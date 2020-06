4 nové funkce iOS 14, které Apple okopíroval. Od koho?

Apple před týdnem na své každoroční vývojářské konferenci WWDC představil nový mobilní systém. Ten po delší odmlce přináší spoustu nových funkcí, z nichž však většinu z nich zná každý Android uživatel už roky. To, že jsou si oba dva systémy stále více podobné je čistý fakt a stejně jako Android kopíruje občas od iOS se nyní děje pravý opak. Pojďme si tedy ukázat 4 nové funkce iOS 14, které Apple okopíroval od Androidu.

Widgety

Jedna z největších novinek v novém jablečném systému jsou bezesporu widgety. Po letech, kdy si nebylo možné domovskou obrazovku nijak přizpůsobit jsme se konečně dočkali změny. Právě widgety jsou totiž jedním z klíčových rozdílů mezi oběma systémy. Android s nimi má mnohem větší zkušenosti a tak si je nyní můžeme libovolně přizpůsobovat. Podporují je navíc také aplikace třetích stran, což je velká výhoda. Apple je v tomto směru na začátku. Dá se očekávat, že v iOS 14 budou widgety poměrně omezené. Můžeme si vybrat ze dvou velikostí a podporují je zatím pouze nativní aplikace.

Překladač

Spolu s iOS 14 představil Apple novou aplikaci Překladač, která je určena pro konverzaci dvou jazyků v reálném čase. Aktuálně je schopna překládat mezi 11 různými jazyky včetně angličtiny, čínštiny, francouzštiny, němčiny či korejštiny (český jazyk bohužel chybí). Od března 2020 mohla stejná aplikace od Googlu, která brzy oslaví 14 let překládat v osmi jazycích v reálném čase.

App Clips

App Clips je v podstatě stejnou funkcí, jako Instant Apps, kterou Google představil v roce 2016. V podstatě jde o to, že může uživatel rychlé prohlížet pouze část aplikace bez toho, aniž by ji stahoval do svého telefonu. Dává to smysl hned v několika různých případech. Například pokud kupujete lístky na koncert, ale nechcete ji stahovat, protože službu standardně nevyužíváte. Funkce navíc podporuje Přihlásit se pomocí Apple i Apple Pay.

Knihovna aplikací

Knihovna aplikací, kterou představil Apple je další velkou novinkou. iOS byl vždy pouze “domovskou obrazovkou”, kde jsme mohli spatřit již nainstalované aplikace. To se s knihovnou aplikací mění. V podstatě jde opět o to stejné, co známe z Androidu již od jeho počátku. Jde o seznam všech aplikací, které nalezneme v telefonu bez ohledu na to, zda je máme na domovské obrazovce. Apple umožní uživatelům ručně skrýt aplikaci tak, aby se zobrazovala pouze v této knihovně.

Jaký názor na nové funkce iOS 14 máte vy?

Zdroj: vlastní, apple.com