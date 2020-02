V dnešním díle se zaměříme speciálně na nejlepší bezdrátová levná sluchátka s cenou do 1 500 Kč. Dáme vám hned několik tipů na ta nejlepší a doporučíme vám, na co jsou nejvhodnější a jaké mají přednosti. Předesílám, že všechny níže zmíňované disponují velmi dobrou produkcí zvuku, nabízí Bluetooth 5.0 a v dané cenové kategorie jsou to nejlepší, co se dnes dá koupit.

Xiaomi Airdots Pro 2

Xiaomi Airdots Pro 2 jsou v současnosti nejlepší sluchátka za cenu kolem 1 300 Kč, která nabídnou nejvíce vyvážený a přesný zvuk. Jako jedny z mála v této cenové kategorii nabízí i USB-C. Podporují funkci přerušení hudby při vytažení z ucha a rychlé nabíjení. Mají však jednu velkou nevýhodu. Nemají gumové špunty, takže tak dobře netěsní okolní hluk a tím, že nepřiléhají tak dobře k uchu, tak nemají tak výrazné basy. Tato sluchátka doporučujeme spíše na domácí poslech, za chůze vám nemusí vyhovovat.

Haylou GT1 Plus

Pokud jste v minulosti hledali levná sluchátka za cenu kolem 600 Kč, pak jste již určitě slyšeli o značce Haylou. Haylou GT1 jsou mezi znalými považovány za snad nejlepší sluchátka, které za tyto peníze můžete vůbec sehnat. Na trh se nyní dostává jejích vylepšení verze, která nabízí kodek APTX a jsou vybaveny čipem od Qualcommu. Díky malé krabičce se hodí do každé kapsy a díky úspornému čipu/kodeku vydrží přehrávat hudbu až 5 hodin + dalších 12 po nabití z krabičky.

Tronsmart Spunky Beat a Pro

Bezdrátová sluchátka značky Tronsmart jsou podle některých novým králem na poli bezdrátových sluchátek. Varianta Spunky Beat nabízí oproti GT1 Plus lehce lepší kvalitu zvuku. Pouzdro je navíc vybaveno ukazatelem stavu baterie, praktickým poutkem, zabudovaným USB kabelem, USB-C portem a opět se nezapomělo na APTX a Qualcomm čip. Nevýhodou těchto sluchátek je pouze dotykový ploška, která je až moc citlivá a zabírá velkou plochu, takže se budete setkávat s nechtěným kliknutí při vytahování z uší. Pokud tento neduh oželíte, pak právě tato můžete označit jako nejlepší levná sluchátka.

Varianta Spunky Pro sází na funkce a design. Bohužel nenabídne APTX (kvalita zvuku je stále velmi dobrá), zato potěší bezdrátovým nabíjením a jako jediná sluchátka s cenou do 1 000 Kč umí ovládat hlasitost přes dotykovou plošku na sluchátkách.

QCY T1 Pro

Velmi dobrou kvalitou zvuku se chlubí také QCY T1 Pro. Mají větší krabičku s velkou 750 mAh baterií, se kterou si užijete až 30 hodin poslechu a jako jedná mají krabičku z hliníku – ostatní zmiňovaná sluchátka mají plastové krabičky. QCY T1 Pro jsou vhodná ke sportu, protože samotná sluchátka jsou vybavena malými křidélky, které sluchátko drží pevně ve vašem uchu.

Haylou GT2

Posledním tipem jsou opět sluchátka Haylou. GT2 nabídnou kvalitu zvuku jako GT1, ale nabízí hned několik odlišností od dříve zmiňovaných. Jako jediné totiž nabízí otevřený design krabičky, takže nemá víko ani jiný uzávěr. I přestlo vám z něj sluchátka nevypadnou díky silenějším magnetům. Tím ale neobyčejnost nekončí, protože jsou to jediná sluchátka z našeho výběru, které nemají senzorová tlačítka ale klasická mechanická. Pro některé to může být důvod, proč zvolitat právě tato sluchátka, protože jim z praktického hlediska dotykový vrstva nevyhovuje (nelze ovládat v rukavicích). Jako bonus krabička nabídne zabudovaný USB kabel.

Všechna zmiňovaná sluchátka nabízí minimálně dobu odezvy, takže se hodí na sledování filmů a hraní her. Nutno také podotknout, že ceny je v případě všech sluchátek vykoupena slabším mikrofonem, takže jestli heldáte sluchátka vhodná pro telefonování, tak raději koukněte jinde. Tato jsou spíše nouzovka.

Jaká levná sluchátka vás zaujala?