5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #236: Xiaomi bezdrátová powerbanka

Bezdrátové nabíjení je bezesporu trendy a pokud vlastníte sluchátka nebo hodinky s bezdrátovým nabíjením, tak je to také velmi praktická funkce. Xiaomi bezdrátová powerbanka vám v tom to případě přijde vhod. Abyste při cestování měli v čem powerbanku přenášet, tak vám doporučíme také stylový Xiaomi batoh a na konec se podíváme na bizarní hodinky s obrovským displejem.

Xiaomi bezdrátová powerbanka

Xiaomi bezdrátová powerbanka podporuje až 10W bezdrátové nabíjení pomocí technologie Qi. Kromě toho zvkládá také klasické nabíjení přes USB kabel a to až 18W s podporou Quick Charge 3.0 a to v obou směrech – díky tomu nabijete rychle powerbanku (cca za 4 hodiny do plna). Samozřejměmostí je konektor USB-C.

Xiaomi stylový batoh

Hledáte batoh do města, školy nebo do práce? Potřebujete něco stylového, co nevypadá jako sportovní batoh? Xiaomi nabízím tento 13litrový batoh pod značkou 90 Fun. Nabízí se hned v několika barevných variantách a vnitřní kapsy uspokojí potřebu každého geeka. Má dostatek kapes pro drobnou elektroniku nebo třeba laptop.

Brýle k počítačí

U počítače trávíme dnes někdy i většinu dne. Možná také víte, že modrá složka světla je pro oči nejvíce nebezpečná, protože kvůli své vlnové délce nejvíce unavuje naše oči. Pokud na sobě pozorujete problémy při dlouhém koukání do monitoru, tak doporučujem vyzkoušet brýle, které eliminují modrou složku a chrání tak vaše oči.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 patří do kategorie levných telefonů s velmi dobrým poměrem cena/výkon. Nabízí velký displej, malé rámečky, solidní fotoaparáty, aktuální verzi Androidu díky programu Android One, velkou baterii s rychlým nabíjením, 4 GB RAM, 128 GB vnitřní úložiště a jediné co mu chybí je NFC pro bezkontaktní platby telefonem.

Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Chytré hodinky LEMFO LEM T

Nakonec tady máme skutečný bizár, který však v některých případech může mít své praktické využití. LEMFO jsou chytré hodinky s obřím 2,86″ displejem (na poměry hodinek), ve kterých běží upravený Android 7.1. Hodinky mají dokonce i fotoaparát a po stránce výkonu na tom nejsou až tak špatně. Nepřekvapí vás ani přítomnost slotu na SIM kartu. V podstatě se dá říct, že je to spíše malý telefon na zápěstí.

Extra slevy na GearBest

