubky 1 metru. Svítilna jde moderní cestou a nabíjení baterií je možné přímo v těle svítilny a to díky USB-C a rychlého nabíjení 5V 2A. Intenzita svícení se ovládá v 5 krocích (0,5, 10, 150, 2000 respektive 6000 lm) a na maximální jas dokáže svítit až 45 minut a do vzdálenosti cca 360 metrů.

