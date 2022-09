1. Kdo mi jde po krku

Kdo mi jde po krku je loňský počin od Taylora Sheridana, který stojí třeba za filmy jako Sicario, Wind River nebo Za každou cenu. Hlavní role se ujala Angelina Jolie, která se vtělila do hasičky Hannah. Ta má za sebou poměrně tragickou minulost a shodou okolností narazí na chlapce. Společně pak musí prchat před dvěma nájemnými vrahy a to v lese, ve kterém vypukl obří požár.

Kdo mi jde po krku (2021) CZ HD trailer (Angelina Jolie)

ČSFD hodnocení: 52 %

2. Tina

Zpěvačka Tina Turner zažila věci, o kterých se vám zřejmě ani nezdálo. Ve filmu Tina je zachycuje dvojice režisérů Dan Lindsay a T.J. Martin, kde se dozvíme vše od začátků kariéry až po samotný vrchol. Mimo to ale zabrouzdají také do osobního života a to včetně domácího násilí. Snímek je velmi dobře natočený a doporučit jej můžeme i těm, jejichž hudební vkus spadá někam úplně jinam.

ČSFD hodnocení: 82 %

3. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Trilogie Fantastická zvířata rozhodně nesahá ke kvalitám původnímu Harry Potterovi. Milovníkům kouzelnického světa zřejmě neuniklo, že před nějakým časem vyšel třetí díl s názvem Brumbálova tajemství. Ten si podle našeho názor drží (i přestože hodnocení tomu příliš neodpovídá) laťku, kterou nastavil první díl a pokud se vám předchozí počiny líbily, nebudete se ani do třetice nudit.

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (2022) CZ HD trailer

ČSFD hodnocení: 56 %

4. Král Richard: Zrození šampiónek

Snímek Král Richard: Zrození šampiónek je životopisné drama, které je natočené podle skutečného příběhu sester Venus a Sereny Williamsových, respektive jejich otce Richarda, kterého hraje Will Smith. Richard má se svými dcerami jasný plán a to dostat obě na špičku ženské tenisové scény. Film je dobře natočený a hodně tlačí na emoce, což nám v tomto případě nevadilo.

Top Gun: Maverick: Nejlepší film posledních let míří do českých obýváků. Kde jej sledovat? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

ČSFD hodnocení: 76 %

5. Duna

Duna patřila jistě k nejočekávanějším filmům minulého roku a klidně bychom ji zařadili do té nejužší špičky loňska. Sci-fi snímek, který je natočený podle původní knihy Duna vás pohltí nejen skvělou atmosférou planety Arrakis, ale také výbornými hereckými výkony nebo zajímavým dějem. Pokud máte rádi podobný žánr a ještě jste Dunu neviděli, měli byste to jít rychle napravit.

Duna (2021) CZ HD final trailer

ČSFD hodnocení: 82 %

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO Max seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Jaký další film doporučíte na HBO Max?

Zdroj: FlixPatrol