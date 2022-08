4 zajímavé fakty, které jste nevěděli o firmě Xiaomi

První produkt? Přece nadstavba MIUI

Není to tak dlouho, co společnost Nothing uvedla na trh svůj první telefon Nothing Phone (1). Několik měsíců předtím však pro vybrané telefony zpřístupnila launcher Nothing. Víte, že podobný příběh měla také firma Xiaomi? Jejím vůbec prvním (ačkoliv digitálním) produktem byla nadstavba MIUI, kterou dnes používají desítky miliony lidí po celém světě. K uvedení došlo 16. srpna 2010, přičemž první telefon byl představen rovněž v srpnu, ale až o rok později.

Evolution of MiUi 2010-2021

Easter Egg v logu firmy

Logo, které uživatelé produktů Xiaomi vidí každý den má jeden skrytý, ale za to poměrně zajímavý easter egg. Když jej otočíte vzhůru nohama, bude připomínat čínský znak 心, což v překladu znamená srdce. Samotný název Xiaomi má ale vskutku hlubší význam, což si řekneme hned v další zajímavosti.

Co vůbec znamená výraz Xiaomi?

Výraz Xiaomi může Evropanovi znít poměrně neurčitě. Jediné, co by se dalo od Xiaomi odvodit je fakt, že jde s největší pravděpodobností o čínský výraz. V Evropě či USA by firma s podobným názvem pravděpodobně nevznikla. Pokud bychom jej měli doslovně přeložit, znamenal by tento výraz “malá rýže”, což nám opět nic moc neprozradí. V buddhismu jde ale o rčení, které říká, že je potřeba začít odspodu, abychom se dostali na vrchol. Zrovna u Xiaomi to platí dvojnásob. Z malé firmy se vybudovala na jednu z těch vůbec největších na světě.

V Číně je opravdovým lovebrandem

Xiaomi je čím dál tím populárnější po celém světě, ale nenechte se zmást. Největší popularity se firmě stejně dostává v Číně, což je jeden z důvodů, proč si nechává některé produkty (jako třeba Xiaomi 12S Ultra) výhradně pro domácí trh. Prodá zde zdaleka nejvíce produktů (ať jde o telefony, hodinky nebo třeba televize) a místní obyvatelé firmu milují, stejně jako třeba v USA mají rádi Apple.

Znáte nějaké další zajímavosti o firmě Xiaomi?