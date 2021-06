4 základní tipy pro Google Fotky (návod pro začátečníky)

Google Fotky jsou jedním z nejlepších nástrojů od Googlu a jsou automaticky předinstalované ve většině telefonů. Řada výrobců má sice svou vlastní aplikaci Galerie, ale ty zdaleka nebývají tak propracované jako právě Google Fotky. Navíc můžete využívat více aplikací současně. Dnes si ukážeme 4 základní tipy, o kterých by měl rozhodně vědět každý uživatel.

Vyhledávejte fotografie přes různá slova

Pokud nemůžete najít některou z fotek, stačí si trochu pohrát s vyhledáváním. Google Fotky totiž umožňují vyhledat fotografii pomocí jednotlivých výrazů. Pokud zadáte třeba slovo “kočka”, vyhledají se vám veškeré fotografie s tímto zvířetem a to i ty, od kterých byste to kolikrát nečekali. Osobně se nám vyhledala fotografie, kde byl vidět třeba jen ocas nebo tlapka.

Spusťte aplikaci Google Fotky Přejděte do nabídky Hledat Do vyhledávacího pole zadejte výraz

Google je v tomhle prostě skvělý a vyhledá vám vaše fotografie bez toho, aniž byste je museli jakkoliv označit. Zkuste výrazy jako třeba auto, příroda nebo hra a schválně dejte do komentářů vědět, jak dobře tato funkce poslouží vám.

Označujte fotografie rychleji

Znáte to, chcete rychle označit několik fotografií, ale ťukat na každou zvlášť, když jich máte za sebou třeba 50 je celkem otravné. Před nějakou dobou naštěstí Google přidal skvělou funkci, která umožňuje vybrat několik fotografií zároveň.

Spusťte aplikaci Google Fotky Podržte prst na jedné fotografii Přejetím po dalších fotografiích se označí vámi zvolené

Na mobilním telefonu stačí podržet prst na jedné fotografii (abyste ji označili) a následně přejíždějte po fotografiích, které chcete označit. Všechny fotografie se vám tak označí a díky tomu je mnohem jednodušší je sdílet nebo popřípadě smazat.

Obnovte omylem smazané fotografie

Občas se to stane prostě každému. Smazali jste omylem fotografii, kterou ale chcete obnovit? V aplikaci Google Fotky je to naštěstí velice prosté. Stačí přejít do hlavní nabídky a zvolit možnost Koš. Smazané fotografie se zde zachovávají po dobu 60 dnů, takže máte na jejich obnovu dostatek času. Samozřejmě pokud koš vyprázdníte, fotografie se už nenávratně smažou.

Spusťte aplikaci Google Fotky Přejděte do nabídky Knihovna V horní části displeje je kategorie Koš

Pojmenujte si své kamarády či mazlíčky

V podstatě jde o podobnou funkci jako jsme vám popisovali v prvním odstavci. Google však nerozpozná konkrétního člověka či zvíře bez toho, aniž byste ho pojmenovali. Pokud tak učiníte, budete v budoucnu moci pouze klepnout na jméno člověka a zobrazí se vám veškeré fotografie, na kterých se vyskytuje. To stejné platí i pro zvířata. Pokud přejdete do záložky Alba a hned by na vás mělo vyjet několik obličejů.

Spusťte aplikaci Google Fotky

Přejděte do nabídky Hledat

Pojmenujte jednotlivé obličeje

Jednoduše na ně stačí klepnout a pojmenovat je. Je možné, že Google se vás čas od času zeptá, o kterou osobu se jedná. Pokud mu to ale vždy řeknete, časem se naučí rozpoznávat téměř dokonale.

