Na Netflix se v srpnu podívalo několik nových seriálů a v tomto textu se mrkneme na ty, které zatím Češi sledují nejčastěji. První příčce kraluje Zaklínač, který se na konci července vrátil s posledními třemi epizodami třetí série, na druhém místě je romantická komedie Dokonalá pohádka, třetici uzavírá reality show Too Hot to Handle.

Zaklínač

Zaklínač se 27. července vrátil po více než měsíci do obýváků po celém světě, v posledních třech epizodách se naposledy objevil v hlavní roli Henry Cavill. Pokračování se dočkáme příští rok, avšak již s Liamem Hemsworthem, jakožto Geraltem.

Zaklínač: 3. řada | Oficiální trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 76 %

Dokonalá pohádka

Margot po útěku od oltáře marně hledá sama sebe a vůbec by ji přitom nenapadlo, že najít správnou cestu jí může pomoct sympatický zmatkař David.

UN CUENTO PERFECTO | Tráiler oficial | Netflix España

Hodnocení na ČSFD: 76 %

Too Hot to Handle

Můžete si říct, že jde o slušný bizár, ale seriál Too Hot to Handle má už pět sérií. Celá reality show hází náhodné (a pěkné) tvářičky do společné vily, která je povětšinou obklopena vysněnou krajinou. Co je účelem? Stačí nemít sex. Pokud to soutěžící vydrží, čeká na něj 100 000 amerických dolarů.

Too Hot To Handle: Season 5 | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 52 %

Šmoulové

Snad každý z nás zná seriál Šmoulové, ke kterému se Česká televize vrátila v roce 2017, avšak letos se objevila jejich zcela nová 3D verze, která má už druhou sérii. Každá z nich má přitom 52 epizod.

Šmoulí svátek matek! • Nová série Šmoulů 3D

Hodnocení na ČSFD: 60 %

Jak se stát vůdcem sekty

V novém seriálů Jak se stát vůdcem sekty nahlédnete do příručky pro vůdce sekty, kde se dozvíte, jak získat bezpodmínečnou lásku a bezbřehou oddanost ostatních lidí a taky moc ovládat jejich mysl, tělo i duši.

How to Become a Cult Leader | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 72 %

Viděli jste v poslední době nějaký zajímavý seriál?

Zdroj: FlixPatrol, ČSFD