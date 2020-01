5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #238: FIMI Palm kamera se stabilizací

Na rodinný výlet, do zahraničí, na lyže nebo jiný sport se akční kamera vždycky hodí. Společnost FIMI přichází na trh s kamerkou FIMI PALM, která má být přímou konkurencí pro známý DJI Osmo Pocket. Správný chlap by měl o sebe pečovat. Vaše žena/přítelkyně vám to určitě potvrdí :) Proto se dnes zaměříme i na sebe a doporučíme vám gadgety, které potěší i vaši drahou polovičku. Na závěr pro vás máme opět drobnou perlu na poli geekovin (s tím už ženu moc nepotěšíte, ale svět má být v rovnováze :-D).

FIMI PALM – kamera se stabilizací

FIMI PALM je malá akční kamera se zabudovanou 3osou stabilizací, displejem a možností natáče 4K video. Tím ale výčet funkcí nekončí. Stejně jako její konkurent DJI Osmo Pocket, i FIMI PALM má speciální režimy jako je sledování pohybu nebo propojení s telefonem pro živý náhled. Hlavní váhodou FIMI PALM oproti DJI je ve větším displeji, funkčních tlačítkách, díky kterým můžete měnit veškeré nastavení přímo v kameře (DJI potřebuje pro některé změmy telefon), širší úhel záběru (DJI může mít pro někohu až moc úzký úhel záběru) a především nižší cenu (4 500 vs 8 000 Kč).

Xiaomi odsávačka černých teček

WX-HT100 spadá pod značku Xiaomi youpin a jedná se o odsávačku černých teček. Podle typu vaší pokožky nabízí odsávačka hned 3 režimy/sílu sáni. Odsávačka je vybavena displejem, na kterém vydíte vybraný režim, ale také stav nabití baterie. K tomuto pomocníkovi dostanete hned 4 různé nadstavce a nabíjet jej můžete pomocí USB konektoru.

Zastřihavač chloupků v nose od Xiaomi

S narůstajícím věkem si hlavně u mužské populace můžete často na veřejnosti všimnout liján trčících z nosních dírek. A to jsou přesně ti, kteří o zastřihavači chloupků nikdy neslyšeli :) Tento od Xiaomi je omyvatelný pod tekoucí vodou a je napájen AAA baterií.

USB C čtečka SD karet pro nejen mobilní telefon

Jelikož dost často fotím digitální zrcadlovkou a poměrně často moje fotky stroskotají na nutnosti stáhnování fotek do PC a následné úpravy, tak jsem si pořídil USB-C čtečku karet, kterou bych doporučil i vám. Díky tomu si stáhnu velice pohodlně fotky z karty (SD nebo microSD) do telefonu, kde je následně upravím z maximální kvality JPG nebo RAW a hned to mohu sázet na internet nebo do soukromého alba (pozn.: stále dávám v některých případech přednost digitální zrcadlovce díky rychlejšímu/spolehlivějšímu ostření a efektu rozmazaného pozadí). Stejný scénář může nastat u akčních kamer. Dnešní mobilní telefony mají dostatek výkonu a často i dost velkou úhlopříčku displeje, že na nich není až tak těžké zpracovat fotky nebo videa. Ve výsledku 80 % z nás konzumuje foto a video obsah na mobilu, tak proč to na nich nezpracovat :) Tato čtečka má navíc klasický USB konektor a microUSB pro případ, kdybyste potřebovali fotky stáhnou i do PC.

LED projektor s efektem hologramu od Alfawise

Projektor vybaven 384 barevnými LED diodami, který se točí jako větrák a vytváří obraz, který do něj nahrajete. Samotný výrobce jej propaguje jako hologram, ale nenechte se zmást, o skutečný hologram se nejedná. I přesto je efekt více než zajímavý. Využití najde jako propagační zobrazovadlo nebo zábava pro děti i dospělé. Rozlišení zobrazovaného obrazu se udává v 1080×384 pixelech. Vedlejším efektem je průvan, který točící se “větrák” vytváří.

