Xiaomi se za dobu své existence vypracovalo k jedné z nejlepších značek v oblasti technologií. Kromě mobilních telefonů však začalo postupně přicházet s vlastními notebooky, hodinkami, monitory, televizemi nebo třeba koloběžkami. Existují však další stovky produktů, které Xiaomi vyrábí ve spolupráci s jinými značkami a tak kolikrát ani nemusíme tušit že existují. Dnes se tedy podíváme na levné Xiaomi produkty, které zřejmě neznáte. Většinou pochází z Aliexpressu a jdou snadno objednat i k nám do Česka.

Levné Xiaomi produkty

Xiaomi Mijia Pen

Xiaomi Mijia Pen je pero vyrobené z nerezové oceli a plastu, které se může pyšnit mimo jiné také kvalitním zpracováním. Uvnitř se nachází švýcarská náplň, přičemž by mělo vydržet přes 50 000 otočení, takže by vám mělo vydržet několik let.

Xiaomi Mijia Sign Pens VS Metal Video Review Test [4k] RisoFan / РисоФан

Dávkovač mýdla Xiaomi

Pokud jste skutečný blázen do značky Xiaomi, můžete mít produkt od čínské značky také v koupelně. Ano, Xiaomi vyrábí svůj vlastní dávkovač mýdla. Neumí nic jiného, nemůže být propojený s telefonem, jedná se o jednoúčelový a jednoduché produkt. U nás se tyto doplňky běžně prodávají za více než 500 korun, zatímco na Aliexpressu jej můžete získat za 17 dolarů, což je asi 360 korun.

Xiaomi Mijia Automatic Soap Dispenser [xiaomify]

Xiaomi držák do auta s bezdrátovým nabíjením

Chcete levný držák do auta, kterým si zároveň telefon bezdrátově dobijete? Pak bude zajímavou volbou Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger, který jsme pro vás mimochodem také recenzovali. Mimo to dokáže telefon také chladit a to jak pasivně, tak aktivně. Při dlouhých letních cestách k nezpalacení.

Voděodolný batoh Mi Backpack

Stylový batoh Original Mi Backpack Xiaomi je povinností pro každého fanouška značky. Vypadá dobře a navíc je také voděodolný a nacpete do něj až 15,6″ notebook. Můžete si navíc vybrat hned z několika barevných variant.

Jaké neobvyklé Xiaomi produkty máte?