V dnešním díle se podíváme především na praktické vychytávka na doma i ven. Poradíme vám venkovní LED svítilnu na kempování se zabudovanou powerbankou nebo anemometr, který využijí především piloti dronů, které jsou dnes tak populární.

Venkovní LED svítilna s powerbankou

Chystáte se na výlet do přírody pod stan nebo budete v létě vyrážet autem k moři? Pak možná oceníte pomocníka v podobě venkovní LED svítilny se zabudovanou powerbankou a SOS signálem. Maximální svítivost této lampy je 1000 lm. Je nastavitelná, nabízí několik intenzit svícení včetně SOS signálu. Napájení je řešeno pomocí baterií typu 18650, které typicky najdeme také v elektrických koloběžkách.

Krabička na platební karty a doklady

Praktická krabička, která se vzhledově podobá powerbankám, sloužící jako peněženka na platební karty a jiné doklady podobné velikosti. Tato “peněženka” je vyrobena ze slitin kovů, takže bude odolnější než obyčejný plast.

Xiaomi 17Pin elektrický shaker

Elektrický shaker a hrnek v jednom o objemu 400 ml. Čepel je vyrobená z ocelové slitiny. O napájení se stará zabudovaná baterie, která se nabíjí přes speciální konektor s piny, podobně jako některé chytré hodinky a to z důvodu voděodolnosti. Po zapnutí se motor točí 30 vteřin a výrobce udává, že by baterie měla vydržet na jedno nabití hned 15 takových cyklů.

Vysoušeč bot s antibakteriálními účinky SOTHING

Řekl bych, že běžným problémem velké části Evropské populace je zápach bot po náročnějších aktivitách. Řešením mohou být dobře větrané boty, či speciální aktibakteriální vložky do bot a samozřejmě hygiena. Další věc, která vám může posloužit je tento vysoušeč, který boty umí nejen vysušit, ale zároveň vyhubí bakterie v botách. Vysoušeč nabízí hned 3 režimy, je napájen ze zásuvky a dokáže vyvinout teplotu až 150 °C. Nemusíte se ale bát, že by vám boty vzplály.

Anemometr – měřič síly větru

Anemometr je zařízení pro měření síly větru. V dnešní době ho hojně využívají také profesionální piloti bezpilotních dronů, jelikož jim to nařizuje Úřad Civilního Letectví, stejně jako je řidič vozidla povinen vozit v autě výstražný trojúhelník. Je to především z toho důvodu, že drony mohou létat jen do určité síly větru. Tento navíc měří i teplotu.

Vlastníte nějakou venkovní LED svítilnu?